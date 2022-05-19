Расставить для Сети: ученые разрабатывают российскую станцию спутниковой связи

Ученые из МФТИ занялись разработкой отечественной центральной наземной спутниковой станции. Проект даст возможность заменить импортное оборудование, позволяющее обеспечивать телефонную связь и интернет. Ранее ряд мировых производителей объявил о приостановке поставок такой техники в РФ. Образец отечественного решения будет готов в 2023 году, рассчитывают инженеры. Представители операторов связи сказали «Известиям», что готовы внедрять российскую аппаратуру, как только она станет доступна для коммерческого использования.

Модемный образец

Инженеры МФТИ создают отечественную центральную наземную станцию спутниковой связи, которая сможет заменить используемые сейчас иностранные . Такие объекты в том числе могут обеспечивать работу телефонной сети и интернета. Для станций используется в основном импортное оборудование, и из-за санкций его проблематично купить (поставки сетевого оснащения в Россию прекратили Nokia, Ericsson и Huawei), сказал «Известиям» заместитель исполнительного директора центра телекоммуникаций МФТИ Александр Афонин. Кроме того, сейчас стало невозможно подключение новых абонентов к уже имеющейся аппаратуре, так как ее разработчики приостановили выдачу лицензий , добавил он.

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Один из ключевых элементов для оборудования центральной станции — высокопроизводительные модемы , которые получают информацию и передают ее клиентам с помощью спутников. На первом этапе инженеры МФТИ сосредоточены на создании именно этих устройств . У специалистов уже есть их готовые макеты . Полноценно работающий образец они планируют собрать к концу 2023 года . Также инженерам предстоит прописать подходящие алгоритмы для работы программного обеспечения модемов.

Затем в МФТИ займутся созданием многопользовательского оборудования . На его основе Россия сможет построить полностью независимую сеть спутниковой связи, так как все остальные элементы этой системы в стране уже есть, сказали в институте.

В МФТИ существует собственная спутниковая станция связи, которую ученые намерены использовать для испытаний своих разработок.

Безопасные связи

Российские операторы спутниковой связи уже сейчас готовы переходить на отечественное оборудование, сообщили «Известиям» представители компаний.

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— Для обеспечения спутниковой связи «Мегафон» использует платформу одного из зарубежных производителей. Такие платформы менялись неоднократно, поэтому у нас есть достаточный опыт в переходе на другие решения, и мы готовы сотрудничать с российскими производителями, — сказал «Известиям» представитель оператора.

В компании РТКОММ (входит в группу «Ростелекома») отметили, что готовы интегрировать отечественное оборудование, как только оно будет введено в коммерческую эксплуатацию и появится на рынке.

Представитель Tele2 сказал, что у оператора нет спутниковой связи.

МТС не использует собственные мультисервисные платформы, а арендует каналы у сторонних спутниковых операторов, ответили «Известиям» в компании.

Редакция также направила запрос в «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

Эксперты отмечают, что переход к использованию российских технологий важен не только для замещения поставок из западных стран, но и с точки зрения безопасности.

Расставить для Сети1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Любое высокотехнологичное устройство может иметь незадокументированные возможности как на программном, так и на аппаратном уровнях. Если такое устройство работает в глобальной телекоммуникационной сети, то есть риск, что им будут управлять удаленно. В том числе и выводить из строя , — пояснил доцент кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» Илья Курочкин. — Это возможно, например, при наличии уязвимости в системе обновления. Разработка своего устройства или целой подсистемы для критически важных структур связи — зачастую единственный выход, чтобы исключить возможности управления ими извне.