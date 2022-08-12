Зерно в глазу: отменит ли Запад санкции на экспорт продовольствий из РФ
ООН направила западному бизнесу разъяснения по экспорту российского продовольствия в условиях санкций. Об этом «Известиям» заявил знакомый с ситуацией высокопоставленный источник, отметив, что при этом западные меры косвенно блокируют доступ российской продукции на мировой рынок, что противоречит стамбульской продуктовой сделке. Как сказали «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК), ЕС не планирует снимать какие-либо из введенных ранее ограничений или давать дополнительные разъяснения, поскольку они не касаются продовольствий. Однако в профильном комитете Госдумы «Известиям» заявили, что западные рестрикции в области страхования судов и грузоперевозок создают препоны для российского экспорта продовольствия.
Не сдвинулись с места
Результатом переговоров в Стамбуле 22 июля между Украиной, Россией, Турцией и ООН стали два соглашения. Так, стороны договорились, что в Черном море создадут коридор, по которому украинское зерно будет беспрепятственно вывозиться на экспорт. Одновременно с этим представители РФ, Турции и ООН подписали меморандум о необходимости «снятия различных ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений». Однако если по части вывоза украинского зерна начались подвижки, то российское продовольствие до сих пор не может свободно поступать на мировой рынок.
Как заявил на брифинге 11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, с 1 августа из украинских портов вышло 12 судов с 375 тыс. т сельскохозяйственной продукции. В то же время он напомнил, что договоренности о продвижении российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки на данный момент не выполняются.
Сухогруз Razoni — первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
Заявление на сайте Организации Объединенных Наций от 22 июля гласит: «Также была достигнута договоренность с РФ о масштабах участия ООН в обеспечении беспрепятственного экспорта на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, в том числе сырья, необходимого для производства удобрений. Это соглашение основано на том принципе, что на данную продукцию не должны распространяться меры, введенные в отношении РФ».
«Известия» связались с представителями Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), однако там отказались предоставить комментарий о том, ведет ли организация переговоры по этой линии с ЕС и США.
Как рассказал «Известиям» высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией, организация всё же направила разъяснения представителям бизнеса по экспорту российских продовольствий в условиях санкций, однако ситуация пока не двигается с мертвой точки.
— Если по украинской части соглашения в Стамбуле всё заработало, то по российской — никаких признаков подвижек. Обещания предоставить России гарантии по беспрепятственным продовольственным поставкам пока не сбываются. Хотя ООН и направила западному бизнесу соответствующие разъяснения по экспорту российских продовольствий в условиях санкций. Однако ничего не меняется, — заявил собеседник «Известий».
Напомним, почти сразу после первого раунда переговоров по зерну в Стамбуле минфин США выпустил 14 июля объявление о том, что они не вводили санкции на производство, продажу и транспортировку товаров, связанных с сельским хозяйством. В тот же день управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США разрешило проводить с Россией трансакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования.
Что касается грузоперевозок, еще в мае Вашингтон ввел рестрикции в отношении семи российских судоходных компаний. В том числе под санкции попали 28 судов «Северного морского пароходства» и 16 «Трансморфлота».
Министерство финансов США
«Известия» направили запрос в Минпромторг РФ.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев подтвердил в беседе с «Известиями», что российское продовольствие не может получить доступ к мировому рынку.
— Фактически мы сталкиваемся с тем, что Запад, формально сняв ограничения на поставку российских продовольствий, не устранил те препоны, которые имеются в части страхования перевозимых грузов и в области грузоперевозок в целом, — подчеркнул депутат.
О препятствиях рассказывают и представители отрасли.
— Сейчас мы сталкиваемся со следующими проблемами — это поставки семян, средств по защите от сорных растений и запчастей для импортной сельхозтехники. Также серьезным препятствием для экспорта и, как следствие, причиной усиления продовольственной проблемы в мире является блокировка допуска наших аграрных банков к SWIFT, — заявил «Известиям» президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов.
При этом он подчеркнул: заявления о том, что проблемы с поставками зерна с Украины как основного игрока в этой отрасли — основная причина продовольственного кризиса, как минимум преувеличение. Как отметил эксперт, на самом деле главные игроки — это США, ЕС, Канада, Австралия и Аргентина.
— Любые слухи о каких-то нарушениях в поставках лишь позволяют увеличивать цены, что крайне выгодно как раз упомянутым странам, которые теперь продают те же объемы зерна по завышенным ценам, — добавил Дмитрий Булатов.
Несмотря на исключения
В Еврокомиссии (ЕК) на вопрос «Известий» о том, будут ли там выпускать дополнительные разъяснения для бизнеса по этому вопросу, заявили, что ЕС неоднократно говорил: введенные им санкции не затрагивают экспорт сельскохозяйственной продукции.
— Никакие санкции ЕС не применяются к российскому производству продуктов питания и экспорту сельскохозяйственной продукции. Существующие ограничительные меры ЕС направлены на ограничение возможностей Кремля финансировать < СВО> на Украине. Эти санкции могут быть сняты или смягчены только по решению всех 27 государств — членов ЕС и по согласованию с другими странами только после того, как Россия прекратит военные действия, — заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Напомним, ЕС в рамках пятого пакета санкций в отношении России после 16 апреля закрыл свои порты для захода судов под флагом РФ. При этом в соответствующем заявлении указывалось, что эти ограничения не распространяются на суда, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной и пищевой продукции. Однако это не отменяет того, что местные представители бизнеса отказываются от сотрудничества с РФ из-за репутационных рисков и опасения побочных санкций. Как отмечало Reuters, несмотря на исключения в пятом пакете санкций, некоторые иностранные трейдеры прекратили торговлю продуктами питания, экспортируемыми из российских портов, которые косвенно принадлежат подсанкционным госкомпаниям страны.
К слову, в «шестом с половиной» пакете мер против РФ от 22 июля Брюссель тем не менее скорректировал ряд ограничений против России, чтобы избежать проблем с экспортом продовольствия из страны. Ранее внесенным в санкционный список банкам дали возможность получить разрешение на использование замороженных средств или сделки с европейскими операторами, если это необходимо для закупок или транспортировки где бы то ни было продовольствия или сельскохозяйственной продукции (включая зерно и удобрения). В то же время ЕС усилил санкции против российских судов, введя запрет на их заход также в морские шлюзы (например, в Нидерландах — в Роттердаме, Амстердаме).
Российские власти неоднократно заявляли о том, что решение продовольственной проблемы осложняется из-за косвенных западных санкций против РФ. Глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции во время визита в Египет 24 июля отметил, что хотя против самого продовольствия ограничений не вводилось, они коснулись тех компаний, которые страхуют поставки и обеспечивают платежи за продукцию. «У нас все платежи по поставкам продовольствия осуществляются через Россельхозбанк, он одним из первых был включен в санкционный список», — пояснил дипломат.
При этом, по его словам, Россия рассчитывает, что ООН в рамках продуктовой сделки сможет добиться снятия нелегитимных санкций (страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты), которые препятствовали экспорту российского зерна.
Евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил «Известиям», что возможным инициативам по смягчению косвенных санкций ЕС могут помешать прибалтийские страны.
— Как и во многих вопросах, я думаю, что трудность будет заключаться в необходимости принять решение всеми 27 членами Евросоюза консенсусом. Страны Западной Европы как раз заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее справиться с глобальным разрушением сельскохозяйственных рынков. А вот Польша или Прибалтика обязательно заблокируют подобные решения, — отметил депутат, добавив, что ситуация с поставками российского продовольствия могла бы разрешиться быстрее, если бы ООН активизировала переговоры с европейскими столицами.
Выступая на брифинге 11 августа, Иван Нечаев заявил, что пока ни одно судно с украинским зерном не достигло берегов голодающих стран Африки или Южной Азии. «Они следуют главным образом в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно и подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвучиваемых на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность», — отметил представитель МИД РФ. Тем не менее, по его словам, Москва рассчитывает на то, что страны Запада создадут все необходимые условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия.