Звонок с бывшей: в Россию хотят завозить б/у сотовое оборудование

Сотовые операторы готовятся импортировать в РФ бывшее в употреблении оборудование. В частности, это базовые станции из дружественных стран, рассказали «Известиям» два источника на рынке. Продажи пойдут, скорее всего, через перекупщиков, оборудование будут приобретать целиком и на запчасти. Поставки сетевого оснащения в Россию прекратили Nokia, Ericsson и Huawei. Если они не возобновятся, на мобильных сетях к концу лета могут возникнуть сбои. Импорт б/у техники поможет этого избежать, но поиск мало изношенного оборудования, которое можно приспособить для работы на российских сетях, будет непростой задачей, предупреждают эксперты.

Сети второй свежести

Российские сотовые операторы, столкнувшиеся с прекращением поставок сетевого оборудования, в том числе базовых станций, прорабатывают вопрос о закупке б/у техники за рубежом. Об этом «Известиям» рассказали два источника на рынке мобильной связи. Закупка оборудования на вторичном рынке — едва ли не единственный в текущих условиях способ восполнить дефицит базовых станций по мере их выхода из строя и роста нагрузки из-за увеличения трафика мобильного интернета, считает один из собеседников издания.

В «Вымпелкоме», «Мегафоне» и Tele2 не стали комментировать интерес к б/у базовым станциям. «Известия» направили запрос в Минцифры.

— Мы работаем над тем, чтобы возможные торговые и технологические ограничения не отразились на качестве услуг, а также на планах по модернизации сетей и развитии компании, — сказал «Известиям» представитель МТС. — Уже заняты переконфигурацией сетей, решаем вопросы о закупках оборудования, приступаем к тестированию новых решений на предмет взаимозаменяемости и совместимости с существующей инфраструктурой.

Подержанные базовые станции могут закупаться как для последующей установки на сети, так и для замены отдельных выходящих из строя блоков, рассказывает один из источников «Известий». Сами операторы, опасаясь прекращения поставок оборудования, вряд ли будут заниматься перепродажей базовых станций, а вот непубличные компании-посредники — вполне, считает он.

Звонок с бывшей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, такой «параллельный импорт», возможно, позволит закупать базовые станции для покрытия города средних размеров или даже небольшого региона. Как правило, списание старых базовых станций и переход на новое поколение производятся операторами как раз в пределах регионов или областей. Подержанное оборудование для LTE сейчас есть на мировом рынке: многие операторы внедряют 5G/5G-ready, и, соответственно, высвобождаются базовые станции четвертого поколения, добавил собеседник «Известий».

В начале апреля о прекращении работы в России объявили крупнейшие европейские производители сетевого оборудования Ericsson и Nokia. Чуть раньше стало известно, что заключение новых контрактов на поставки оборудования операторам заморозила китайская Huawei. По оценке Mobile Research Group, в 2021 году на Huawei приходилось около 40% установленных в РФ базовых станций, на Ericsson и Nokia — около 25 и 15% соответственно.

Пробег имеет значение

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в конце марта оценил общий объем инвестиций российских операторов в отрасль в 2021 году более чем в 500 млрд рублей. Порядка 50% из них — затраты на приобретение оборудования, из них 95% — стоимость иностранных решений, не имеющих отечественных аналогов, говорится в проекте мер развития отрасли связи в условиях санкций, подготовленном союзом. «По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на 4–6 месяцев. С июля–августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети», — говорится в опубликованном РСПП документе.

Если операторы не будут получать новое либо б/у оборудование, к концу лета возможно снижение качества связи и перебои в работе сотовых сетей, согласен один из источников «Известий».

Собеседник редакции, знакомый с менеджерами нескольких сотовых компаний, говорит, что о планах закупок бывшего в употреблении сетевого оборудования по серым схемам ему пока не известно. Но серый рынок базовых станций, на котором оперируют перекупщики, не афиширующие свою деятельность, действительно существует, подтверждает он. Именно так, например, оборудование, попадает в Иран.

Закупку б/у базовых станций он назвал палкой о двух концах.

Звонок с бывшей Фото: ТАСС/Ведомости/Денис Гришкин

— С одной стороны, используемые зарубежными операторами базовые станции LTE могут работать на частотах, отличных от тех, которые операторам разрешено использовать в России. С другой стороны, эти станции должны быть совместимы с оборудованием конкретного вендора, на котором построена сеть того или иного оператора, — отметил он.

Следует принимать во внимание, что степень износа может быть разной, поэтому в приоритете у покупателей будет то оборудование, у которого этот показатель минимален, добавил эксперт.

Покупка б/у базовой станции чем-то напоминает приобретение машины с пробегом: у трехлетнего авто одной и той же модели проблем, скорее всего, будет меньше, чем у десятилетнего, заметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— Если станции три-четыре года, то, с большой долей вероятности, можно сказать, что на сетях LTE, 3G или даже 2G она прослужит несколько лет. Если же возраст больше, то стабильно работать долгое время такая техника будет не всегда, — сказал он.

К тому же никто не сможет дать гарантию на оборудование, ввезенное по серым схемам, а операторам вряд ли придется надеяться на поддержку производителя, заметил Денис Кусков.

Приобретение бывших в употреблении базовых станций — один из путей преодоления дефицита инфраструктурного оборудования, возникшего из-за санкционных ограничений, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Полностью такое оборудование не поможет справиться с нехваткой новых базовых станций, но частично проблема решится, полагает он.