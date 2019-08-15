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Власти Непала намерены втрое увеличить стоимость восхождения на Эверест

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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
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Власти Непала намерены ужесточить требования к подготовке альпинистов, желающих подняться на Эверест, а также втрое увеличить плату за восхождение — до $35 тыс., пишет в четверг, 15 августа, Business Insider.

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Специальная правительственная комиссия предлагает допускать к покорению вершины только тех, кто ранее хотя бы раз преодолевал высоту 6,5 тыс. м. Для того чтобы получить разрешение на подъем, необходимо также будет предоставить медицинские справки об отсутствии серьезных проблем со здоровьем. Кроме того, восхождение будет возможно только в сопровождении опытных гидов.

Местные власти решили ужесточить правила из-за рекордного за последнее время количества смертей альпинистов. Так, в мае при восхождении погибли 11 человек, а с начала текущего года — 21.

25 мая альпинист из Великобритании, покоривший Эверест, скончался во время спуска. Он совершил восхождение в составе группы из шести человек.

14 мая 2018 года сообщалось, что лишившийся обеих ног 70-летний китайский альпинист Ся Боюй с пятой попытки добрался до вершины Эвереста с непальской стороны. Боюй лишился ног в 1975 году, когда получил серьезное обморожение во время своей первой неудачной экспедиции на Джомолунгму. После этого он пытался покорить вершину в 2014, 2015 и 2016 годах. Осуществить свой план он не смог из-за схода лавины, землетрясения и плохих погодных условий.

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Эверест, известный также как Джомолунгма, Сагарматха и Шэнмуфэн, возвышается над уровнем моря почти на 9 тыс. км. Он считается не только самой высокой, но и самой опасной для восхождения вершиной — в том числе из-за сложных климатических условий на вершине горы. Уровень кислорода там приближается к смертельным для человека отметкам
Фото: Depositphotos
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Тем не менее ежегодно сюда едут сотни, если не тысячи туристов — только в 2017 году здесь было зафиксировано более 600 успешных восхождений
Фото: Global Look Press/Karsten Wrobel
Покорение Эвереста
Наплыв желающих покорить «вершину мира» сократился только в 2014–2015 годах — тогда на Эвересте сошла мощная лавина, из-за которой погибли как минимум 13 проводников-шерп. Еще одна последовала за землетрясением, которое случилось здесь в 2015 году. На фото: лавина, сошедшая после землетрясения в 2015 году
Фото: TASS/M. Bogati/P. Tu Sherpa
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Однако самому восхождению предшествуют месяцы (а иногда и годы) подготовки, а затем — сложный составной маршрут в Гималаи, совершить который можно как со стороны Непала, так и со стороны Тибета
Фото: Depositphotos
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Поселок Намче-Базар — один из главных туристических центров, расположенных по пути к Эвересту. Здесь еще можно найти большое количество отелей и гостиниц. Дальше туристической инфраструктуры почти не существует
Фото: Depositphotos
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Базовый лагерь Эвереста в действительности состоит сразу из двух частей, расположенных в разных государствах. Южный лагерь находится на территории Непала, на высоте около 5,3 тыс. м над уровнем море, а северный — на стороне Тибета, на высоте примерно 5,1 тыс. м
Фото: TASS/M. Bogati/P. Tu Sherpa
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Из-за слишком разреженного воздуха восхождение здесь совершают с кислородными баллонами. Но есть и те, кто решается попробовать свои силы и отправиться к вершине «налегке». Чтобы привыкнуть к недостатку кислорода, смельчаки тратят на акклиматизацию до полутора месяцев, хотя сам путь наверх занимает один или два дня
Фото: Getty Images/Corbis/John van Hasselt
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Нехватка кислорода здесь — не единственная проблема. Не стоит сбрасывать со счетов также слепящее солнце и сильный ветер (у вершины его скорость может достигать 200 км/ч). На фото: человек, только что вернувшийся в базовый лагерь после успешного восхождения; на его лице — следы от солнечных ожогов и воздействия сильного ветра
Фото: Getty Images/Alex Treadway
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Большая часть людей сегодня поднимается на Эверест в составе коммерческих групп — в этом случае организаторы отвечают за транспортировку, поиск сопровождающего, а также устройство лагеря. Но стоит удовольствие недешево — такой подъем обходится в несколько десятков тысяч долларов. Впрочем, порой поднимаются в одиночку или небольшими группами. В этом случае искать шерпу и приобретать все соответствующие разрешения альпинистам приходится самостоятельно. Только на зарплату проводника может уйти до $8–10 тыс.
Фото: Getty Images/Jason Maehl
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Растущая популярность Эвереста у альпинистов-любителей привела к тому, что на склонах горы стало скапливаться всё больше мусора, который оставляют сотни проходящих здесь за сезон экспедиций. Альпинистов уже попросили пользоваться алюминиевыми банками вместо стеклянных бутылок — их проще убирать, расплющив о камень. А Китай в 2018 году ввел дополнительный «мусорный» сбор в $5 тыс. для тех, кто поднимается со стороны Непала. Поможет ли это решить проблему — неизвестно. На фото: субботник, посвященный 50-летию покорения вершины
Фото: Getty Images/Paula Bronstein
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