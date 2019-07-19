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Шесть человек получили ожоги при взрыве на катере в Башкирии

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Фото: vk.com
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Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате хлопка, который возник при запуске двигателя катера в Башкирии. Об этом в пятницу, 19 июля, заявили в региональном главке МЧС.

Инцидент произошел на стоянке катеров Павловского водохранилища в Нуримановском районе около 19:00 по местному времени (17:00 мск), отмечает «Федеральное агентство новостей».

«При попытке запустить двигатель произошло возгорание паров бензина с последующим хлопком, в результате все шестеро человек, находившиеся на борту, получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «РИА Новости».

По факту происшествия начата доследственная проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.

Катер, на борту которого было восемь человек, в четверг, 18 июля, налетел на камни в Дальневосточном морском заповеднике, получил пробоину и начал тонуть. В результате никто не пострадал.

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