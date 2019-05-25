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Британский альпинист умер на спуске с Эвереста

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Фото: Depositphotos
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Альпинист из Великобритании, покоривший Эверест, скончался во время спуска. Он совершил восхождение в составе группы из шести человек.

Мужчину звали Робин Фишер, ему было 44 года. На плохое самочувствие также жаловался еще один член этой группы, передает The Guardian.

В МИД Великобритании заявили, что слышали о смерти Фишера, но пока не получали официальных обращений в связи с ней.

Родные погибшего опубликовали обращение, в котором рассказывается, что это было не первое его восхождение, ранее он покорял другие вершины. Семья мужчины заявила, что очень огорчена его смертью, но счастлива, что он пережил столько приключений и исполнил свои мечты.

В этом году альпинисты, пытающиеся взойти на Эверест, гибнут значительно чаще обычного. Некоторые специалисты связывают это с «пробками» из людей, возникшими из-за того, что популярность вершины растет, а дней, в которые можно совершить подъем, из-за плохой погоды было мало. Получается, что путешественники слишком долго находятся на высоте и дышат разреженным воздухом. Другие утверждают, что причина в некомпетентности альпинистов и инструкторов.

15 мая представитель непальской народности шерп Ками Рита поставил рекорд, совершив восхождение на Эверест в 23-й раз.

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