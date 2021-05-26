«Пусть мама найдет»: в России ежегодно пропадает 30 тыс. детей

Координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов сообщил, что в России ежегодно пропадает более 30 тыс. детей. Малыши теряются из-за невнимательности родителей, а подростки сбегают сами и порой не хотят быть найденными. «Известия» выяснили, почему в России пропадают дети и как их спасают волонтеры.

Ушедшие без вести

Ежегодно в России пропадает более 30 тыс. детей. Об этом рассказал координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов. По его словам, в этом году добровольцы уже получили 3232 заявки на поиск детей, 2812 из них были найдены живыми.

Как рассказали «Известиям» в отряде, за 10,5 года его существования волонтерам поступило более 22 тыс. заявок на поиск детей. В 2020 году таких заявок было 6,6 тыс. — работа проводились как в природной среде, так и в городах страны. 5,7 тыс. детей по этим заявкам были найдены живыми.

Фото: vk.com/leonovoleg

— Дети пропадают везде: и в лесу, и в городе. Маленькие дети просто случайно делают несколько шагов в каком-нибудь торговом центре от родителей и теряются, есть подростки, которые убегают из дома по разным причинам, есть дети, которых уже начали отпускать одних в город, и когда они возвращаются обратно, у них садится телефон , — отметил Леонов.

По словам координатора «Лизы Алерт», современный ребенок с севшим телефоном — это дезориентированный человек, который не понимает, куда ему ехать или идти. За счет того, что дети постоянно сидят в телефоне, у них сужены коммуникативные навыки и они просто не умеют спросить у прохожих, как им найти дорогу. Всего же, по словам Олега Леонова, в России ежегодно пропадает 180 тыс. человек, 20 тыс. из которых не находятся никогда.

Трудные подростки

Пропавшие дети делятся на две категории: подростки, ушедшие из дома, и заблудившиеся малыши, говорит инструктор профилактики и руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ксения Кнорре Дмитриева.

— Сами уходят подростки от 12 лет, иногда младше. Они убегают после ссор с родителями, ищут приключений, хотят встретиться с друзьями, с которыми запрещают общаться родители, — рассказывает она.

Фото: vk.com/leonovoleg

По словам Кнорре Дмитриевой, пропадают дети из самых разных семей, благополучие в этом плане не играет никакой роли. Главное для родителей — подробно рассказать полицейским и волонтерам о том, что предшествовало уходу, какими мыслями и планами делился ребенок.

— Не каждый готов сознаться, что в семье были проблемы или конфликты. Но отсутствие информации сильно усложняет поиски — искать пропавшего ребенка нужно везде, и нельзя исключать похищение. Если родитель честно признается, что куда-то не отпускал подростка или отругал его из-за двойки, работать уже проще, — отмечает собеседница «Известий».

Недосмотрели

Очень часто теряются и маленькие дети, за которыми недосмотрели родители. Они могут заблудиться в парке, в лесу, в торговом центре или просто уйти за территорию двора.

— Малыши пропадают и на природе, и в городе. В большинстве случаев их находят живыми, но любая среда для них может быть опасна, особенно та, где есть водоемы, — говорит Кнорре Дмитриева.

Искать маленьких детей сложно — их действия импульсивны и нелогичны. Они могут отправиться куда угодно — например, побежать за бабочкой или испугаться и спрятаться. При этом ошибочно считать, что малыш не сможет уйти далеко. Ксения вспоминает трагичный случай, когда двухлетнюю девочку нашли утонувшей в 7 км от места, где она потерялась.

Фото: vk.com/leonovoleg

Поиски пропавших малышей начинаются максимально быстро: если взрослый человек, заблудившийся в лесу, может спокойно провести там несколько суток, то ребенку в условиях дикой природы каждый час будет грозить опасность. Он может упасть в водоем, замерзнуть или погибнуть от обезвоживания.

Маленьких детей ищут с помощью ориентировок (с их помощью находится до 40% пропавших), поиска свидетелей и прочесывания местности. В каждой группе волонтеров обязательно присутствует женщина: более вероятно, что потерявшийся ребенок откликнется на ее голос.

Как объясняет Ксения Дмитриева, ориентировки хорошо работают и в случае похищения детей — бывали случаи, когда преступники видели информацию о пропавшем ребенке в СМИ и, испугавшись, сразу отпускали его.

Что делать?

Самое ценное во время детских поисков — время. Чем скорее вы найдете ребенка, тем меньше вероятность того, что он попадет в беду или, если его похитили, что преступник успеет совершить какие-то действия.

Поэтому, если у вас пропал ребенок, действовать нужно сразу. Подростка, вовремя не вернувшегося из школы, можно подождать полчаса, а затем начинать обзванивать его друзей, одноклассников, родственников, учителей или тренеров.

— Желательно, чтобы звонили несколько человек, в это время кто-то пошел по маршруту от школы до дома, кто-то обратился в полицию. Заявление в органы — обязательное условие для начала работы волонтеров. Необязательно, чтобы заявителем был близкий родственник, это может быть кто угодно, — говорит Кнорре Дмитриева.

Фото: vk.com/leonovoleg

Далее к поискам подключаются полицейские: они опрашивают очевидцев, просматривают записи с камер видеонаблюдения, в некоторых случаях используют служебных собак. Волонтеры тем временем проходят любые места, где может оказаться пропавший, прочесывают кусты и лесополосы, просматривают заброшенные дома.

— Самая большая ошибка родителей — стесняться обращаться за помощью и ждать, что ребенок вернется сам. Если он вернется и скажет, что просто заигрался у друзей, — все будут только рады. Никто не будет ругать вас за «ложный» вызов, никто вас не оштрафует, — отмечает собеседница «Известий».

Опасности на природе

По словам Кнорре Дмитриевой, чаще всего пропавших детей находят в торговых центрах, на улицах городов, у друзей или даже в соседних подъездах. Бывает и так, что подростки отправляются в самовольные путешествия в другие города .

— Детей находят не только волонтеры, но и внимательные охранники ТЦ или прохожие, которые знают о том, что идет поиск ребенка. Такие люди могут звонить или нам, или в полицию, — говорит она.

В качестве примера сотрудница «Лизы Алерт» приводит историю, когда пропавшего ребенка нашли за 40 секунд: сначала в отряд обратились родители, потерявшие пятилетнего малыша во время прогулки в Нескучном саду в Москве, а вслед за ними — девушка, заметившая одиноко стоящего мальчика. Так, благодаря ее внимательности и отзывчивости, ребенка удалось быстро вернуть в семью.

Фото: vk.com/leonovoleg

По статистике «Лизы Алерт», лишь два случая из ста заканчиваются трагически. На природе наибольшую опасность для пропавших представляет вода: тонут 8 из 10 погибших детей. Что касается городов, то там основные причины смерти — несчастные случаи и суициды.

— Порой погибших детей находят в деревенских туалетах, трансформаторных будках, заброшенных зданиях, выброшенных холодильниках и на свалках, — говорит Кнорре Дмитриева.

Упустить ребенка из виду может любой родитель, и цена такой ошибки может быть очень высока. Поэтому лучше всего соблюдать простые меры профилактики: следить за дверями, окнами и калитками, закрывать септики и дачные туалеты.

— Нужно с раннего возраста объяснить ребенку, что делать, если он потеряется. Он должен стоять на месте и никуда ни с кем не уходить — только если подойдет сотрудник полиции. Кроме того, не будет лишним приклеить на одежду ребенка нашивку с его именем и фамилией и выучить с ним номер телефона мамы или папы, — отмечает эксперт.

Хорошим помощником станет приложение с геолокацией в телефоне или часы с трекером — благодаря им родители всегда смогут отследить, где находится ребенок. Главное — не забывать их заряжать.