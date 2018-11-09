Частное судно затонуло в Охотском море

В Охотском море затонуло частное судно «Анатолий Крашенинников», 10 моряков удалось спасти, три члена экипажа пропали без вести.

Спасательную операцию проводило судно «Дальмос», сообщает 9 ноября «РИА Новости» со ссылкой на представителя в экстренных службах. Судно затонуло в заливе Камбальный, добавил он. Позже представитель морского спасательного подцентра в Петропавловске-Камчатском уточнил, что пропавшие моряки «ушли на дно с пароходом». Состояние спасенных оценивается как нормальное.

На сайте регионального главка МЧС уточняется, что инцидент произошел в 20 км от поселка Озерновский Усть-Большерецкого района.

В середине октября груженный металлоломом теплоход затонул в Черном море на глубине 1,9 тыс. м, всем членам экипажа удалось спастись.