Дрон с неба: для беспилотников могут выделить специальные радиочастоты

В России могут впервые выделить радиочастоты для беспилотников в диапазоне 6 ГГц . Вопрос должна рассмотреть Госкомиссия по радиочастотам, сказано в материалах к ее ближайшему заседанию (есть у «Известий»). Сейчас эта полоса используется для фиксированного беспроводного интернета. Для управления беспилотными воздушными судами (БВС) применяются диапазоны, выделенные для других технологий, но ресурса уже не хватает, сказали эксперты. Новые частоты позволят управлять дронами на расстоянии десятков километров, отметили участники телеком-рынка. Правда, со временем эти частоты могут понадобиться автономным автомобилям, предупредили в отрасли.

На пилотажной волне

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), ближайшее заседание которой намечено на ноябрь, может выделить частоты 5850–6425 МГц для связи беспилотных воздушных судов с их операторами . Это следует из проекта решения комиссии, с которым ознакомились «Известия». Необходимость выделения неопределенному кругу лиц специальных «беспилотных» частот объясняется интенсивным расширением рынка таких воздушных судов, сказано в пояснительной записке к проекту.

Одна из наиболее востребованных и перспективных областей применения БВС — видеомониторинг различных удаленных объектов. В частности, они используются для контроля за состоянием трубопроводов для газо- и нефтедобывающих компаний, линий электропередач, отмечено в документе.

Дрон с неба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Обозначенные частоты нужны как для управления беспилотниками, так и для получения с них данных, фото и видео , пояснил руководитель компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин. Сейчас эти частоты используются базовыми станциями систем беспроводного интернет-доступа , но свободные каналы в этом диапазоне есть во многих районах России — их можно использовать для управления беспилотниками, сказал эксперт. До сих пор специальных частот для дронов в России не выделяли, отметил он.

— Переиспользуются частоты от других массовых технологий. В первую очередь, гражданские беспилотники по большей части управляются и передают видеоданные на частотах 2,4 ГГц — на них же работает WiFi . Это создает помехи летательным аппаратам, особенно если в одном месте их собирается много. К тому же, они могут использоваться только в зоне прямой видимости от станции управления в силу ограничений по мощности. Частоты 5850–6425 МГц с использованием специализированных мощных базовых станций позволят управлять дронами на расстоянии до десятков километров , — указал эксперт.

Эфир не резиновый

В 2020 году российский рынок гражданских беспилотников составлял 9-10 млрд рублей, сказал директор АНО «Центр Аэронет» Сергей Жуков. J’Son & Partners Consulting ранее оценивала рынок дронов в РФ по состоянию на прошлый год в $224 млн . Пока доля России в мировых продажах беспилотных летательных аппаратов составляет около 2%, но есть высокий потенциал для роста этого сегмента в стране, указано в отчете компании. Приоритетными направлениями для внедрения беспилотной авиации в J’Son & Partners называли сельское хозяйство, энергетику, строительство, геодезию и картографию, добычу полезных ископаемых.

Выделение специальных частот для БВС Сергей Жуков назвал актуальным для рынка. По его словам, сейчас эксплуатирующие дроны структуры страдают от отсутствия выделенного диапазона, в некоторых случаях приходится договариваться о выделении частот с военными .

Дрон с неба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— По мере расширения рынка беспилотных воздушных судов вопрос о надежности связи встает все острее. Например, это касается федерального проекта беспилотной доставки грузов. Очевидно, что при внутригородских перемещениях беспилотники могут использовать инфраструктуру сотовых операторов. Но вот при полетах за пределами крупных городов без специальных систем связи не обойтись, — сказал эксперт.

По мнению Сергея Жукова, возможность обеспечивать связью перелеты на дальние расстояния приведет к развитию смежных рынков, например, системы подготовки операторов БВС.

Дополнительные частоты для беспилотников действительно нужны, согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, с увеличением количества дронов растет и потребность эксплуатирующих их структур в частотном ресурсе . По мере реализации государственных программ, связанных с БВС, и увеличения спроса на беспилотные решения со стороны бизнеса дефицит частот будет расти, предупредил эксперт.

Дрон с неба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Но решение выделении частот для дронов в долгосрочной перспективе может войти в противоречие с внедрением интеллектуальных систем на автотранспорте , которые планируется внедрять в полосе 5850-5925 МГц. При массовом запуске автомобилей с передатчиками в этой полосе могут возникнуть взаимные помехи между ними и управляемыми в этом же диапазоне дронами , — считает Вадим Поскакухин.