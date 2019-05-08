Появилось первое видео с места гибели альпинистов в горах на Алтае

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первое видео с места схода лавины на группу туристов в горах на Алтае. Также журналисты обнародовали имена и фотографии погибших. Всего в списке значатся семь человек.

В результате схода лавины погибли руководитель группы Николай Симонов, а также участники Игорь Блинов, Юлия Воробьева, Сергей Науменко, Валерия Одаренко, Иван Фоканов и Дмитрий Шарифулин.

Трагедия произошла в понедельник, 6 мая, на Южно-Чуйском хребте в 36 км от населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района. В результате схода лавины удалось спастись двум девушкам. В горах не было связи, поэтому к людям они вышли только спустя два дня — 8 мая. По данным местного главка МЧС, им удалось добраться до села Кош-Агач. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России рассказали, что попавшая под лавину группа была хорошо подготовлена и имела большой опыт. Участники похода официально представляли план маршрута и получили разрешение на поход. Тем не менее и сами туристы. и разрешившие выход на маршрут представители федерации осознавали лавиноопасность в данном районе в это время года.