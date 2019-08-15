Власти Непала намерены втрое увеличить стоимость восхождения на Эверест

Власти Непала намерены ужесточить требования к подготовке альпинистов, желающих подняться на Эверест, а также втрое увеличить плату за восхождение — до $35 тыс., пишет в четверг, 15 августа, Business Insider.

Специальная правительственная комиссия предлагает допускать к покорению вершины только тех, кто ранее хотя бы раз преодолевал высоту 6,5 тыс. м. Для того чтобы получить разрешение на подъем, необходимо также будет предоставить медицинские справки об отсутствии серьезных проблем со здоровьем. Кроме того, восхождение будет возможно только в сопровождении опытных гидов.

Местные власти решили ужесточить правила из-за рекордного за последнее время количества смертей альпинистов. Так, в мае при восхождении погибли 11 человек, а с начала текущего года — 21.

25 мая альпинист из Великобритании, покоривший Эверест, скончался во время спуска. Он совершил восхождение в составе группы из шести человек.

14 мая 2018 года сообщалось, что лишившийся обеих ног 70-летний китайский альпинист Ся Боюй с пятой попытки добрался до вершины Эвереста с непальской стороны. Боюй лишился ног в 1975 году, когда получил серьезное обморожение во время своей первой неудачной экспедиции на Джомолунгму. После этого он пытался покорить вершину в 2014, 2015 и 2016 годах. Осуществить свой план он не смог из-за схода лавины, землетрясения и плохих погодных условий.