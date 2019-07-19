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Катер с учеными разбился в Дальневосточном морском заповеднике

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Катер, на борту которого было восемь человек, в четверг, 18 июля, налетел на камни в Дальневосточном морском заповеднике, получил пробоину и начал тонуть. Никто не пострадал.

Поврежденное судно является собственностью Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. Катер при неблагоприятных погодных условиях шел в сторону восточного участка и налетел на камни Елизарова. Как уточнили ИА PrimaMedia в отделе информации Дальневосточного морского заповедника, три человека — экипаж, остальные — сотрудники научного центра.

Инспекторы природоохранной территории помогали в спасательной операции. Этот заповедник — единственный в России, 98% площади которого — акватория. В нем обитает более 5 тыс. видов растений и животных. В сентябре 2003 года заповедник стал участником программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и получил статус биосферного резервата.

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