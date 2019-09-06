Верблюд наступил туристке на лицо в Испании

На острове Фуэртевентура на Канарских островах (Испания) туристка упала с верблюда во время экскурсии, после чего животное наступило ей на лицо. Женщина получила серьезные травмы, пишет Daily Mirror.

По словам 61-летней Карен Сакконе, она купила тур с верблюдами за €10. Однако в момент, когда она пыталась забраться на спину животного, верблюд испугался и скинул ее с себя. В результате она упала на песок, а ее нога застряла в седле. После этого верблюд наступил ей на лицо и протащил за собой несколько метров по пляжу.

«Я чувствовала, что у меня были сломаны ребра, потому что мне было нечем дышать. Я была в агонии, но, к счастью, не потеряла сознание и смогла объяснить, в каком отеле я остановилась», — вспоминает Сакконе.

После случившегося женщину доставили в местную больницу, где она перенесла несколько операций из-за полученных травм и переломов ребер. Она рассказала, что организаторы экскурсии даже не принесли своих извинений.

26 августа сообщалось, что туристка России погибла во время восхождения на действующий вулкан Фудзияма в Японии.