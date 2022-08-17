В Анапе с помощью дрона спасли тонущего мужчину

В Анапе удалось с помощью беспилотника обнаружить и спасти тонущего мужчину. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

«15 августа на Центральном пляже далеко за пределами разрешенной зоны купания системой мониторинга был обнаружен мужчина, который подавал сигналы о помощи. Получив оповещение, дежурный оперативно направил к тонущему беспилотник. Дрон сбросил мужчине спасжилет и остался в воздухе, послужив ориентиром для подоспевшей на катере службы спасения», — уточняется в сообщении администрации.

Пострадавшему вовремя оказали всю необходимую помощь. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в мэрии.

В августе 2018 года беспилотник доставил тонущей в море испанке жилет и спас ей жизнь. Инцидент произошел в испанском городе Сагунто. Женщину и еще шесть человек унесло в море, для их спасения было решено прибегнуть к помощи дрона. К коптеру привязали веревку, а к ней — спасательный жилет. После всех приготовлений оператор дрона направил его к людям.