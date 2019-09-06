Задержан капитан затонувшего в Крыму катера

Следователи задержали капитана затонувшего в Крыму прогулочного катера, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Инцидент произошел 5 сентября вблизи города Судак в 200 м от берега. Прогулочный катер «Камелот» попал в шторм в районе мыса Толстый и затонул. На борту судна находились 12 пассажиров и два члена экипажа, все они оказались в открытом море без спасательных средств, уточняет RNS.13 человек из них были спасены. Одна женщина 1959 года рождения пропала без вести, ведутся ее поиски.

Следователи задержали и допросили судоводителя в качестве подозреваемого. Спасенных пассажиров и участников поисковой операции допросили в качестве свидетелей. Пассажирам назначили судебно-медицинские экспертизы. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, пишет RT. Известно, что капитан судна является его владельцем. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Ему грозит лишение свободы до пяти лет, пишет сайт kp.ru.

По словам источника ТАСС в силовых структурах, на борту катера было на одного пассажира больше, чем положено, из-за чего произошел перегруз.

Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого. Расследование дела продолжается. Дело находится на личном контроле и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.