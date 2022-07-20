Еврокризис 2.0: что ждет Брюссель из-за антироссийских санкций

Неудачные политические шаги ЕС могут привести к еврокризису 2.0, считает немецкий журналист Эрик Бонзе. В своей статье для портала Telepolis он раскритиковал действия Брюсселя и предсказал печальное развитие событий для Евросоюза. В частности, по его словам, уже лихорадит Италию, Францию, Бельгию и Нидерланды, проблемы также возникли и в ФРГ. Что может ждать Европу — разбирались «Известия».

Результат налицо

«ЕС с осени с открытыми глазами скатывается к мегакризису. Этот кризис уже давно не затрагивает только лишь энергетические рынки. Он также влияет на экономическую политику и валютный союз — и, таким образом, на ядро ЕС. Быть может, назревает крах — еврокризис 2.0 с непредвиденными последствиями» — такими словами охарактеризовал ситуацию в Европе немецкий журналист Эрик Бонзе в статье для Telepolis.

По его словам, причина происходящего — «провальная внутренняя политика» и антироссийские санкции. Автор публикации отметил, что обстановка в Европе была напряженной еще задолго до украинского кризиса: рост инфляции, перегретый энергетический рынок, страны ЕС периодически не могли договориться друг с другом по разным вопросам, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) «сунул голову в песок».

«В то же время были введены санкции против России, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен. Всё же риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы. Теперь результат оказался налицо. Это ужасно», — считает он.

Автор статьи уверен, что на фоне экономического и газового кризисов довольно беспомощной выглядит Еврокомиссия. Он отметил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен вместе с подчиненными «не смогли придумать ничего лучше, чем снизить температуру обогрева в офисах и общественных зданиях до 19 градусов».

А тем временем Еврокомиссия ожидает, что в этом году инфляция достигнет исторического максимума, составив 7,6%, а европейская экономика вырастет всего на 2,6%. «При этом евро стоит чуть больше доллара США, за чем скрывается страх перед рецессией в Европе, вызванной газовым кризисом», — говорится в статье.

Бонзе отметил, что в Италии премьер-министр Марио Драги уже подал в отставку, по его словам, также лихорадит Францию, Бельгию, Нидерланды. Даже Германию, которой «грозит экономическое землетрясение», больше нельзя назвать очагом стабильности. При этом он подчеркнул, что в Брюсселе не осознают серьезности происходящего и не меняют политику, несмотря на назревающий кризис. В частности, на днях в ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России.

Китайский сценарий

Похожий прогноз публиковала и китайская газета Global Times. В материале отмечалось, что «европейские страны могут столкнуться с серьезным политическим кризисом или погрузиться в конфликт», поскольку «послушно исполняют волю США», нанося ущерб собственным национальным интересам.

Так, авторы статьи связали возможную отставку Марио Драги не только с экономическими проблемами в Италии, но также с тем, что власти занимают резко антироссийскую позицию. В частности, правительство постепенно сокращало торговые связи с Москвой, ограничивало импорт газа из России, а это в ответ привело к кризису и спровоцировало рост цен на товары и услуги.

В публикации подчеркивается, что в других странах ЕС, которые также ввели запрет на поставку российских энергоносителей, возникла похожая ситуация. Так что если европейцы не перестанут «слепо следовать политике Вашингтона», то «они должны быть готовы к разным последствиям».

В частности, китайское издание отмечает, что проект интеграции в Евросоюз «стал инструментом американской глобальной стратегии». «Это понимают и национально ориентированные группы, чьи голоса звучат всё громче, сотрясая фундамент ЕС» , — говорится в статье.

Обозреватели уверены, что если ситуация ухудшится, то потерпит неудачу «интеграционное видение, объединяющее страны региона».

Больше остальных страдает Европа

То, что Европа больше других страдает от введенных против Москвы рестрикций, не раз заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Европа, «построенная» Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву (не требуя отчета о том, кто его потом контролирует и куда оно попадает), освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа», — написал глава МИДа в статье для «Известий».

По его словам, такие тенденции совместно с практическим слиянием Евросоюза с НАТО делают пока еще звучащие заявления о «стратегической автономии» ЕС не более чем спектаклем.

«Все уже поняли: внешняя политика коллективного Запада — это театр одного актера. При этом она последовательно ведет к поиску всё новых театров военных действий», — пояснил министр.

Газа не хватает

Тем временем в Германии глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил о нехватке запасов газа, чтобы пережить зиму без России. В частности, по его словам, газохранилища заполнены почти на 65%, а на зиму этого недостаточно, поэтому всё зависит от того, возобновятся ли поставки по «Северному потоку». Он призвал не паниковать и отметил, что если страна не будет покупать газ у Москвы, то станет качать его из Бельгии, Нидерландов, Норвегии, а потом из терминалов сжиженного природного газа.

Еврокризис 2.0 Лесные пожары, спровоцированные аномальной жарой, оставили после себя выжженные поля в Испании Фото: REUTERS/Isabel Infantes

На фоне происходящего аналитики Rystad Energy предрекли Европе «энергетический шторм» из-за жары, поскольку страны недостаточно подготовлены к этому. Эксперты уверены, что повышение температуры может помешать ЕС восстановить свои запасы газа в преддверии зимы, в то время как уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.

— Европейские власти предпринимают сейчас исключительно политические шаги. Возникает ощущение, что они стали оторванными от реальности. Ведь невозможно обнулить такого крупного игрока, как Россия, на рынке минеральных ресурсов и углеводородов, — отметил в беседе с «Известиями» профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.

Неверные прогнозы Евросоюза

В глобальном мире все экономические процессы взаимосвязаны, непризнание экономической значимости России, ее вклада в мировую экономику привело к неверным результатам, которые вылились в антироссийские санкции, отмечает в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Расчет экономического влияния той или иной страны, основанный исключительно на вопросах финансовых позиций, связанных с акционерным капиталом и так далее, из-за чего оцениваются отдельные предприятия, крупные корпорации, в целом экономики стран, в корне не отвечает реальным позициям и значению этих корпораций, компаний, производства не только в национальной, но и в мировой экономике. В данном случае это прямая недооценка значения российской экономики. Второй важный момент — это взаимосвязанность различных транспортно-логистических цепочек, которую не учли на Западе. И выбывание такого крупного логистического хаба, как Россия, негативно влияет на авиаперевозки, грузовые перевозки, — пояснила эксперт.

По словам Ереминой, энергетика — это основа экономического движения и развития в любых странах.