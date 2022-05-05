Хлеб-соль: поставки российского продовольствия в ЕС в январе выросли на четверть

В январе поставки российской сельскохозяйственной продукции в ЕС выросли более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем экспорта в этой категории товаров составил €659 млн, говорится в докладе Еврокомиссии. Можно ли на основе этих данных строить прогнозы относительно дальнейших объемов поставок и что будет с российским агроимпортом — разбирались «Известия».

Товары в обороте

Товарооборот сельскохозяйственной продукции между ЕС с другими государствами составил €28,3 млрд. При этом объем экспорта вырос на 16% (€15,8 млрд), импорта — на 38% (€12,5 млрд). Великобритания импортировала больше всего агропродукции — на €3,4 млрд, рост составил 36%. Экспорт из США вырос на 21% — до €1,9 млрд. Торговля ЕС с Россией увеличилась на 26% год к году. РФ продала продукции на сумму €659 млн.

Примечательно, что снизился экспорт продовольствия в Китай на 28% по сравнению с периодом за январь 2021 года. В январе 2022 года ЕС ввезли сельхозпродукции из Великобритании на 137% больше по сравнению с январем 2021 года (€1 млрд), из Украины — на 88% (€1 млрд). При этом в отчете отмечается, что при его составлении не принимались во внимание последствия антироссийских санкций.

Продовольственные санкции не нужны никому

Рост объемов международной торговли продовольствием во многом связан с ростом цен на эту категорию товаров, говорит д. э. н., ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

— Так, в январе 2022 года, по сравнению с январем прошлого года, индекс продовольственных цен FAO, который отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров, показал прирост на 19,4%. Если рост аграрного экспорта в ЕС (+16%) сопоставим с этой цифрой, то рост физического объема импорта, который, вероятно, составит 38%, примерно наполовину будет достигнут именно за счет повышения цен, — отмечает эксперт.

По данным аналитика, в основном ЕС импортирует сельскохозяйственные продукты невысокой степени переработки: масличные, фрукты, кофе, чай и какао, — цены на которые растут быстрее всего.

— Следует учитывать, что данные опубликованы только за один месяц 2022 года и что почти половину прироста импорта сформировало сырье, которое может накапливаться в запасах. Это масличные и растительные масла, зерно, кофе, чай и какао. Следовательно, годовые объемы будут корректироваться с учетом уже произведенных закупок, — рассуждает эксперт.

При этом Россия нарастила как импорт, так и экспорт продовольствия в ЕС на 26,5 и 49,9% соответственно.

— В 2021 году ЕС являлся основным покупателем российского продовольствия, его доля в поставках составила 12%. Приведенные данные относятся к январю 2021 года — фактически последнему месяцу, в котором не были введены существенные ограничения внешней торговли. При этом важно понимать, что международная торговля продовольствием — важнейший элемент мировой продовольственной безопасности, который выведен из-под санкционного давления всеми ее участниками, — заключает Терновский.

Шанс на переориентировку

Двузначные темпы роста связаны с повышением цен на агропродукты на фоне постепенного восстановления спроса и сохранения логистических затруднений для мировой торговли, вызванных локальными пандемийными ограничениями, в частности в Китае, уточняет младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова.

— Текущая геополитическая ситуация становится драйвером для повышательной ценовой конъюнктуры на рынке продовольствия, что может обусловить ускорение динамики в денежном выражении. Так, индекс цен на продовольствие, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, вырос на 19% за весь 2021 год, тогда как всего за два месяца — за февраль и март текущего года — увеличение показателя составило 17% к январю 2022 года, — рассказала Алла Юрова.

По словам эксперта, в структуре экспорта агропродукции в ЕС Россия в январе 2022 года занимала 4%, по объему импорта в ЕС РФ не вошла в топ-15 стран .

— В сегменте торговли со всеми странами дальнего зарубежья в январе Россия была чистым импортером. По данным ФТС, экспорт продовольственных товаров составил $1,6 млрд, импорт — $2,2 млрд. Импорт России продовольственных товаров из стран дальнего зарубежья в январе 2022 года вырос на 16,5% в денежном выражении, одни из крупнейших видов продукции — фрукты и орехи (17% в структуре агроимпорта из стран дальнего зарубежья), алкогольные и безалкогольные напитки (9%), — добавила она.

По мнению специалиста НРА, санкционные ограничения — это фактор, оказывающий давление на показатели внешней торговли в 2022 году.

— Но вклад агропродукции во внешнюю торговлю России со странами дальнего зарубежья не является максимальным: по расчетам на основании данных ФТС, в 2021 году на поставки агропродукции в страны дальнего зарубежья пришлось 6% всего экспорта из РФ (тогда как на минеральные продукты — 60%), в структуре импорта — 10% (например, доля машин, оборудования и транспортных средств составила 53%), — поясняет эксперт.

Аналитик обращает внимание на совсем другой пункт отчета — снижение торговли ЕС и Китая: объем экспорта в КНР снизился на €414 млн, или на 28% в годовом исчислении. И менее €1,1 млрд — в денежном.

— Если исходить из роста индекса цен на продовольствие на 19%, то в натуральном выражении экспорт в Китай из ЕС мог упасть на 50%. Снижение поставок в КНР из ЕС дает шанс российским производителям нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай и тем самым частично компенсировать потери от нефтяного эмбарго в ЕС и вынужденные скидки на нефть и газ на непремиальных рынках Азии, — считает Алла Юрова.

Нерелевантные цифры

В опубликованном Еврокомиссией отчете неоднократно даны пояснения, что цифры не учитывают текущей геополитической обстановки, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Следовательно, на основе только этих данных нельзя сделать никаких прогнозов относительно текущего и будущего товарооборота. И тем любопытнее будет узнать цифры за февраль, март и апрель 2022 года, — рассуждает эксперт.

Рост товарооборота в 2022 году, по сравнению с январем 2021 года, эксперт объясняет относительным восстановлением логистических цепочек после пикового года пандемии. Кроме того, по мнению аналитика, снижение торгового оборота сельхозпродукции между Россией и Европой не будет катастрофическим.

— Во-первых, продолжали действовать долгосрочные контракты по поставкам. Во-вторых, специфика продовольственных товаров в том, что большая их часть не может «полежать» и продукты необходимо сбывать. Это не техника, не автомобили и не технологии. В-третьих, несмотря на рост цен, еда — это то, что в первую очередь будут покупать всегда. Перекрывать кислород важнейшей продукции невыгодно никому. Пищевая продукция найдет своего покупателя — пусть через третьи страны и другие потоки. Поэтому прогнозируем резкий рост товарооборота стран СНГ как с Россией, так и с ЕС, — подытоживает Екатерина Косарева.

Разгон инфляции

Европа в январе 2022 года активно наращивала закупки продукции АПК из других стран на фоне роста инфляции, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Серьезное увеличение доли импорта — это следствие роста мировых цен на зерновые, масличные культуры и продукцию АПК в целом. То есть в натуральном выражении (в тоннах) закупки кардинально не изменились, хотя немного выросли, — объясняет аналитик.

По данным эксперта, в России импорт товаров из стран дальнего зарубежья в январе 2022 года вырос на 37% (в денежном выражении), а доля продуктов питания составила 9%. В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличились закупки мяса и субпродуктов (на 100%), зерновых культур — на 53,7%, сахара — на 50,3%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 20,4%, масла растительного — на 19,8%, рыбы — на 17,3%.

— Для экономики ЕС и России рост цен на продукцию АПК означает перспективы роста инфляции. Хотя РФ защищена от дефицита продуктов питания гораздо лучше других государств, но рост цен на необходимое в производстве сырье, материалы и так далее будет стимулировать увеличение затрат производителей и рост конечных цен на товары в магазинах, — резюмирует Деев.

Сознательная провокация

Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. Украина — шестое место . Также и Россия, и Украина занимают серьезное место в объемах экспорта масличных культур, напоминает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— В результате санкций и специальной военной операции существуют риски, что агропродукция из России и Украины не поступит на мировые рынки. Если страны Африки просто в панике, то страны побогаче, ЕС и Великобритания, закупают продукцию впрок, взвинчивая цены на продукты питания еще выше, — отмечает эксперт.

По оценке аналитика, фактически США, ЕС и Великобритания намеренно провоцируют голод в мире с сотнями тысяч жертв.

— Дополнительный спрос создает использование зерновых для производства биотоплива, которое должно снизить зависимость Запада от российской нефти. Впрочем, Россия обеспечена агропродукцией и гражданам РФ голода бояться не стоит, — уверен Тузов.

Оценка в ретроспективе

По имеющимся данным, импорт продовольствия в ЕС из всех стран мира в целом за 2021 год сократился по стоимости примерно на 45% по сравнению с 2020 годом , а до этого он был примерно на одном уровне в течение нескольких лет, утверждает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

— Поэтому резкое увеличение в начале 2022 года, скорее всего, отражает процесс восстановления импорта. Что касается поставок из РФ, то в 2021 году было вывезено также применено на 40% меньше продовольственных товаров, чем в 2020 году, — рассуждает Данильцев.

Тем не менее, продолжает эксперт, общий экспорт из РФ во все страны мира был на 15% больше, чем в 2020 году.

— Это объясняется ростом цен прежде всего на зерно в текущем сезоне. Так, урожай пшеницы в РФ в текущем сезоне существенно ниже, чем в предыдущем. При этом в марте отгрузки пшеницы были даже выше, чем в марте 2021 года, более чем на 50%, — отмечает Данильцев.