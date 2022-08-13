Вместе мобильнее: сможет ли Белоруссия помочь России расширять торговые связи

Несмотря на закрытие наиболее важных каналов экспорта на рынки Европы, у России и Белоруссии есть потенциал для налаживания нестандартных логистических коридоров. Это поможет продвижению продукции на подсанкционные рынки. «Известия» вместе с экспертами разбирались, как РФ и РБ могут помочь друг другу в преодолении логистических разрывов и создании новых коридоров в обход санкций.

В интересах бизнеса

Нынешнее санкционное давление создает дополнительные стимулы для экономической интеграции России и Белоруссии, а также продвижения национальных товаров на зарубежные рынки. Речь идет о формировании собственных цепочек создания добавленной стоимости между бизнесом двух стран. Об этом заявил «Известиям» исполнительный секретарь Делового совета ЕАЭС, управляющий директор Управления международного многостороннего сотрудничества и интеграции РСПП Сергей Михневич.

— И российский бизнес, и белорусский могут помочь друг другу в замещении необходимых товаров, компонентов и сырья, в том числе и при выходе на рынок ЕС, — сказал Сергей Михневич. — В этой связи важно обеспечить максимальную взаимную информированность об имеющихся возможностях.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко выступил с требованием к национальному правительству активнее продвигать товары в ЕС. Он заявил о том, что Белоруссии необходимо даже в условиях санкций пытаться работать на рынке Евросоюза. Глава государства сообщил, что поручил дипломатам заняться торговыми переговорами со странами ЕС. Вместе с этим Лукашенко напомнил о высоком спросе на минеральные удобрения и нефтепродукты, которые производит Белоруссия, добавив, что интерес к покупке товаров из РБ есть и у партнеров в ЕС.

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— Бешенство политиков уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес, — подчеркнул Лукашенко. — Если они нуждаются в наших товарах, они также ищут любые пути их приобрести. Поэтому туда надо идти, создавая новые цепочки для торговли.

В данный момент Белоруссия имеет не только желание сохранить свои позиции в региональной торговле, но и собственность в ЕС, сказали «Известиям» в Белорусском институте стратегических исследований (при администрации президента РБ).

— У Белоруссии нет особых проблем с Литвой или Польшей, у нас есть проблемные аспекты с официальным Вильнюсом и Варшавой, — разъяснила «Известиям» представитель БИСИ Ольга Лазоркина. — Не стоит забывать, что бизнес европейских стран имеет собственные интересы, зачастую не совпадающие с позицией правительств. Имидж Белоруссии как надежного, договороспособного партнера невозможно изменить никакими ограничительными мерами. МИД РФ и РБ, конечно, перешли в иной режим работы, который соответствует кризисному управлению в международных отношениях. Вместе с тем снижение количества публичных контактов не означает, что у нас отсутствуют отношения со странами ЕС. Кроме того, логистические преимущества позволяют нашей продукции быть конкурентоспособной. Россия — наш стратегический союзник и партнер. А это значит, что ключевой задачей в этой связи мы видим усиление координации, особенно в вопросе противодействия односторонним ограничительным мерам.

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Для России белорусский логистический канал неоспоримо важен. Несмотря на то что возможности российской торговли со странами ЕС в настоящее время ограничены, сохраняются возможности для поставок через территорию Белоруссии товаров народного потребления: одежды, обуви, товаров FMCG-категорий, строительных и отделочных материалов, сырья для пищевой и легкой промышленности.

— Однако здесь ситуация усложняется тем, что на РБ наложены значительные санкции в банковско-финансовой сфере, что делает весьма затруднительными внешнеторговые операции в отношении категорий товаров, прямо не попадающих под западные санкции, — говорит замгендиректора агентства рыночных исследований и консалтинга «Маркет» Татьяна Матюшина. — Скрытые или явные транзитные возможности РБ для РФ в настоящее время весьма ограниченны, поскольку, во-первых, ЕС уже наложил на РБ достаточно серьезные санкции, а во-вторых, в среднесрочной перспективе они, скорее всего, будут расширяться.

Уже сейчас отсутствует возможность поставок из РБ в ЕС нефтепродуктов и калийных удобрений, введен запрет на поставки шин, лесоматериалов, черных металлов, цементной продукции. В свою очередь, из ЕС в Белоруссию ограничены поставки машин и механизмов, товаров для производства табачных изделий, товаров и технологий двойного назначения, товаров, «способствующих совершенствованию военно-технического, оборонного секторов и сектора безопасности», а также машиностроительной продукции любого назначения.

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— Возможности РФ в белорусском направлении ограничены, но не являются нулевыми , — отмечает замгендиректора агентства рыночных исследований и консалтинга «Маркет». — Тем не менее определенные перспективные направления сотрудничества имеются — это интеграция РБ в развитие логистических кластеров Дальнего Востока (операции со странами АТР), в создание хабов и центров параллельного импорта в странах Средней Азии (этот процесс сейчас идет очень активно). Кроме того, перспективно вовлечение РБ в сферу активно формирующегося в настоящее время в РФ рынка страхования логистики.

«Известия» направили запросы в МИД РБ, Минэк РБ и РФ, Минпромторг РФ, в пресс-службу премьер-министра РБ и Постоянный Комитет Союзного государства, однако разъяснений на момент выхода статьи не получили.

На западном торговом фронте

Проректор по международным связям ГАУГН Вячеслав Сутырин замечает, что Россия уже системно помогает Белоруссии. Во-первых, белорусские грузы переваливаются в девяти российских портах, что дает им свободный выход на мировые рынки. Причем для белорусских товаров действуют скидки на перевозку грузов до российских портов. Во-вторых, запущен сухопутный транзит белорусских товаров через территорию России, в том числе в Китай по коридору Восток – Запад. Принято решение о строительстве насыпного терминала для перевалки белорусских калийных удобрений в Ленинградской области. Его стоимость оценивается в $500 млн. Это позволяет не допустить падения уровня жизни белорусских граждан на фоне тяжелых санкций, введенных Западом. Экспорт калийных удобрений обеспечивает значительную долю валютной выручки Белоруссии.

Кроме того, Россия для Белоруссии сейчас является крупнейшим торговым партнером, а российский капитал — основной источник прямых иностранных инвестиций в союзную республику, объясняет эксперт Национального исследовательского мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Екатерина Уляшкина.

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Доцент факультета таможенного администрирования и безопасности СЗИУ РАНХиГС Владимир Николаев констатирует: несмотря то что грузоперевозки между РБ и Европой сократились, перевозки из Белоруссии в Турцию или Грузию (оба — партнеры ЕС) выросли на 400%.

— Перевозки между данными странами невозможны без России, — указывает Владимир Николаев. — РФ расширяет и логистические возможности Белоруссии через порт Усть-Луга (Балтика), и может помочь своим транзитным потенциалом в доставке грузов из Турции, Грузии и Китая. Сейчас положение меняется и РФ сама становится проводником Белоруссии на рынки Турции, Грузии и Азии. РБ остается пока проводником северного участка нефтепровода «Дружба».

Еще один путь — вариант с переупаковкой и переприцепкой российских торговых поставок для ЕС в Белоруссии. В настоящее время он возможен, но реализовать такое трудно, полагает главный научный сотрудник, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

— Такой сценарий возможен, скажем, для поставки через РБ в ЕС российских яблок, но вот серьезные массовые по объемам поставки высокотехнологичной продукции, энергоносителей вряд ли получится реализовать, — говорит Николай Межевич. — РБ граничит в отличие от той же Украины только с Польшей. А это значит, что логистический канал будет сильно зависеть от колебаний в белорусско-польских отношениях. А они сейчас достаточно сложные.

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Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что полноценный обход евросанкций через Белоруссию пока невозможен.

— Немного параллельного импорта идет, но не массово, — говорит специалист. — Часть западных компаний (в основном связанных с одеждой) осталась в Минске. Белоруссия — долларизированная страна. Вместе с тем Россия помогает сохранить Белоруссии, к примеру, поставки калия на мировой рынок через российские порты, хотя в целом добыча калия упала. Остальные поставки организовать сложно из-за нереалистичного сочетания цены и качества белорусской продукции.

Между тем доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко напоминает, что этим летом Белоруссия предложила России осуществить 15 совместных крупных проектов в области импортозамещения. Российская сторона одобрила эти проекты.

— Отличным элементом в интеграции можно считать то, что белорусские банки наравне с российскими станут выдавать независимые гарантии участникам российской системы госзакупок, — отмечает Петр Щербаченко. — Также кооперация с российскими регионами обеспечивает Белоруссии создание новых рабочих мест. Компании из России создали 2,4 тыс. производств, 8 тыс. предприятий двух стран объединены узами производственной кооперации. Всё это говорит о высоком уровне интеграции экономик обоих государств.

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