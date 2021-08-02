Олень на дороге: в России растет число ДТП с дикими животными

С начала года в Кировской области было зафиксировано 65 ДТП с участием диких животных, что в два раза больше, чем за весь 2020 год. Выросло число таких аварий и в Нижегородской области: с начала года в регионе произошло около 40 случаев, между тем как за весь прошлый год случилось лишь 30. Такие ДТП могут стать смертельными не только для животных, но и для самих водителей. Как избежать подобных инцидентов — в материале «Известий».

Рост в ряде регионов

В Калужской области с начала года было зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли дикие животные. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Так, жертвами ДТП стали пять косуль, четыре лося и бобер. При этом, как указали в ведомстве, в последнее время происшествия с участием диких животных фиксируют всё чаще, причем большинство происходит или вечером, или ранним утром.

В Псковской области только в июне произошло 25 ДТП, связанных с наездами на диких животных, — часть инцидентов была зафиксирована в светлое время суток. В Кировской области в прошлом месяце было зафиксировано 33 аварии с участием диких животных. Из них 27 — с лос ями , четыре — с участием кабанов, и по одному ДТП — с косулей и лисицей. Это более чем в два раза превышает показатель июня 2020 года (тогда было зафиксировано 15 наездов), указывают в региональном министерстве охраны окружающей среды. Всего с начала года в регионе отмечено 65 ДТП с участием диких животных, что также в два раза выше числа происшествий в 2020 году (30).

Выросло число ДТП с участием диких животных и в Нижегородской области. С начала года в регионе произошло около 40 подобных аварий — при этом за весь 2020 год их было 30.

Пересеклись пути

В первую очередь такие аварии связаны с тем, что дороги часто пересекают пути кочевых животных или пути миграции, объяснил в разговоре с «Известиями» зоолог Михаил Веревкин.

— Соответственно, есть шанс, что если дорога пересекает такой путь, то в этих местах животные будут выходить часто. Зачастую именно там и устанавливают знаки, предупреждающие о диких животных, — отмечает зоолог. По его словам, наиболее опасны в случае ДТП лоси (их вес варьируется от 300 до 600 кг).

Выход лосей на проезжую часть наиболее вероятен весной, когда молодняк отправляется искать новую территорию, и осенью — в это время начинается период гона. Также лоси ищут другие кормовые районы, ради чего они и переходят через дорогу, отмечает зоолог.

Всеми силами избежать аварии

Если есть возможность, то, конечно, нужно уступить дорогу животному, даже совсем небольшому, подчеркнул в разговоре с «Известиями» руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

— Дальше всё зависит от обстановки: если дорога скользкая или мокрая, то ни в коем случае не нужно вилять, потому что машину, скорее всего, занесет. Если дорога сухая, то нужно постараться объехать. Кроме того, необходимо помнить и о превентивных мерах безопасности, потому что в таких случаях подушки и ремни безопасности могут очень вам помочь и даже спасти жизнь , — отметил он.

Как вести себя в ситуации, когда на дорогу резко выскакивает такое большое животное, как лось, — очень сложный вопрос, на который почти невозможно дать универсальный ответ, считает вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

— Экстренное торможение опасно, особенно в зимний период, но и столкнуться с таким животным, как лось, тоже чрезвычайно опасно. Если ты зафиксировал момент, когда он перебегает в одну сторону, то попробуй уйти в другую, — советует Хайцеэр. — Здесь ситуация очень непредсказуемая, и вопрос в размере животного, а также в том, в какое место оно бьет. Худший вариант, когда лось влетает в стекло, тогда могут погибнуть все.

Олень на дороге2 Фото: Global Look Press/Florian-Sprenger/Westküsten-News/dpa

Столкновение с животным таких размеров может иметь серьезные последствия, подчеркивает эксперт. В начале июля в Псковской области два человека тяжело пострадали в результате столкновения автомобиля Lada Granta с лосем. По предварительной информации, машина вылетела в кювет и въехала в дерево. В результате пассажир и водитель были заблокированы в автомобиле. Сотрудники аварийно-спасательной службы обесточили автомобиль, деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой помощи. В Удмуртии на днях в результате столкновения легковушки с лосем погибла молодая женщина.

Во избежание подобных трагедий автоэксперты также призывают не игнорировать знаки «Дикие животные». «При виде знака необходимо быть очень внимательными и снизить скорость. И чем медленнее вы едете, тем безопаснее для вас и животного. Втройне надо быть внимательным зимой, потому что животное вроде быстро перебегает, но у него копыта, дорога может обледенеть и животное может поскользнуться, и надо будет суметь объехать препятствие» , — подчеркивает Ян Хайцеэр.

Что делать в случае ДТП

Согласно правилам дорожного движения, ДТП — это контактирование транспортного средства с иным предметом, которым может являться и дикое животное. Поэтому в таком случае необходимо вызывать сотрудников ГАИ для соответствующего оформления происшествия, объяснил в разговоре с «Известиями» автоюрист Александр Мельцев. Тем более что управлять транспортным средством, имеющим повреждения, запрещено, а если такое транспортное средство следует по дороге, то у него должны быть документы, в которых указывается источник происхождения повреждений, добавил юрист.

Это подтверждает и автоюрист Дмитрий Славнов.

— Если у вас есть каско и его условиями предусмотрен такой страховой случай, то вы обращаетесь в страховую и она производит выплаты. Если каско нет, как в большинстве случаев это бывает, а просто ОСАГО, то здесь, к сожалению, никаких выплат не будет , — отметил собеседник «Известий».

Олень на дороге3 Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Robin Loznak

При этом, напоминают юристы, за сбитое животное также назначается компенсация вреда, который водитель нанес природным ресурсам. С уммы значительны: так, за сбитого лося, сибирского горного козла, овцебыка придется заплатить 80 тыс. рублей, за пятнистого оленя, лань или сайгака — 60 тыс., косулю — 40 тыс., а за кабана или дикого северного оленя — 30 тыс. рублей.

Однако страховая может оплатить компенсацию в размере до 400 тыс. рублей, отметил в разговоре с «Известиями» адвокат, специализирующийся на ДТП, Сергей Кучеренко.