Стопом по Европам: фурам из ЕС могут запретить въезд в Россию с октября

Запрет на въезд европейских фур в РФ в качестве ответной меры на санкции ЕС может заработать с 1 октября , сообщили «Известиям» два источника на рынке грузоперевозок. До 1 августа Минтранс должен согласовать в правительстве соответствующие нормативные акты. Ранее против запрета на въезд европейцев выступали Минпромторг, Минсельхоз и ФТС. По мнению специалистов этих ведомств, ряд грузов требует ускоренной доставки без промедления на перецепку на границе.

Отложили на осень

Запрет на въезд европейских фур в Россию в качестве ответной меры на санкции ЕС может заработать с 1 октября . Об этом «Известиям» сообщили два источника на рынке грузоперевозок России.

— Такая дата действительно есть, но она звучала только устно. Решение о запрете сейчас прорабатывается на уровне правительства . Проекты нормативно-правовых документов разрабатывает Минтранс, — сообщил один из двух собеседников газеты.

Еще три источника подтвердили «Известиям», что Минтранс по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова должен подготовить и согласовать проекты нормативно-правовых актов по запрету (указ президент и постановление правительства) до 1 августа .

В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев. «Известия» также направили запрос представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова и в пресс-службу правительства.

В ответ на санкции

В начале апреля ЕС запретил российским и белорусским фурам передвигаться по территории союза из-за начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Исключения сделали для транспорта с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарствами . В ответ на это Белоруссия 16 апреля ограничила передвижение зарегистрированных в ЕС фур по своей территории . Ассоциация международных автомобильных перевозчиков ( АСПАМ ) уже несколько раз просила российское правительство по примеру Минска запретить въезд автотранспорта ЕС и организовать перецепку полуприцепов или перегрузку груза на приграничных таможенных терминалах в РФ .

В результате нишу российских компаний на европейском направлении заняли иностранцы, которые в отсутствие конкуренции повысили тарифы на свои услуги, и стоимость перевозки выросла в четыре-пять раз, писали представители АСМАП президенту Владимиру Путину в конце июня. По оценке ассоциации, к 1 июня компании, задействованные в импорте и экспорте товаров, переплатили за новую логистику около 68 млрд рублей. Если не ввести ответный запрет, то до конца года дополнительные расходы могут вырасти еще на 265 млрд, предупреждали в ассоциации.

Другое мнение

Минпромторг, Минсельхоз и ФТС изначально выступили против введения запрета на въезд европейских фур . В ведомствах опасались, что из-за перецепки возникнут задержки поставок товаров, это неприемлемо в случае со скоропортящимися продуктами . К тому же новая схема доставки товаров может привести к их подорожанию, предполагали чиновники.

Как рассказывал на общем собрании членов АСМАП в июне президент ассоциации и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, Минсельхоз прислал список товаров из 1,2 тыс. наименований, которые, по мнению специалистов ведомства, нельзя перегружать или перецеплять на границе . При этом в список вошли не только продукты, а например, аккумуляторные батареи, гвозди, предметы одежды и даже человеческая кровь, недоумевал Евгений Москвичев.

По данным источника «Известий» в АСМАП, Минпромторг прислал свой список примерно из 6,1 тыс. позиций : в него вошли продукция фармацевтической и медицинской промышленности, скоропорт, в том числе пищевая продукция, гуманитарные грузы, почта, живые животные, автовозы, а также пустые транспортные средства, следующие из РФ обратно в Евросоюз после перевозки.

Российская таможня также сообщала, что не готова к организации схемы перецепки , уточнял в июне Евгений Москвичев. При этом делегация РФ от АСМАП в мае посетила таможенные терминалы в Псковской области и заключила, что все они готовы к схеме перецепки: там есть парковочные места и необходимые помещения.

«Известия» направили запросы в пресс-службы Минпромторга, Минсельхоза и ФТС.

Бизнес-разногласия

Механизм перецепки грузов на таможенных терминалах у границы полностью себя оправдал у белоруссов, он абсолютно рабочий, подчеркнул директор транспортной компании «Грин Лайн» Алексей Богданов.

— Мы ждем решения о запрете на въезд для европейских транспортных средств как можно скорее. Это поможет сбалансировать ситуацию на рынке. Ведь сейчас из-за создавшегося дисбаланса европейцы подняли ставки фрахта на перевозку в два-три раза . Наши транспортники, конечно, частично работают на территории Белоруссии. При этом они зарабатывают лишь чуть более четверти от общей суммы фрахта, хотя участок от западной границы Беларуси до Москвы или другого города РФ длиннее, чем европейский, — уточнил Алексей Богданов.

По его словам, в некоторых компаниях уже начались простои водителей — их отправили в летние отпуска . Кроме того, на рынке образуется профицит подержанных грузовиков — бизнес вынужден освобождаться от парка, который не используется из-за резкого сокращения товарооборота на автотранспорте на европейском направлении.

Представитель «Руспродсоюза» сообщил «Известиям», что организация по-прежнему не поддерживает введение запрета на движение европейских фур по территории России.

— Стоимость логистики, существенной составляющей многих категорий продуктов питания, итак серьезно возросла с начала года . Необходимость перегруза фур на границе с Беларусью только усугубила ситуацию в связи с простоем машин, а скоропортящиеся грузы вовсе невозможно возить с перецепкой. Все это влияет на себестоимость конечных продуктов. Если введут необходимость перегруза и на территории РФ, то, прежде всего, это ударит по потребителям. Велики риски простоев, еще большего увеличения сроков и стоимости логистики, и, как следствие, себестоимости, — сообщил представитель организации.

Он отметил, что правильнее было бы внедрить прямые меры поддержки отрасли грузоперевозок, не в ущерб обеспечения населения продуктами питания.

Калининградский транзит

После вступления в силу санкций ЕС против России Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область, якобы на основании разъяснений Еврокомиссии . С 10 июля через Литву в Калининград запрещена перевозка цемента, спирта, изделий из древесины, стекла, алюминия, бумаги, гипса. Москва заявила, что эти меры нарушают международные соглашения и призвала пересмотреть их. 13 июля Еврокомиссия разъяснила, что не запрещала транзит санкционных российских грузов по железной дороге, но транзит запрещен по автодорогам . Кроме того, транзит товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещен.

— Решение является только первым шагом в снятии проблемы, требуется аналогичное снятие ограничений и в части автомобильных перевозок. Благодарю коллег из МИД России за этот результат. Будем продолжать добиваться полного снятия ограничений, — написал в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Днем 13 июля, еще до публикации разъяснений Еврокомиссии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос транзита в Калининград окончательно еще не решен.