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Не все в кучу: навоз в РФ хотят исключить из списка опасных отходов

Почему Госдума хочет переквалифицировать экскременты в удобрение
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У навоза и помета в России появится шанс перестать считаться опасными отходами. Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов и сенаторов от «Единой России» и КПРФ Госдума может принять в первом чтении 19 апреля. В новых нормах авторы предлагают считать навоз и помет побочными продуктами, которые не оказывают влияния на окружающую среду. По информации «Известий», не поддерживают законопроект в ОНФ, сравнивая навоз с опасными для экологии агрохимикатами. Во фракциях также отнеслись к новым нормам неоднозначно. Сельхозбизнес, напротив, законопроект поддерживает, а вот экологи видят в нем опасность.

Из отходов в продукты

Как выяснили «Известия», Госдума рассмотрит законопроект сенаторов и депутатов от «Единой России» и КПРФ «О побочных продуктах животноводства и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается исключить навоз и помет из сферы регулирования законодательства об отходах производства и потребления, а также из норм об обращении с пестицидами и ядохимикатами.

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Взамен этого авторы вводят новые понятия: «побочные продукты животноводства», а также «процессы их использования в сельхозпроизводстве».

— Законопроект стоит в плане рассмотрения Госдумы 19 апреля, — сообщил «Известиям» источник в аппарате нижней палаты.

Эту информацию «Известиям» подтвердили в профильном комитете по аграрным вопросам, который готов инициативу поддержать.

— Дело в том, что в последнее время в России значительно сократилось внесение органических удобрений. Повсюду сегодня происходит истощение почв. Вместе с тем всё, что связано с приготовлением органических удобрений, использованием для этого навоза, занесено в закон об отходах и отнесено к определенным классам опасности и подвергается штрафам, — сообщил глава комитета, один из авторов поправок Владимир Кашин.

В числе авторов инициативы также вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Они поясняют, что с 2015 года сельхозтоваропроизводители сталкиваются с проблемой неоднозначного толкования законодательства об отходах в отношении навоза и помета.

С одной стороны, аграриям не нужна лицензия на работу с опасными экскрементами — для них это не основная деятельность с целью получения прибыли. К слову, этой точки зрения придерживается и Минприроды, говорится в пояснительной записке. С другой стороны, этот аргумент не принимается во внимание Росприроднадзором. Но, как отмечают авторы инициативы, служба «не учитывает тот факт, что, согласно федеральному закону, отходами производства и потребления являются вещества или предметы, которые в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления удаляются или подлежат удалению». А навоз и помет не удаляются и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду, что свойственно отходам, сообщают авторы документа.

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По их словам, 74% свиного навоза перерабатывается непосредственно на объектах свиноводства, 24% — передается на переработку в удобрения в другие организации, 2% — остается на балансе для дальнейшей переработки.

В связи с этим они просят отнести навоз и помет к побочным продуктам животноводства, а также закрепить у сельхозпроизводителей право собственности на них.

«Принятие законопроекта позволит создать самостоятельную отрасль обращения органических удобрений, экспортировать эту продукцию, а также использовать побочные продукты животноводства в качестве сырья в сельскохозяйственном производстве», — полагают авторы законопроекта.

«Известия» послали запрос в Росприроднадзор и Минприроды.

Всем удобно

Как выяснили «Известия», аргументы в пользу безопасности навоза и помета для экологии разделяют далеко не все политические силы. Отрицательный отзыв на законопроект уже подготовил ОНФ.

«Это ведет к безответственному обращению с отходами и несет опасность причинения вреда не только окружающей среде, но и здоровью граждан», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

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Также в документе отмечается, что навоз и помет в настоящее время входят в Федеральный классификационный каталог отходов. Они могут относиться к третьему, четвертому и пятому классам опасности в зависимости от стадии перегнивания. Например, свежий навоз крупного рогатого скота, конский, верблюжий, мелкого рогатого скота, пушных зверей, диких животных после перепревания переходит из IV в V класс опасности, а свежий навоз свиней и птичий помет — из III в IV класс опасности.

Как отмечают в ОНФ, ежегодно на прямую линию с Владимиром Путиным поступают тысячи обращений граждан, которые проживают вблизи животноводческих хозяйств. Они сообщают о загрязнениях отходами животноводства водных объектов и источников водоснабжения, порче земель, заморах рыбы вблизи таких зданий.

Экологи также относятся к законопроекту критически.

— Участились случаи, когда навозные фракции попадают в водные объекты, в том числе являющиеся источниками питьевого водоснабжения, — пояснила «Известиям» глава общественного движения «Друзья заповедных островов»​ Елена Книжникова.

Она напомнила, как осенью 2021 года в городе Троицке Челябинской области произошло загрязнение почвенного слоя жидкой фракцией свиного навоза, откуда по естественному уклону местности загрязняющие вещества попали в водный объект, в результате чего в реке погибла рыба, а 73 тыс. жителей города более суток оставались без водоснабжения, у людей из крана буквально текла «навозная вода».

Во Владимирской области в декабре прошлого года отходы животноводства попали в реку Большая Липня, левый приток Клязьмы — источник питьевого водоснабжения Москвы, напомнила она.

В «Единой России» «Известиям» сообщили, что документ еще детально не обсуждался с фракцией, поэтому пока партия от оценок воздержится. В КПРФ, напротив, поддерживают инициативу. Коммунисты полагаются на мнение Владимира Кашина. Во фракциях ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» хотят законопроект внимательно изучить, но там подчеркивают, что нельзя допустить вреда экологии.

Фермер Александр Почепцов считает, что государству нужно упрощать законодательство для сельхозбизнеса.

— Человек, который занимается разведением скотины, поит граждан молоком, кормит мясом, у него не должна болеть голова из-за законов. Лично я навозом, который у меня остается, удобряю поля, которые у меня есть, остальное у меня скупают москвичи для своих земельных участков, — заявил он «Известиям».

При этом для больших хозяйств АПК, продолжил он, большое количество остатков навоза — серьезная проблема. Фермер считает, что, безусловно, нужно думать о природе, но при этом искать способ, при котором всем будет удобно.

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