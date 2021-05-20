А теперь все вместе: как выясняют причины ДТП по горячим следам

Количество ДТП в столице снизилось на четверть. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подвел первые итоги работы спецгруппы по разбору дорожно-транспортных происшествий. Раз в две недели эксперты из разных ведомств собираются, чтобы обсудить самые аварийные точки Москвы. Кто входит в группу оперативного реагирования и что думают урбанисты по этому поводу — в материале « Извести й» .

Анализируют каждую ошибку

С середины 2019 года на базе ЦОДД действует рабочая группа по разбору дорожно-транспортных происшествий. На заседаниях специалисты разбирают серьезные ДТП — с погибшими, с тремя и более пострадавшими, с пострадавшими несовершеннолетними, с неудовлетворительными дорожными условиями, потенциальные очаги аварийности.

Совещания проводятся каждые две недели, чтобы по горячим следам разобраться в причинах аварий и выработать список мероприятий, позволяющих обезопасить тот или иной участок и избежать повторных ДТП. Помимо сотрудников центра в группе участвуют представители других городских ведомств — «Мосгортранса», департаментов ЖКХ, строительства, капитального ремонта, префектур округов, а также ГИБДД Москвы.

А теперь все вместе Ситуационный центр в Центре организации дорожного движения в Москве Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В ходе совещаний рассматриваются все факторы, которые могли стать причинами ДТП: поведение водителя, исправность автомобиля, состояние дорожного покрытия, погодные условия, наличие разметки, исправность светофоров. Выявленные недочеты и ошибки оперативно устраняются. Прорабатываются и более долгосрочные мероприятия: установка светофоров, организация пешеходных переходов, изменение схем движения. Обстоятельства аварий исследуются по карточке ДТП и данным с видеокамер. После обсуждения рабочая группа принимает решения о том, кто и что должен сделать для устранения причин и побочных факторов аварий.

Аварий стало меньше

В 95% случаев на участках, где реализованы мероприятия рабочей группы, повторных ДТП не фиксируется, подтверждают в ЦОДДе. Всего же за полтора года на дорогах реализовано более 800 мероприятий, утвержденных группой. Одних только светофоров за это время построено и реконструировано более 150. Согласно статистике первых трех месяцев 2021 года, аварийность в Москве действительно сократилась. ДТП стало меньше на 25% относительно показателей 2020 года. Число пострадавших также снизилось на треть: 1891 в этом году против 2534 в прошлом. На 24% уменьшилось число погибших — 62 против 81 человека.

Деятельность рабочей группы уже позволила снизить аварийность в нескольких проблемных местах столицы. На перекрестке дублера Пятницкого шоссе и Дубравной улицы после анализа 10 столкновений и трех наездов на пешеходов установили камеру фотовидеофиксации и реконструировали соседний светофор. Итог — с декабря 2020 года ДТП не было.

А теперь все вместе Сотрудники Центра организации дорожного движения на месте ДТП Фото: РИА Новости/Антон Денисов

После ДТП с погибшим пешеходом на улице Академика Комарова организовали нерегулируемый пешеходный переход и установили лежачих полицейских. Аварий с пострадавшими в этом месте больше не было. По итогам разбора семи столкновений с 11 жертвами в районе Мичуринского проспекта за 2019 год решено было отменить левый поворот с Мичуринского проспекта на Ломоносовский проспект в направлении центра. В течение 2020–2021 годов ДТП не зафиксировано.

Светофор за три дня

Не всегда принятые меры позволяют решить проблему сразу. Так, в Центральном округе рядом с д. 38 на улице Бакунинской после трех наездов на пешеходов также был установлен светофор. После того как там случилось еще одно ДТП, было принято решение об установке дополнительных светофоров над проезжей частью.

«Главная идея рабочей группы — быстро разбирать ДТП с тяжелыми последствиями, принимать решения по устранению причин и оперативно их реализовывать, не дожидаясь новых ДТП и пострадавших. Участие ГИБДД, «Мосгортранса», префектур округов, ДЖКХ необходимо и для большей полноты информации о происшествии, и для лучшей координации и скорейшей реализации принятых решений», — рассказал «Известиям» начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД и модератор рабочей группы Андрей Мухортиков. Он пояснил, что отдельные работы, такие как изменение разметки, понижение борта для организации пешеходного перехода, установка лежачих полицейских, ЦОДД сам не делает.

А теперь все вместе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Мы непосредственно отвечаем за знаки и светофоры, а также за проектирование организации движения», — отметил Мухортиков. Он рассказал, что решения практически всегда принимаются консенсусом, при разногласиях решающее слово имеют сотрудники ЦОДД и ГИБДД. По итогам уже проделанной работы сформировался набор типовых решений, эффективных в большинстве случаев. Этот опыт обобщается, чтобы в дальнейшем им можно было делиться с другими городами и регионами.

Руководитель проекта «Пробок.Нет» Александр Шумский поддерживает деятельность рабочей группы:

— Треть происходящих ДТП как раз случается в очагах аварийности, и с ними надо что-то делать. Обычно это стандартные, типовые мероприятия, но до них не всегда доходят руки. И если очаги будут быстро отрабатываться и светофор установится не за три месяца, а за три дня, это классно. Остальные две трети уже сложнее отследить, так как они происходят очень хаотично. В любом случае даже нейтрализация трети причин ДТП поможет сделать город безопаснее.

Добавить в группу

Другие эксперты отмечают неполноту состава рабочих групп. Так, например, член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Григорий Шухман советует включить в них обычных водителей.

А теперь все вместе Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Не заявлены представители обычных граждан, желательно тех, кто часто ездит. Их отсутствие в группах может приводить к тому, что решения будут однобокие, а именно когда ужесточение коснется только водителей. Безусловно, пешеходы более уязвимы, но меры должны предусматривать воспитание в пешеходах чувства ответственности за свои жизнь и здоровье.

С ним согласен урбанист и автор блога «Город для людей», Аркадий Гершман:

— Практика расследования аварий правильная и соответствует одному из принципов Vision zero. Нужно не искать виновных, а исследовать, какие предпосылки привели к ДТП и что нужно делать, чтобы оно не повторилась в будущем. Нужен тот же подход, что и в авиакатастрофах. Также важным условием должны стать открытость и публичность процесса — важно вовлекать жителей, городские сообщества и бизнес в участие, ведь это касается каждого.

Гершман сетует, что сейчас некоторые решения недостаточны для обеспечения полной безопасности на дорогах.

А теперь все вместе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Например, при оборудовании пешеходных переходов забывают про средства успокоения трафика типа островков безопасности и выступов тротуара у парковки. Кроме того, переходы редко дополняют контрастной подсветкой.