Семь туристов погибли под лавиной в горах Алтая

В горах Алтая в результате схода лавины погибли семь туристов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 8 мая.

Отмечается, что в группе было всего девять человек. Они поднимались на Южно-Чуйский хребет.

«По предварительным данным, 6 мая, около 11:00 произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта. В результате схода пострадала группа туристов из Новосибирской области — девять человек. Двое из них выжили и сообщили о гибели семерых человек», — говорится в сообщении регионального главка МЧС, которое приводит агентство «Интерфакс».

К месту чрезвычайного происшествия готовится вылететь вертолет со спасателями МЧС.

Ранее сообщалось, что туристов накрыло лавиной на северо-западе Китая. Операция по спасению была проведена при помощи двух вертолетов. Два человека получили ранения, им оказана медицинская помощь.