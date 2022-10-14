«Если не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой»

Европейские коллеги приказали президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить переговоры с Россией. Об этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в эксклюзивном интервью «Известиям» . При этом он уверен: любое противостояние заканчивается при помощи дипломатии, хотя страны коллективного Запада в настоящий момент и не готовы к развитию нормальных отношений с Минском. Более того, по его словам, нельзя исключить даже начала третьей мировой войны . Он также раскритиковал действия Польши, которая не только призывает разместить на своей территории ядерное оружие, но и завершила строительство стены на границе с республикой.

«Беларуси нужно опасаться угроз практически со всех сторон»

— Россия предоставит Белоруссии кредит на импортозамещение на сумму $1,5 млрд. На что именно пойдут эти средства? И нет ли в Минске обиды на РФ за то, что республику задели очередные санкции из-за СВО?

— Белоруссия находится под санкциями в той или иной степени с 1996 года. Поэтому обижаться, что после поддержки России относительно проведения специальной военной операции на нас наложили санкции, нет смысла . Обида — это не то чувство межгосударственных отношений, которым нужно руководствоваться в принятии решений. Но если говорить серьезно, мы испытываем последствия этих санкций давно, причем в разных областях экономики, и научились этому противостоять. Поэтому и те очередные пакеты, которые были введены против России и Беларуси, не стали для нас чем-то новым. Мы считаем, что это абсолютно незаконные, несоответствующие международному праву действия . Они не должны применяться в нормальных межгосударственных отношениях.

Макей4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Мы должны искать пути противодействия. И искать легче всего вместе. Мы не такое большое и мощное государство, как Россия, и, конечно, в одиночку сложно противостоять этим санкциям. Поэтому надо искать обходные пути противодействия, и импортозамещение — это один из таких вариантов . Я знаю, что по поручению наших руководителей мы очень плотно работаем над этим вопросом. Ранее мы получали целый набор технологий и продукции на Западе — тогда это было проще. Сейчас ситуация заставила задуматься над тем, чтобы самим производить те вещи, которые закупались раньше. Поверьте, мы уже достаточно сильно продвинулись в этой сфере.

Те $1,5 млрд кредита, которые будут направлены на импортозамещение, нужны для того, чтобы мы начали производить продукцию, ранее закупавшуюся на Западе . Например, различные предметы микроэлектроники, крупногабаритные подшипники, светооборудование. Сейчас разработано порядка 14 инвестиционных проектов, полезных и Беларуси, и России, и часть из них уже на стадии реализации. Эти $1,5 млрд пойдут на то, чтобы завершить их.

— Александр Лукашенко заявил, что Минск видит проблемы мобилизации, которая недавно началась в РФ. При этом он сказал, что надо быть готовым ко всему, и поэтому в Белоруссии пройдут мобилизационные сборы. Кого Минск опасается и к чему именно готовится?

— Сегодня Беларуси нужно опасаться угроз практически со всех сторон, за исключением восточной . Мы видим, что происходит нагнетание на фоне военно-политической ситуации. Происходит рост военных бюджетов в странах НАТО, особенно в соседних. В частности, есть договоренность, чтобы уже на 3% со стороны Польши их повышать. Это выражается в конкретных вещах: 60 тыс. военнослужащих США находятся в Европе, из них 30 тыс. в странах Балтии и Польши. Мы видим, что с начала этого года уже проведено 15 учений наступательного характера на территории сопредельных с Белоруссией стран.

Макей Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Мы видим, что число вылетов авиации увеличилось в разы: сегодня происходит от 60 до 100 вылетов не только пилотируемых, но и непилотируемых самолетов для проведения разведки. Возможно, я называю слишком много цифр, но я хочу показать, что все заявления президентов России и Белоруссии, которые высказывали озабоченность военно-политической напряженностью в нашем регионе, абсолютно обоснованы. Может быть, простого обывателя это не впечатляет и не звучит слишком аргументированно, но наши президенты, как ответственные руководители, должны учитывать эти моменты и вырабатывать адекватные меры реагирования.

В сухом остатке мы видим, что на наших западных границах происходит накапливание потенциала НАТО . Мы должны это учитывать и вырабатывать адекватное реагирование. Принятое в России решение о проведении мобилизации тоже вполне обоснованно . Мне кажется, что в СМИ уже много раз говорилось о мобилизационных проблемах. Поэтому и президент Лукашенко где-то упомянул, что они есть. А с учетом того что структура вооруженных сил у РФ и Белоруссии одинакова, у нас единая региональная группировка войск, мы, конечно же, должны обращать внимание на подобного рода недостатки.

Наверняка у нас таких проблем нет. Но президент все-таки еще раз просит проверить готовность вооруженных сил, войск территориальной обороны к возникновению неожиданных ситуаций. Поэтому будут проведены сборы, чтобы проверить, кто числится на учете, подходят ли они для военной службы. Это необходимо, чтобы не призвали инвалидов или людей, которые не должны служить в армии. Потом в плановом порядке те люди, кому положено, будут проходить отработку на полигонах, чтобы вспомнить навыки обращения с оружием.

Макей1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос размещения в его стране американского ядерного оружия открыт. Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что это создает опасность для Белоруссии. Какие ответные шаги рассматривает Минск? Для чего западные страны, по вашему мнению, нагнетают обстановку и заявляют о возможности ядерного конфликта?

— Уже много раз говорилось: напряженность для них сейчас выгодна. Они видят, что помаленьку ситуация в мире меняется. Западные страны почувствовали опасность того, что они потеряют фактор доминирования , который выгодно служил и работал на них последние 500 лет. Для них это опасность. Проще диктовать условия развития всем регионам и странам. Поэтому предпринимаются всяческие меры по демонизации оппонентов : России, Белоруссии и тех государств, которые поддерживают этот лагерь. Налицо попытка оправдать действия, направленные на нагнетание напряженности в нашем регионе.

То, что озвучил президент Польши, конечно, может быть, он оговорился, может, эмоционально высказался, но наверняка эти вопросы обсуждались, раз он сказал, что был бы заинтересован в размещении американского ядерного оружия на территории Польши. Это не просто слова . Тут просматривается явное намерение создать еще один очаг напряженности у наших границ. И закрыть на это глаза, конечно, мы не можем.

В свое время мы на основании печально известного Будапештского меморандума вывели ядерное оружие с территории Беларуси. Я думаю, что сейчас очень многие бывшие руководители — тогда еще Лукашенко не был президентом — задумываются над тем, правильно ли мы тогда это сделали. Мы тогда поверили обещаниям, упакованным в красивую конфетную обертку Запада: «Мы вас защитим, мы обеспечим ваше спокойное экономическое развитие , и ваша страна будет процветать». Оказалось всё с точностью до наоборот. Если бы тогда предположили такое развитие ситуации, такое решение, может быть, и не было бы принято или было принято в обмен на дивиденды для Белоруссии.

Макей3 Ядерное оружие США Mark 53 Фото: Commons.wikimedia.org/U.S. Air Force

Президент Лукашенко пришел к власти, когда уже это решение было принято. Мы можем говорить об этом постфактум. И естественно, мы не должны упускать из виду не только конкретные действия, направленные на нагнетание напряженности в нашем регионе со стороны западных государств, но и на подобного рода заявления, которые сделал президент Польши. Я знаю, что руководители Белоруссии и России обсуждают эти вопросы и были озвучены конкретные меры реагирования. Во всяком случае сейчас ряд штурмовиков (штурмовых самолетов воздушной авиации. — «Известия») переоснащены для того, чтобы они могли нести не только обычные боезаряды, но и ядерное оружие . Если действительно ядерное оружие будет размещено на территории соседних с нами стран, то тогда могут быть сделаны и более жесткие шаги.

— Более жесткие шаги — вы имеете в виду размещение ядерного оружия?

— Знаете, сегодня никто ничего не может исключать , поэтому я убежден, что наши руководители обсуждали и такие варианты.

«Мы не можем никому верить»

— Ранее Владимир Путин заявил, что Украина готовила теракты на территории России. Вскоре появилась информация, что в Белоруссии стало известно о готовящихся атаках в республике. Какие ответные шаги могут последовать со стороны Минска?

— Мы видим, как со стороны Украины говорят: «Мы белые и пушистые, мы ничего не планируем на границе с Беларусью». Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить . Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси .

Макей2 Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Естественно, в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции. Поэтому и вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств.

— Россия призвала Украину провести переговоры на уровне парламентариев, однако предложение было проигнорировано. Как вы считаете, что необходимо сейчас для их проведения? Планирует ли Минск помогать в организации диалога Москвы и Киева?

— Любое противостояние заканчивается за столом переговоров — это дипломатическая аксиома . И эти события на Украине в любом случае закончатся так же. Президент поручил мне обеспечивать эти три раунда украинско-российских переговоров (они состоялись в феврале и марте 2022 года. — «Известия»), которые происходили на белорусской земле. И поверьте, с каждым раундом всё больше и больше появлялась надежда на успех . И после третьего раунда и первая, и вторая делегации сказали: «Мы приезжаем через несколько дней подписывать финальные документы» .

Что произошло потом, одному богу известно, но в Нью-Йорке мне сказали коллеги из некоторых европейских стран, что руководству Украины была дана четкая команда: не вести переговоры с руководством России . Неважно, на территории Беларуси, на территории Турции — вообще прекратить ведение переговоров с Россией. Это были заявления некоторых европейских коллег, сказанные под большим секретом, которые приказали господину Зеленскому сделать это.

— Заявления от каких государств?



— Не буду называть страны. Могу только лишь сказать, что каждый раз, после каждого раунда, когда правительственная делегация заявляла нам, что есть четкий прогресс, и они будут двигаться дальше, после возвращения домой через сутки уже начинали отыгрывать эти договоренности обратно. Возникали какие-то дополнительные проблемы и трудности. Я думаю, не без подсказок советника со стороны. И в результате приходилось переговоры начинать пусть и не с нуля, но с каких-то первоначальных позиций . Я глубоко убежден, что несамостоятельность украинского руководства является одной из причин продолжения конфликта на Украине.

Макей5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Белоруссия всегда считала, что только переговорами можно разрешить любую ситуацию — сложную, напряженную, конфликтогенную, свидетелями которой мы являемся сейчас на Украине. То, что предложила [спикер Совфеда Валентина] Матвиенко в Индонезии (сесть за стол переговоров. — «Известия»), я считаю абсолютно оправданным. Но переговоры могут быть успешными только с политической воли всех вовлеченных в это сторон. Если ее не будет — неважно, где будут происходить переговоры, в Беларуси, в Турции, да хоть в Антарктиде, никакого успеха не будет . Сегодня, к сожалению, я не вижу такой политической воли, во всяком случае с украинской стороны. Я пессимист в этом случае и думаю, что лишь ухудшение ситуации в стране может подтолкнуть к решению.

— Какие страны должны быть задействованы в переговорах, если Киев несамостоятелен в принятии решений? Россия, Украина, Белоруссия и…

— Как минимум три славянских государства должны участвовать. Мы здесь живем в одном регионе, мы соседи, и мы могли бы выработать взаимоприемлемые, компромиссные линии поведения . Мы готовы предоставить свою площадку, готовы быть медиаторами или оказать логистическое, организационное содействие. Мы помогли организовать работу трехсторонней контактной группы ОБСЕ, тогда все были довольны и благодарили белорусскую сторону. Точно так же, как мы организовали все три раунда переговоров на нашей территории. Мы готовы сделать всё для того, чтобы этот конфликт прекратился как можно скорее . Но, к сожалению, не всё зависит от нас. Если не будет внешнего вмешательства, договоренности могут быть достигнуты намного быстрее .

«Занавес воздвигается не в квадрате, а в кубе»

— Недавно Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией. Для чего это сделано и насколько это целесообразно? Планирует ли Минск в ответ на это вводить какие-то ограничения для граждан Польши?

Макей6 Белорусско-польская граница Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tobiasz

— Помните, как в свое время все радовались, что рухнула Берлинская стена и пал железный занавес, который существовал во времена Советского Союза? Сегодня этот занавес воздвигается не в квадрате, а в кубе . Это и физические заборы, и психологические, и моральные, и политические. Они строятся между Белоруссией, и Польшей, и балтийскими странами. Мы специально ввели безвизовый режим для граждан сопредельных стран. И только лишь с апреля по настоящее время порядка 280 тыс. человек посетило Беларусь.

Они имели возможность увидеть, что происходит в реальности в Белоруссии: действительно ли полки магазинов пустые, действительно ли там за каждым иностранцем приставлен сотрудник КГБ, действительно ли там хватают на улице за руки, бросают в тюрьмы. Люди приезжают и делятся своими впечатлениями в соцсетях. И даже это уже не нравится властям сопредельных стран. Введены штрафы за трансляцию позитивных материалов о Белоруссии, о России. О какой свободе слова может идти речь в этом случае?

Что касается физического забора, который устраивают на нашей границе. Там собираются десятки бедных животных, которые раньше спокойно мигрировали с одной стороны на другую , потому что это их естественная среда обитания. Теперь кадры гибнущих животных говорят сами за себя. Мы отправляли письма в ряд экологических организаций, международных организаций, Совет Европы и в структуры ООН. Ноль реакции . Потому что мы знаем, кто в этих организациях доминирует.

Мы считаем, что соседи, как говорит президент Белоруссии, даны нам от бога. И мы просто обязаны находить развязки любых проблем в духе диалога, добрососедства и пытаться найти каналы коммуникации. Хочется сказать: давайте вы закопаете этот топор войны в землю, давайте настраивать нормальную коммуникацию. К сожалению, не прислушиваются. Мы видим неготовность политиков соседних стран к развитию нормальных отношений с Белоруссией.

В моем понимании это свидетельство недальновидности политического истеблишмента соседних стран. Ушли в небытие такие великие деятели, как Шарль де Голль, Конрад Аденауэр, Ангела Меркель ушла на пенсию. Все нынешние лидеры не способны принять решение стратегического характера , остановиться, подумать и определить, что в данной ситуации важнее. Сегодня мы обязаны задуматься над главным вопросом безопасности: как сберечь наш регион и планету. Если мы не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой войны, чего не хотелось бы, естественно .

Макей6 Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt

— Сборная Белоруссии по футболу в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года попала в одну группу со сборной Косово. Таким образом, предстоит провести два матча с косоварами в рамках турнира: один домашний и один на выезде. С учетом того что Белоруссия не признает Приштину, стоит ли участвовать в турнире?

— Спорт вне политики. Понятно, что мы не признаем это образование, но у нас были ситуации, когда приезжали на соревнования представители Косово, проводились европейские игры в Беларуси несколько лет назад. Президент Сербии присутствовал на этих играх, где косовские спортсмены принимали участие. Да, существуют определенные политические нюансы, но в данной ситуации надо более чувствительно посмотреть на этот вопрос и не принимать радикальных решений. Еще раз: спорт должен быть вне политики. В связи со специальной военной операцией были введены санкции против спортсменов и паралимпийцев. Это абсолютная жестокость и подлость в отношении этих людей. Я не могу сказать, какое решение будет принято [по участию Косово], но мне кажется, что надо спокойно смотреть на эти вещи.

— УЕФА заявляет, что любой сборной, отказавшейся от матча с Косово, будут грозить санкции (вплоть до дисквалификации). Как относитесь к таким заявлениям? Не видите ли здесь двойных стандартов, ведь когда Польша ранее отказалась играть с Россией — польских спортсменов не отстраняли?