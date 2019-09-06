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Пропавшую после крушения катера в Крыму женщину нашли мертвой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Женщину, пропавшую после крушения прогулочного катера в Крыму, обнаружили мертвой. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова.

«Погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. В данный момент проводится опознание погибшей», — рассказал Шахов и добавил, что дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов.

Ранее в этот же день следователи задержали капитана затонувшего катера, в отношении него возбуждено уголовное дело. Известно, что капитан судна является его владельцем. Ему грозит лишение свободы до пяти лет, пишет сайт kp.ru.

По словам источника ТАСС в силовых структурах, на борту катера было на одного пассажира больше, чем положено, из-за чего произошел перегруз.

Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого. Расследование продолжается. Дело находится на личном контроле и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

Инцидент произошел 5 сентября вблизи города Судак в 200 м от берега. Прогулочный катер «Камелот» попал в шторм в районе мыса Толстый и затонул. На борту судна находились 12 пассажиров и два члена экипажа, все они оказались в открытом море без спасательных средств, уточняет RNS.13 человек из них были спасены, а одна женщина 1959 года рождения пропала без вести.

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