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«Лежала в мешке у заправки»: в Тюмени нашли мертвой 9-летнюю девочку

Школьница ушла на прогулку в конце июня и пропала
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Лежала в мешке у заправки»: в Тюмени нашли мертвой 9-летнюю девочку
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2021-08-19 18:43:04
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В Тюмени сотрудники АЗС случайно обнаружили мешок с останками ребенка. Предположительно, тело принадлежит девятилетней девочке, пропавшей в конце июня. За несколько дней до этого в городе задержали мужчину, надругавшегося над 10-летним мальчиком, — он проживал по соседству с убитой школьницей. В подробностях случившегося разбирались «Известия».

В Тюмени нашли тело пропавшей девочки

В Тюмени нашли тело девочки. Об этом «Известиям» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Останки, предположительно, принадлежат школьнице, пропавшей в городе в конце июня.

— На месте работают следователи и криминалисты, проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей, — отметили в ведомстве.

Девятилетняя Настя исчезла 30 июня. Около девяти часов вечера девочка ушла на прогулку и не вернулась домой. В городе развернулись масштабные поиски, в которых участвовали сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители.

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Фото: IZ.RU

Один из них, Михаил Кравцов, рассказал «Известиям», что мероприятия длились все полтора месяца — люди «прочесывали территорию района утром, днем и вечером».

— Просто ходили и искали, думали, что найдем. Мы искали на обоих берегах пешком, на лодках проходили реку, по тому берегу на болотоходе ездили. Не было никаких останков и зацепок, — говорит он.

На следующий день после исчезновения Насти следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Погибшую обнаружили сотрудники заправки

Тело пропавшей школьницы нашли 19 августа сотрудники автозаправочной станции, расположенной на расстоянии 2 км от Настиного дома. По данным источника, работники АЗС косили траву и случайно наткнулись на мешок, в котором лежали останки ребенка.

Волонтеры предположили, что мешок могли подкинуть 3–4 дня назад, когда на этом месте завершились поисковые мероприятия. Они заявили, что несколько раз прочесывали участок у заправки, при этом в поисках участвовали спасатели и полицейские с собаками.

— Поисковые отряды были на той территории где-то неделю назад, — рассказал «Известиям» региональный координатор гуманитарного добровольческого корпуса Владислав Шевильдин. — Это были масштабные поиски. Люди плавали на лодках и передвигались пешком.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что девочка умерла более недели назад.

— С момента смерти ребенка прошло продолжительное количество времени. Об этом говорит процесс разложения тела и его сопутствующие признаки, — сказал он журналистам.

Девочка могла знать убийцу

Человек, убивший девочку, мог быть знаком с ней и ее семьей. Об этом журналистам заявил эксперт-криминалист, профайлер и бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин.

Именно по этой причине, уверен криминалист, школьница согласилась «спокойно пойти с ним». Также вероятно, что убийца проживал где-то рядом с Настей, поэтому хорошо знал местность. Скорее всего, он жил один — имел уголок, где мог совершить преступление и замести следы.

Дмитрий Кирюхин работал над уголовным делом, в которое были объединены случаи пропажи восьмерых детей в Тюменской области. Они исчезли в период с 1999 по 2010 год: две девочки были найдены погибшими, а остальных, как и убийцу, всё еще ищут.

На причастность к убийству девочки проверяют педофила

На причастность к убийству девочки в Тюмени проверяют 39-летнего местного жителя, ранее задержанного по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего.

По версии следствия, вечером 16 августа возле входа в подвал одного из тюменских домов мужчина напал на 10-летнего мальчика и совершил против него действия сексуального характера.

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Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Подозреваемому предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Ленинский районный суд в Тюмени арестовал задержанного до 15 октября. По данным источника, мужчина жил в соседнем доме с убитой девочкой.

Что может грозить преступнику

— Как правило, на такие вещи люди реагируют с болью и желают в душе наказания не по закону, потому что у большинства есть свои дети, — говорит Татьяна Завьялова, партнер юридического «Легес-Бюро», член Ассоциации юристов России. 1 Хотелось бы, чтобы этого человека признали всё-таки вменяемым. Смотря на ситуацию с правовой точки зрения, считаю, что насильник всё же получит максимально назначенную меру наказания в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. И в случае если эпизод с девочкой будет доказан, будет назначено пожизненное содержание в условиях спецколонии. Для этого человека вряд ли найдутся смягчающие обстоятельства.

О семье девочки

Как рассказала «Известиям» знакомая Настиной семьи Валерия Исхакова, девочка проживала c бабушкой, а на лето приезжала в гости к папе. Мать жила отдельно и воспитанием ребенка не занималась.

— Папу все сейчас ругают, но хоть он и пил и ругался, но он их любил. Бабушка сейчас пьет много, может, потому что ребенок пропал, — говорит она.

Владислав Шевильдин отметил, что волонтеры уже связались с сестрой Насти и сказали, что готовы взять на себя помощь в организации похорон. По статистике гуманитарного добровольческого корпуса, в регионе пропадает около 40 детей в год, но в основном их находят живыми.

…После обнаружения тела Насти жители Тюмени устроили возле ее дома стихийный мемориал. У подъезда на коробке разместили ее портрет — люди несут к нему цветы и игрушки. Расследование уголовного дела продолжается. Близкие погибшей девочки надеются, что уже в ближайшее время ее убийца будет установлен и понесет наказание.

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