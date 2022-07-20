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Неполная разморозка: ЕС смягчит санкции ради продовольствия и удобрений

Планируемая мера затронет российские банки и поможет наладить логистические цепочки
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В Евросоюзе планируют частично смягчить санкции в отношении российских банков. Основная цель — устранить препятствия для расчетов в сделках покупки-продажи продовольственных товаров, удобрений и фармацевтической продукции. Что означает такое решение и как дальше будет развиваться ситуация с торговлей продовольствием — в материале «Известий».

Обдуманные решения

Послабления планируют включить в седьмой пакет антироссийских санкций, который собираются принять в ближайшее время. Согласно проекту, ограничения коснутся импорта российского золота, также Еврокомиссия введет персональные санкции в отношении ряда российских чиновников и деятелей культуры.

Власти ЕС в вопросе санкций стали действовать более основательно и обдуманно, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Неполная разморозка
золото слитки банк
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Вместо политических жестов с неясными последствиями для экономики, в ЕС стали принимать взвешенные решения. С этим связана планируемая частичная разморозка средств российских банков в ЕС, если будет доказано, что средства будут направлены на торговлю продовольствием и удобрениями. Это положительный шаг для российского аграрного сектора и сектора удобрений. При этом в ЕС просто хотят обеспечить собственную продовольственную безопасность, снабдив себя продовольствием и удобрениями из РФ. Об интересах России речи не идет, — замечает он.

По мнению эксперта, в очередном пакете санкций планируется ужесточить санкционные ограничения в адрес Сбера. То есть компания может попасть под те же ограничения со стороны ЕС, что и другие госбанки РФ. У Сбера было достаточно времени подготовиться к подобным санкциям, так что реальный ущерб минимизирован. В ЕС продолжают давить на российскую финансовую систему, окончания санкционной войны не планируется. На этом фоне инфляция в ЕС подскочила до нового максимума в 9,6% в июне, против 8,8% в мае. В 15 странах ЕС инфляция уже превысила 10%, — отмечает он.

По мнению собеседника издания, международная торговля продовольствием, удобрениями и медикаментами не должна быть под санкциями.

Последствия таких ограничений – это потери в мировом населении, превышающие потери от пандемии. Постепенно это мнение распространяется по миру. И как США, так и ЕС начинают смягчать санкционные ограничения в этих областях. Мирового голода, видимо, удастся избежать. Впрочем, остается открытым вопрос, с какой целью такие санкции вводились ранее. Продовольствие — это не тот ресурс, от которого откажутся мировые державы в угоду интересам США и ЕС, — уверен Тузов.

В интересах беднейших

Россия ограничивала экспорт части зерновых и минеральных удобрений, чтобы сдержать внутренние цены на продовольствие, объясняет доктор экономических наук, директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда.

— Сейчас Россия заинтересована в росте экспорта, особенно в год, когда прогнозируется высокий урожай. Иначе излишки начнут давить на рынок, а цены на зерно могут обвалиться, что приведет к банкротствам сельхозпроизводителей, — пояснила она.

Неполная разморозка
удобрения вагоны
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Смягчение санкций в отношении банков поможет восстановить цепочку платежей, что важно. Но неразрешенными остаются вопросы страхования грузов, судов, возможность заходить в порты и т. д. По оценке эксперта, ЕС сам по себе — крупный производитель зерна.

— РФ экспортирует туда менее 6% аграрного экспорта, который в основном приходится на Латвию и Грецию. Основными же партнерами России являются Турция, Ближний Восток и Северная Африка. Следовательно, смягчение санкций важно прежде всего для бедных стран, — добавляет Наталья Шагайда.

При этом, отмечает аналитик, около 20% российского экспорта минеральных удобрений идет в ЕС.

Попытки восстановить потоки удобрений важны, так как высокие цены на газ и угроза срыва поставок из России не способствуют тому, чтобы производство местных минеральных удобрений в Евросоюзе росло, — заключает Наталья Шагайда.

Лавировали, лавировали…

Удивительно, как Европа пытается лавировать в попытке пройти «между струек» проамериканского влияния, внутриполитической и внутриэкономической обстановкой в стране и вместе с тем сохранить лицо перед соседями, комментирует руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

Россия, к слову сказать, занимает второе место по производству удобрений в мире, более 50 млн т в год. Российские удобрения импортируют такие страны Евросоюза, как Эстония, Польша, Румыния. При этом 8% отечественного экспорта удобрений приходится на США, — уточняет она.

По мнению эксперта, удобрения — этот тот продукт, который ничем нельзя заменить. А Китай, лидер по производству удобрений, такие дополнительные объемы взять на себя в условиях нового витка пандемии не готов.

Неполная разморозка
Участок дробления и обогащения в главном корпусе Сильвинитовой обогатительной фабрики (СОФ) предприятия "Еврохим ВолгаКалий" в Волгоградской области
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Следовательно, необходимо договариваться. На сложно заменимые категории продукции недружественные страны оказались вынуждены сделать реверанс в пользу России и смягчить санкции, введенные в отношении российских банков. Ситуация в целом схожа с приобретением российского газа, нефти, за которые РФ выручит в 2022 году, по подсчетам Bloomberg. И — что интересно — российского угля, сроки окончания импорта которого Еврокомиссия периодически отодвигает вперед, — поясняет эксперт.

Несмотря на санкции, европейские партнеры изобретают новые схемы обхода и исключения жизненно важных товаров из списка ограничений — как, например, переливание российской нефти из танкера в танкер в нейтральных водах и переклеивание этикеток, добавляет аналитик.

— В этом случае дело прямо расходится с популистскими лозунгами, поскольку от обеспеченности стран энергоресурсами и продовольствием напрямую зависит стабильность внутриполитической обстановки в этих странах. По большому счету, пугать Россию Еврокомиссии больше нечем, и лимит реального экономического вреда, который можно причинить, уже исчерпан — это признают уже на высшем уровне, — резюмирует Ольга Орлова.

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