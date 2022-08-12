Зерно в глазу: отменит ли Запад санкции на экспорт продовольствий из РФ

ООН направила западному бизнесу разъяснения по экспорту российского продовольствия в условиях санкций . Об этом «Известиям» заявил знакомый с ситуацией высокопоставленный источник, отметив, что при этом западные меры косвенно блокируют доступ российской продукции на мировой рынок, что противоречит стамбульской продуктовой сделке . Как сказали «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК), ЕС не планирует снимать какие-либо из введенных ранее ограничений или давать дополнительные разъяснения, поскольку они не касаются продовольствий . Однако в профильном комитете Госдумы «Известиям» заявили, что западные рестрикции в области страхования судов и грузоперевозок создают препоны для российского экспорта продовольствия .

Не сдвинулись с места

Результатом переговоров в Стамбуле 22 июля между Украиной, Россией, Турцией и ООН стали два соглашения. Так, стороны договорились, что в Черном море создадут коридор, по которому украинское зерно будет беспрепятственно вывозиться на экспорт. Одновременно с этим представители РФ, Турции и ООН подписали меморандум о необходимости «снятия различных ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений» . Однако если по части вывоза украинского зерна начались подвижки, то российское продовольствие до сих пор не может свободно поступать на мировой рынок .

Как заявил на брифинге 11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, с 1 августа из украинских портов вышло 12 судов с 375 тыс. т сельскохозяйственной продукции. В то же время он напомнил, что договоренности о продвижении российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки на данный момент не выполняются .

Зерно в глазу Сухогруз Razoni — первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула Фото: РИА Новости/Sputnik/Максим Дурнев

Заявление на сайте Организации Объединенных Наций от 22 июля гласит: «Также была достигнута договоренность с РФ о масштабах участия ООН в обеспечении беспрепятственного экспорта на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, в том числе сырья, необходимого для производства удобрений. Это соглашение основано на том принципе, что на данную продукцию не должны распространяться меры, введенные в отношении РФ».

«Известия» связались с представителями Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), однако там отказались предоставить комментарий о том, ведет ли организация переговоры по этой линии с ЕС и США.

Как рассказал «Известиям» высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией, организация всё же направила разъяснения представителям бизнеса по экспорту российских продовольствий в условиях санкций, однако ситуация пока не двигается с мертвой точки .

— Если по украинской части соглашения в Стамбуле всё заработало, то по российской — никаких признаков подвижек . Обещания предоставить России гарантии по беспрепятственным продовольственным поставкам пока не сбываются. Хотя ООН и направила западному бизнесу соответствующие разъяснения по экспорту российских продовольствий в условиях санкций. Однако ничего не меняется, — заявил собеседник «Известий».

Напомним, почти сразу после первого раунда переговоров по зерну в Стамбуле м инфин США выпустил 14 июля объявление о том, что они не вводили санкции на производство, продажу и транспортировку товаров, связанных с сельским хозяйством . В тот же день управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США разрешило проводить с Россией трансакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования.

Что касается грузоперевозок, еще в мае Вашингтон ввел рестрикции в отношении семи российских судоходных компаний . В том числе под санкции попали 28 судов «Северного морского пароходства» и 16 «Трансморфлота».

Зерно в глазу1 Министерство финансов США Фото: TASS/Zuma

«Известия» направили запрос в Минпромторг РФ.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев подтвердил в беседе с «Известиями», что российское продовольствие не может получить доступ к мировому рынку.

— Фактически мы сталкиваемся с тем, что Запад, формально сняв ограничения на поставку российских продовольствий, не устранил те препоны, которые имеются в части страхования перевозимых грузов и в области грузоперевозок в целом , — подчеркнул депутат.

О препятствиях рассказывают и представители отрасли.

— Сейчас мы сталкиваемся со следующими проблемами — это поставки семян, средств по защите от сорных растений и запчастей для импортной сельхозтехники. Также серьезным препятствием для экспорта и, как следствие, причиной усиления продовольственной проблемы в мире является блокировка допуска наших аграрных банков к SWIFT , — заявил «Известиям» президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов.

При этом он подчеркнул: заявления о том, что проблемы с поставками зерна с Украины как основного игрока в этой отрасли — основная причина продовольственного кризиса, как минимум преувеличение. Как отметил эксперт, на самом деле главные игроки — это США, ЕС, Канада, Австралия и Аргентина .

— Любые слухи о каких-то нарушениях в поставках лишь позволяют увеличивать цены, что крайне выгодно как раз упомянутым странам, которые теперь продают те же объемы зерна по завышенным ценам , — добавил Дмитрий Булатов.

Несмотря на исключения

В Еврокомиссии (ЕК) на вопрос «Известий» о том, будут ли там выпускать дополнительные разъяснения для бизнеса по этому вопросу, заявили, что ЕС неоднократно говорил: введенные им санкции не затрагивают экспорт сельскохозяйственной продукции .

Зерно в глазу12 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

— Никакие санкции ЕС не применяются к российскому производству продуктов питания и экспорту сельскохозяйственной продукции. Существующие ограничительные меры ЕС направлены на ограничение возможностей Кремля финансировать < СВО> на Украине. Эти санкции могут быть сняты или смягчены только по решению всех 27 государств — членов ЕС и по согласованию с другими странами только после того, как Россия прекратит военные действия, — заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Напомним, ЕС в рамках пятого пакета санкций в отношении России после 16 апреля закрыл свои порты для захода судов под флагом РФ . При этом в соответствующем заявлении указывалось, что эти ограничения не распространяются на суда, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной и пищевой продукции. Однако это не отменяет того, что местные представители бизнеса отказываются от сотрудничества с РФ из-за репутационных рисков и опасения побочных санкций . Как отмечало Reuters, несмотря на исключения в пятом пакете санкций, некоторые иностранные трейдеры прекратили торговлю продуктами питания, экспортируемыми из российских портов, которые косвенно принадлежат подсанкционным госкомпаниям страны.

К слову, в «шестом с половиной» пакете мер против РФ от 22 июля Брюссель тем не менее скорректировал ряд ограничений против России, чтобы избежать проблем с экспортом продовольствия из страны . Ранее внесенным в санкционный список банкам дали возможность получить разрешение на использование замороженных средств или сделки с европейскими операторами, если это необходимо для закупок или транспортировки где бы то ни было продовольствия или сельскохозяйственной продукции (включая зерно и удобрения). В то же время ЕС усилил санкции против российских судов, введя запрет на их заход также в морские шлюзы (например, в Нидерландах — в Роттердаме, Амстердаме).

Зерно в глазу123 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Российские власти неоднократно заявляли о том, что решение продовольственной проблемы осложняется из-за косвенных западных санкций против РФ. Глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции во время визита в Египет 24 июля отметил, что хотя против самого продовольствия ограничений не вводилось, они коснулись тех компаний, которые страхуют поставки и обеспечивают платежи за продукцию . «У нас все платежи по поставкам продовольствия осуществляются через Россельхозбанк, он одним из первых был включен в санкционный список», — пояснил дипломат.

При этом, по его словам, Россия рассчитывает, что ООН в рамках продуктовой сделки сможет добиться снятия нелегитимных санкций (страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты), которые препятствовали экспорту российского зерна.

Евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил «Известиям», что возможным инициативам по смягчению косвенных санкций ЕС могут помешать прибалтийские страны.

— Как и во многих вопросах, я думаю, что трудность будет заключаться в необходимости принять решение всеми 27 членами Евросоюза консенсусом. Страны Западной Европы как раз заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее справиться с глобальным разрушением сельскохозяйственных рынков. А вот Польша или Прибалтика обязательно заблокируют подобные решения , — отметил депутат, добавив, что ситуация с поставками российского продовольствия могла бы разрешиться быстрее, если бы ООН активизировала переговоры с европейскими столицами.

Выступая на брифинге 11 августа, Иван Нечаев заявил, что пока ни одно судно с украинским зерном не достигло берегов голодающих стран Африки или Южной Азии. «Они следуют главным образом в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно и подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвучиваемых на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность», — отметил представитель МИД РФ. Тем не менее, по его словам, Москва рассчитывает на то, что страны Запада создадут все необходимые условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия.