 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Минторг Финляндии предложил остановить строительство скоростной магистрали в Россию
Мир
Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии «немедленной угрозы» безопасности на ЗАЭС
Культура
Фильм «Флэш» оказался под угрозой срыва из-за проблем с исполнителем главной роли
Мир
Китай призвал к переговорам по ситуации с Запорожской АЭС
Мир
США заявили о нежелании навредить российскому народу визовыми санкциями
Мир
США поддержали выход Латвии и Эстонии из формата сотрудничества с КНР
Мир
Госдеп заявил о приверженности США выполнению СНВ-3 с Россией
Мир
Сын Нэнси Пелоси оказался инвестором крупной китайской компании
Мир
Власти Швеции экстрадируют в Турцию подозреваемого в мошенничестве
Происшествия
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Москве
Спорт
Боксер Гассиев поделился ожиданиями от реванша Усика и Джошуа
Мир
Германия запланировала провести конференцию по восстановлению Украины
/

Зерно в глазу: отменит ли Запад санкции на экспорт продовольствий из РФ

Почему часть соглашений по продуктовой сделке в Стамбуле не выполняется
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ООН направила западному бизнесу разъяснения по экспорту российского продовольствия в условиях санкций. Об этом «Известиям» заявил знакомый с ситуацией высокопоставленный источник, отметив, что при этом западные меры косвенно блокируют доступ российской продукции на мировой рынок, что противоречит стамбульской продуктовой сделке. Как сказали «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК), ЕС не планирует снимать какие-либо из введенных ранее ограничений или давать дополнительные разъяснения, поскольку они не касаются продовольствий. Однако в профильном комитете Госдумы «Известиям» заявили, что западные рестрикции в области страхования судов и грузоперевозок создают препоны для российского экспорта продовольствия.

Не сдвинулись с места

Результатом переговоров в Стамбуле 22 июля между Украиной, Россией, Турцией и ООН стали два соглашения. Так, стороны договорились, что в Черном море создадут коридор, по которому украинское зерно будет беспрепятственно вывозиться на экспорт. Одновременно с этим представители РФ, Турции и ООН подписали меморандум о необходимости «снятия различных ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений». Однако если по части вывоза украинского зерна начались подвижки, то российское продовольствие до сих пор не может свободно поступать на мировой рынок.

Как заявил на брифинге 11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, с 1 августа из украинских портов вышло 12 судов с 375 тыс. т сельскохозяйственной продукции. В то же время он напомнил, что договоренности о продвижении российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки на данный момент не выполняются.

Зерно в глазу
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула

Сухогруз Razoni — первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула

Фото: РИА Новости/Sputnik/Максим Дурнев

Заявление на сайте Организации Объединенных Наций от 22 июля гласит: «Также была достигнута договоренность с РФ о масштабах участия ООН в обеспечении беспрепятственного экспорта на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, в том числе сырья, необходимого для производства удобрений. Это соглашение основано на том принципе, что на данную продукцию не должны распространяться меры, введенные в отношении РФ».

Неполная разморозка: ЕС смягчит санкции ради продовольствия и удобрений
Планируемая мера затронет российские банки и поможет наладить логистические цепочки

«Известия» связались с представителями Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), однако там отказались предоставить комментарий о том, ведет ли организация переговоры по этой линии с ЕС и США.

Как рассказал «Известиям» высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией, организация всё же направила разъяснения представителям бизнеса по экспорту российских продовольствий в условиях санкций, однако ситуация пока не двигается с мертвой точки.

Если по украинской части соглашения в Стамбуле всё заработало, то по российской — никаких признаков подвижек. Обещания предоставить России гарантии по беспрепятственным продовольственным поставкам пока не сбываются. Хотя ООН и направила западному бизнесу соответствующие разъяснения по экспорту российских продовольствий в условиях санкций. Однако ничего не меняется, — заявил собеседник «Известий».

Напомним, почти сразу после первого раунда переговоров по зерну в Стамбуле минфин США выпустил 14 июля объявление о том, что они не вводили санкции на производство, продажу и транспортировку товаров, связанных с сельским хозяйством. В тот же день управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США разрешило проводить с Россией трансакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования.

Что касается грузоперевозок, еще в мае Вашингтон ввел рестрикции в отношении семи российских судоходных компаний. В том числе под санкции попали 28 судов «Северного морского пароходства» и 16 «Трансморфлота».

Зерно в глазу1
Министерство финансов США

Министерство финансов США

Фото: TASS/Zuma

«Известия» направили запрос в Минпромторг РФ.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев подтвердил в беседе с «Известиями», что российское продовольствие не может получить доступ к мировому рынку.

— Фактически мы сталкиваемся с тем, что Запад, формально сняв ограничения на поставку российских продовольствий, не устранил те препоны, которые имеются в части страхования перевозимых грузов и в области грузоперевозок в целом, — подчеркнул депутат.

Хлеб-соль: поставки российского продовольствия в ЕС в январе выросли на четверть
Почти половину прироста сформировало сырье, которое можно хранить в запасах

О препятствиях рассказывают и представители отрасли.

— Сейчас мы сталкиваемся со следующими проблемами — это поставки семян, средств по защите от сорных растений и запчастей для импортной сельхозтехники. Также серьезным препятствием для экспорта и, как следствие, причиной усиления продовольственной проблемы в мире является блокировка допуска наших аграрных банков к SWIFT, — заявил «Известиям» президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов.

При этом он подчеркнул: заявления о том, что проблемы с поставками зерна с Украины как основного игрока в этой отрасли — основная причина продовольственного кризиса, как минимум преувеличение. Как отметил эксперт, на самом деле главные игроки — это США, ЕС, Канада, Австралия и Аргентина.

— Любые слухи о каких-то нарушениях в поставках лишь позволяют увеличивать цены, что крайне выгодно как раз упомянутым странам, которые теперь продают те же объемы зерна по завышенным ценам, — добавил Дмитрий Булатов.

Несмотря на исключения

В Еврокомиссии (ЕК) на вопрос «Известий» о том, будут ли там выпускать дополнительные разъяснения для бизнеса по этому вопросу, заявили, что ЕС неоднократно говорил: введенные им санкции не затрагивают экспорт сельскохозяйственной продукции.

Зерно в глазу12
сельское хозяйство
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
«Надо крутиться»: как российским экспортерам выживать в период санкций
Процесс «калибровки» новой сети взаимосвязей будет непростым

— Никакие санкции ЕС не применяются к российскому производству продуктов питания и экспорту сельскохозяйственной продукции. Существующие ограничительные меры ЕС направлены на ограничение возможностей Кремля финансировать < СВО> на Украине. Эти санкции могут быть сняты или смягчены только по решению всех 27 государств — членов ЕС и по согласованию с другими странами только после того, как Россия прекратит военные действия, — заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Напомним, ЕС в рамках пятого пакета санкций в отношении России после 16 апреля закрыл свои порты для захода судов под флагом РФ. При этом в соответствующем заявлении указывалось, что эти ограничения не распространяются на суда, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной и пищевой продукции. Однако это не отменяет того, что местные представители бизнеса отказываются от сотрудничества с РФ из-за репутационных рисков и опасения побочных санкций. Как отмечало Reuters, несмотря на исключения в пятом пакете санкций, некоторые иностранные трейдеры прекратили торговлю продуктами питания, экспортируемыми из российских портов, которые косвенно принадлежат подсанкционным госкомпаниям страны.

К слову, в «шестом с половиной» пакете мер против РФ от 22 июля Брюссель тем не менее скорректировал ряд ограничений против России, чтобы избежать проблем с экспортом продовольствия из страны. Ранее внесенным в санкционный список банкам дали возможность получить разрешение на использование замороженных средств или сделки с европейскими операторами, если это необходимо для закупок или транспортировки где бы то ни было продовольствия или сельскохозяйственной продукции (включая зерно и удобрения). В то же время ЕС усилил санкции против российских судов, введя запрет на их заход также в морские шлюзы (например, в Нидерландах — в Роттердаме, Амстердаме).

Зерно в глазу123
удобрения
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Российские власти неоднократно заявляли о том, что решение продовольственной проблемы осложняется из-за косвенных западных санкций против РФ. Глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции во время визита в Египет 24 июля отметил, что хотя против самого продовольствия ограничений не вводилось, они коснулись тех компаний, которые страхуют поставки и обеспечивают платежи за продукцию. «У нас все платежи по поставкам продовольствия осуществляются через Россельхозбанк, он одним из первых был включен в санкционный список», — пояснил дипломат.

При этом, по его словам, Россия рассчитывает, что ООН в рамках продуктовой сделки сможет добиться снятия нелегитимных санкций (страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты), которые препятствовали экспорту российского зерна.

Евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил «Известиям», что возможным инициативам по смягчению косвенных санкций ЕС могут помешать прибалтийские страны.

— Как и во многих вопросах, я думаю, что трудность будет заключаться в необходимости принять решение всеми 27 членами Евросоюза консенсусом. Страны Западной Европы как раз заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее справиться с глобальным разрушением сельскохозяйственных рынков. А вот Польша или Прибалтика обязательно заблокируют подобные решения, — отметил депутат, добавив, что ситуация с поставками российского продовольствия могла бы разрешиться быстрее, если бы ООН активизировала переговоры с европейскими столицами.

Выступая на брифинге 11 августа, Иван Нечаев заявил, что пока ни одно судно с украинским зерном не достигло берегов голодающих стран Африки или Южной Азии. «Они следуют главным образом в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно и подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвучиваемых на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность», — отметил представитель МИД РФ. Тем не менее, по его словам, Москва рассчитывает на то, что страны Запада создадут все необходимые условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022