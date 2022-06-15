Пятый лишний: новый оператор связи может лишиться частот

Пятый федеральный сотовый оператор в РФ, скорее всего, так и не заработает . Власти не намерены продлевать разрешения на использование частот в диапазоне 1900–1920 МГц для компаний «Антарес», «Арктур» и «Интеграл», на базе которых планировалось создать новую сеть связи. Это следует из материалов к ближайшему заседанию Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), «Известия» ознакомились с документами. По словам источника на рынке связи, одна из силовых структур выступила против использования вышеуказанных частот бизнесом. Теперь на проекте создания нового федерального оператора LTE, похоже, поставлена точка, считают эксперты. Дело не только в частотах — в условиях конкуренции на рынке мобильного интернета новый игрок вряд ли сможет отвоевать заметную долю у «большой четверки», указали специалисты.

Вне зоны доступа

Госкомиссия по радиочастотам может отказать в продлении разрешений на использование частот в диапазоне 1900–1920 МГц компаниями «Антарес», «Арктур» и «Интеграл» . Это следует из материалов к ближайшему заседанию, намеченному на конец июня. «Известия» ознакомились с документами, их подлинность подтвердил источник, близкий к одному из операторов. Против продления частот выступило одно из силовых ведомств, утверждает источник на рынке связи, знакомый с ситуацией.

Окончательная повестка заседания ГКРЧ не сформирована, итоговые решения будут определены на заседании, сообщили в пресс-службе Минцифры, курирующего работу комиссии.

«Антарес», «Арктур» и «Интеграл» были основаны в середине 2000-х годов. По данным «Спарк-Интерфакса», сейчас их бенефициар — предприниматель Евгений Ройтман (все три структуры принадлежат компании «Артех», в которой он владеет более чем 99% уставного капитала). Планировалось, что на базе трех фирм в Москве, а затем и в других городах с 2015 года начнут запускать сотовые сети четвертого поколения (LTE) на экзотических для России частотах 1900–1920 МГц. МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») и Tele2 в основном используют для LTE частоты 900 МГц, 1800 МГц, 2500 МГц.

Пятый лишний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Обсуждалась возможность работы в новом диапазоне оператора-дискаунтера , рассказывал ранее корреспонденту «Известий» менеджер одной из компаний — партнеров «Антареса». Однако со временем проект застопорился . Сначала «Антаресу», «Арктуру» и «Интегралу» не удалось получить от ГКРЧ разрешение на использование дополнительной полосы частот . Затем Роскомнадзор ограничил ширину полосы, уже выделенной этим трем компаниям в Москве . Это объясняли необходимостью создать защитный интервал порядка 10 МГц между новой LTE-сетью и сетью 3G, которую в столице в 2015 году запустил Tele2: без него базовые станции операторов начали бы создавать помехи друг другу.

Евгений Ройтман отказался комментировать ситуацию.

— Я этой историей больше не занимаюсь, — сказал он «Известиям» .

Нерезиновый рынок

Скорее всего, решение ГКРЧ поставит точку в создании пятого российского федерального LTE-оператора , полагает источник, знакомый с менеджерами нескольких операторов и чиновниками профильных ведомств. Впрочем, коммерческая привлекательность проекта уже заметно снизилась по сравнению с той, которой он обладал лет 10 назад, когда развитие LTE в РФ только начиналось и рынок высокоскоростного интернета еще не был насыщен, считает он.

Пятый лишний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Из-за узкой полосы частот, в особенности с учетом защитного интервала, диапазон 1900–1920 МГц не подходит для подключения большого количества абонентов к скоростному интернету. При этом четыре крупнейших российских оператора располагают более широкими полосами в нескольких диапазонах, — объяснил собеседник «Известий».

По его мнению, в перспективе эти частоты можно было бы использовать для связи на железнодорожном транспорте — такое частотное планирование, к примеру, уже прорабатывают в странах Европы .

Первые сотовые сети LTE начали появляться в России в 2012 году. Теперь это доминирующая технология мобильного интернета — она есть в большинстве населенных пунктов, где присутствует платежеспособный спрос, отметил гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Того покрытия и набора услуг, которые предоставляют федеральные операторы, более чем достаточно, а отдельные ниши, связанные со специфическими потребностями пользователей, могут заполнить виртуальные операторы , считает эксперт.

— Новому оператору LTE крайне непросто было бы найти свою аудиторию в нынешних условиях. К тому же сейчас строительство сети было бы затруднено дефицитом оборудования, возникшим из-за санкций и приостановки поставок крупнейшими мировыми вендорами, — отметил Константин Анкилов.

Пятый лишний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С тем, что большей части абонентов доступен LTE, он связывает быстрый рост трафика мобильного интернета. По данным Минцифры, в I квартале 2022 года в России через сотовые сети было передано почти 8,54 млрд Гб данных — на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Конечно, чем выше уровень конкуренции, тем лучше для абонентов — снижаются тарифы, улучшается качество сервиса , сказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— Но конкуренция на российском рынке мобильного интернета и без нового оператора очень высока , это позволяет поддерживать высокое качество связи при одном из самых низких в мире уровне цен. Еще один оператор, даже появись он несколько лет назад, вряд ли вписался бы в этот рынок и занял бы заметное место , — считает эксперт.

По мнению Дениса Кускова, связистам сейчас следует готовиться к экспансии в новые ниши рынка, в частности готовиться к внедрению 5G. Этот процесс идет негладко, но рано или поздно связь пятого поколения заработает в России, уверен он.