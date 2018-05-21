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Два альпиниста погибли при восхождении на Эверест

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Фото: Global Look Press/Liu Dongjun
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Альпинисты из Японии и Македонии погибли во время восхождения на Эверест. Об этом со ссылкой на непальских чиновников сообщило агентство Associated Press.

По данным RT, 35-летний японский альпинист уже несколько раз пытался покорить вершину — в 2012 году во время восхождения он потерял почти все пальцы рук. Очередная попытка закончилась для него трагически 21 мая. Причины смерти уточняются. 

Днем ранее во время восхождения погиб 63-летний альпинист из Македонии Георгий Петков. Он скончался от сердечного приступа, сообщает «РИА Новости».

17 мая в Непале погиб альпинист из Башкирии Рустем Амиров. По словам его супруги, во время путешествия он страдал из-за острой горной болезни.

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