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Россиянка погибла при восхождении на вулкан в Японии

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Фото: ТАСС/Zuma
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Гражданка России погибла во время восхождения на действующий вулкан Фудзияма. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает NTDTV.

По данным журналистов, девушка погибла при падении камня. Сообщается, что россиянка получила травмы головы и грудной клетки, спасти ее не удалось.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo, погибшей оказалась 29-летняя россиянка Анна Дубровина. Местные власти уже обследовали участок, рядом с которым погибла россиянка. По их данным, свидетельств обрушения горных пород нет, защитная сетка на склонах также не порвана.

Высота Фудзи составляет 3776 метров. Несмотря на то, что вулкан действующий, он является одним из самых популярных мест в Японии среди иностранных туристов, отмечает «Федеральное агенство новостей».

Ранее 26 августа сообщалось, что на Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелый.

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