ГАИ прилетели: дроны помогают ловить нарушителей ПДД

В России начали использовать современные технологии для выявления нарушителей правил дорожного движения. Теперь опасные маневры фиксируют с помощью дронов. Нововведение уже используется в курортных регионах, таких как Крым и Краснодарский край, а также в некоторых других областях страны. Чаще всего летательные аппараты помогают засекать такие нарушения, как выезд на встречную полосу под запрещающие знаки, выезд за разметку и на обочину. Подробности — в материале «Известий».

Полетели на задание

В Госавтоинспекции рассказали о новом способе фиксации нарушителей ПДД — в этом сотрудникам помогают дроны. Беспилотные летательные аппараты позволяют отследить ситуацию на дороге в условиях заторов и пробок. Это стало возможным благодаря взаимодействию с авиационным отрядом специального назначения республиканского управления Росгвардии по вопросу применения беспилотных летательных аппаратов для контроля за дорожным движением. В ведомстве уточнили, что такой метод широко применяется в Крыму, Краснодарском крае, Адыгее, Бурятии, Ингушетии, Татарстане и Удмуртии, Забайкальском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и в Москве.

Как фиксируют нарушения с помощью дронов

Технические возможности дронов позволяют контролировать участок дороги протяженностью до 5 км в обоих направлениях от управляющего устройством наряда ДПС. Если в поле зрения камеры попадает момент выезда автомобиля на полосу встречного движения, дрон производит «автозахват» цели. Программное обеспечение беспилотников позволяет зафиксировать марку, модель и регистрационный знак автомобиля, а после этого сопровождать машину нарушителя в автоматическом режиме до момента ее остановки сотрудниками полиции. Важно, что видеозапись правонарушения и движения автомобиля до момента остановки сохраняется на жестком диске автоматизированного рабочего места оператора беспилотников. Эта информация и будет служить доказательством нарушения.

ГАИ прилетели_6 Фото: ГИБДД РФ

После остановки автомобиля инспектор демонстрирует водителю запись съемки нарушения на специальном мониторе, после чего составляет административный материал. Также полицейские сохраняют эту информацию на жесткий носитель и приобщают в качестве доказательства к протоколу об административном правонарушении.

Какие нарушения ГИБДД фиксирует с воздуха

Как рассказали в УГИБДД по Крыму, в числе наиболее распространенных нарушений, которые фиксируют инспекторы с помощью дронов, — выезд на полосу встречного движения и движение по обочине. Согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП «Выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения», водителю грозит лишение права управления сроком до шести месяцев или штраф в размере 5 тыс. рублей. Повторное совершение такого правонарушения при оформлении материалов инспектором влечет лишение права управления транспортными средствами на год. А штраф за езду по обочине составляет 1500 рублей.

ГАИ прилетели_5 Фото: ГИБДД РФ

В ГИБДД рассказали, что работа дронов позволяет отслеживать дорожную обстановку, чтобы вовремя реагировать на опасности и даже предотвращать их возникновение. Пока количество оформленных таким образом нарушений невелико. К примеру, в Адыгее за первые пять месяцев работы системы в 2021 году было выявлено 45 административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Однако, как объясняют представители ведомства из разных регионов, главное — проинформировать водителей о новом виде фиксации. Знание о таком дополнительном контроле, по мнению ГИБДД, сделает водителей более внимательными и аккуратными.

Насколько это законно

Фиксация административных правонарушений может производиться с помощью беспилотных летательных аппаратов, объяснил «Известиям» ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала. Согласно положениям ст. 26.2 КоАП, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

ГАИ прилетели_4 Фото: ГИБДД РФ

«Если бы мы говорили о неких метрических нарушениях, то есть тех, где нужно сделать замеры скорости, светопропускаемости, уровне шума, степени алкогольного опьянения, то к таким специальным техническим приборам предъявляются требования о наличии свидетельства о поверке, целостности клейма государственного поверителя, использовании в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации», — уточнил Мацала.

К устройствам, не требующим метрической точности, дополнительных требований не предъявляется.

«Сотрудник ГИБДД может использовать БПЛА без каких-либо ограничений. Если при съемке на дрон будет различим автомобиль, госномер и само нарушение, то инспектор без колебаний будет использовать полученную съемку в качестве доказательства», — объяснил эксперт.

В пользу водителя

В качестве аргументов защиты водитель, по словам юриста, может использовать следующие факторы. Прежде всего нужно установить, фиксировал ли сотрудник ГИБДД нарушение собственными глазами. Если нет, то имеется ли на БПЛА функция GPS или ГЛОНАСС, по которым можно точно установить место правонарушения? Установление конкретного адреса места совершения правонарушения необходимо.

ГАИ прилетели_3 Фото: ГИБДД РФ

Также необходимо определить, имеется ли в видеозаписи привязка к дате и времени, позволяющая точно установить, когда она была сделана. Важно и то, велась ли запись на всем отрезке от места нарушения до остановки автомобиля сотрудниками либо есть временное окно, в котором автомобиль после нарушения уже не фиксировался. Если есть отрезок времени после нарушения и до остановки, в который могла произойти замена водителя, то можно использовать для защиты и это обстоятельство.

Любые неясности при этом должны быть истолкованы в пользу водителя. «В соответствии со ст. 1.5. КоАП вина водителя должна быть установлена, а неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. Сотрудник, вероятно, все равно составит административный материал, но в ходе разбирательства либо при обжаловании все несовершенства БПЛА могут сыграть на руку водителю», — пояснил Орест Мацала.

«С неба прекрасно видно расположение автомобиля»

Специалист в области фотовидеофиксации Григорий Шухман отметил сильную сторону применения дронов.

«Устройства имеют ряд преимуществ: они контролируют произвольный протяженный участок на предмет выезда на встречку, что чревато смертельным ДТП, а также видят обочников, которые усугубляют заторы, — привел пример Шухман. — Кроме того, дронов не видно, если не выискивать их в небе специально. Поэтому не возникает таких ситуаций, когда водитель соблюдает ПДД только в зоне контроля известного комплекса, а далее безнаказанно нарушает ».

ГАИ прилетели_2 Фото: ГИБДД РФ

По оценке эксперта, идет объективная наглядная фиксация сверху, что исключает спорность ситуаций, когда инспектор определяет наличие нарушений на глаз или снимает на мобильный телефон.

«С неба прекрасно видно расположение автомобиля относительно разметки. В дальнейшем инспектор останавливает именно нарушителя с соответствующей санкцией вплоть до лишения прав, в то время как при автофиксации максимальное наказание — это административный штраф для собственника», — отметил Шухман.

Координатор проекта «Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев отметил, что водителям уже хорошо известно о работе дронов. Он считает, что любые меры, направленные на повышение безопасности водителей на дорогах, стоит тестировать и внедрять.

ГАИ прилетели_1 Фото: Первый канал