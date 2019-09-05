Спасатели продолжают поиски пассажирки с затонувшего в Крыму катера

Спасатели обнаружили у берегов Крыма место, где в четверг, 5 сентября, затонул прогулочный катер, поиски пропавшей женщины продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что спасатели обследовали более 5 км береговой линии. Отмечается, что подводные спуски и поиск на воде мешает проводить сильное волнение моря, с наступлением темноты работы будут приостановлены.

Прогулочный катер затонул днем в четверг в 200 м от береговой линии в районе мыса Меганом городского округа Судак. На борту находились 12 пассажиров и один член экипажа. 12 человек были спасены, в том числе капитан.