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Гарантии частоты: американский Iridium сможет работать в РФ еще 10 лет

Почему спутниковый оператор США не уходит из России
Фото: commons.wikimedia.org/Lilpop,Rau&Loewenstein
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Американскому оператору спутниковой связи Iridium позволили остаться в РФ: госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) продлила разрешение на 10 лет. Такой шаг в отношении связистов из недружественной страны — мера во многом компромиссная: Iridium используют чиновники, силовики и предприятия, и альтернативы ей на Крайнем Севере пока нет, отмечают эксперты. Компания вряд ли уйдет с российского рынка, в частности, потому, что через такие системы иностранные спецслужбы могут получать интересующую их информацию. В России сейчас создаются как частные, так и государственные аналоги Iridium. При наличии необходимого финансирования развернуть их за 10 лет вполне реально, считают специалисты.

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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) продлила разрешение использовать частоты в России сроком на 10 лет ООО «Иридиум Коммьюникешенс», представляющему интересы американского спутникового оператора Iridium. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры, курирующего работу межведомственной комиссии. Из ее материалов (есть у «Известий») следует, что продление одобрили профильные ведомства, в том числе и силовые.

10 лет — максимальный срок, на который ГКРЧ может продлевать разрешение на использование частот. Их выделяют на это время, если нет каких-то дополнительных специфических нюансов, связанных с их работой, пояснил источник, знакомый с менеджерами нескольких операторов.

«Известия» направили запрос в «Иридиум Коммьюникешенс».

Iridium управляет группировкой из 66 спутников, охватывающих связью 100% поверхности Земли. Его пользователям доступны портативные спутниковые телефоны и устройства для низкоскоростной передачи данных. Количество пользователей в России компания не приводит. По оценкам одного из участников рынка спутниковой связи, их чуть более 30 тыс.: собеседник «Известий» утверждает, что для оператора такого профиля это «очень солидно».

Орбитальный перезапуск
спутник

Спутник «Иридиум»

Фото: commons.wikimedia.org/Cliff

Эта спутниковая система скоординирована с нашими сетями на международном уровне. «Иридиум Коммьюникешенс» выполнил требование правительства в части построения станций сопряжения, которые обеспечивают безопасную передачу данных, — сообщили «Известиям» в Минцфиры. Продлить разрешение решили еще и потому, что таких систем в мире всего несколько, отметили в ведомстве.

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Iridium остается в РФ на фоне проблем, возникающих у российских пользователей с операторами иностранных спутников. Например, в июне стало известно, что американская компания Intelsat заблокировала трансляцию каналов Всероссийской государственной теле- и радиовещательной компании (ВГТРК), «Первого канала» и НТВ — проблема коснулась абонентов провайдера спутникового ТВ «Орион Экспресс» (он обслуживает около 3 млн абонентов). В Intelsat объясняли прекращение трансляции каналов на «Орион Экспресс» санкционными ограничениями на вещание в Россию, введенными ЕС, Великобританией и США.

При этом российские профильные ведомства еще до начала спецоперации на Украине и санкционной кампании задумывались о том, стоит ли отечественным пользователям подписываться на услуги иностранных спутниковых группировок. В начале этого года Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития намеревались проработать вопрос «о необходимости дальнейшего использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств». Тогда появилась информация о том, что ФСБ выступает против продления разрешений на использование иностранными спутниками частот для подключения российских пользователей к «космическому» интернету по технологии VSAT.

Космическая замена

Продление разрешения на использование частот в России — разумный компромисс, считает акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев. Услугами Iridium в РФ активно пользуются госслужащие, сотрудники силовых структур, предприятия.

Орбитальный перезапуск
капитан
Фото: РИА Новости/Сергей Венявский

Специфика Iridium в том, что его группировка космических аппаратов — единственная, обеспечивающая связь в районах Крайнего Севера, где не работают российские спутники, и ее отключение было бы крайне болезненно для этих пользователей, — объяснил эксперт.

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Как это отразится на операторах и абонентах

В 2020 году Iridium стал вторым (после Inmarsat) оператором Гло­баль­ной мор­ской сис­те­мы свя­зи при бедс­твии и для обес­пе­чения бе­зопас­ности (ГМССБ). Отключение от нее российских пользователей могло бы привести к угрозе судоходства в международном масштабе и, как следствие, повлечь международную критику в адрес Iridium, считает Сергей Пехтерев.

Один из участников рынка спутниковой связи напомнил «Известиям», что среди крупнейших заказчиков Iridium — минобороны США, а данные Iridium о российских пользователях могли бы представлять интерес для иностранных спецслужб.

Речь даже не о прямом прослушивании разговоров. Оператор располагает достаточно широким спектром данных о перемещениях и местоположении своих абонентов, — объяснил источник «Известий». — Кроме того, специфика глобального спутникового оператора такова, что работать он может и без разрешений, пиратским способом.

В России есть как частные, так и государственные проекты систем, аналогичных Iridium. Например, в 2020 году о планах создания группировки спутников для доступа в интернет по всему миру объявил «Мегафон»: в конце 2021 года стало известно, что ВТБ вложит в этот проект 2 млрд рублей.

Орбитальный перезапуск
спутниковая связь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глобальный проект «Сфера» по развитию спутниковой группировки РФ реализует сейчас «Роскосмос» — он предусматривает развертывание сразу нескольких группировок космических аппаратов. Одна из них — «СКИФ» — будет включать большое количество спутников на средневысотных орбитах, каждый из которых по планам будет обладать пропускной способностью в 150 Гб в секунду, напомнил главный редактор медиа «Pro космос» Александр Баулин.

— В целом спутники Россия делает, их запуск для нас также не представляет никаких проблем. Вопрос о сроках реализации этих проектов упирается в финансирование: чем оно будет больше и регулярнее, тем скорее заработают эти системы, — отметил эксперт.

При наличии финансирования за 10 лет развернуть российские спутники связи, покрывающие весь земной шар, более чем реально, заключил Александр Баулин.

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