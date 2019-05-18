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Турист сорвался в ущелье при восхождении на вулкан на Камчатке

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Фото: ТАСС/Александр Петров
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В Усть-Камчатском районе при восхождении на вулкан Камень турист сорвался в ущелье, сообщил 17 мая телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, мужчина был иностранцем. Его судьба пока не известна, не исключено, что он погиб.

На поиски на место происшествия готовится вылететь самолет «Витязь-Аэро» со спасателями. Подробности инцидента уточняются.

5 мая сообщалось, что украинский альпинист потерял сознание во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

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