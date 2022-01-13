Уловить связь: РФ может отказаться от иностранных спутников

Россия может отказаться от иностранной космической связи. Планируется, что Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития к 1 марта рассмотрят вопрос о необходимости ее дальнейшего использования в РФ. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия». В частности, не у дел могут остаться зарубежные спутниковые группировки, через которые российские пользователи подключаются к интернету по технологии VSAT — ФСБ выступила против продления разрешения на использование необходимых для этого частот . У российских провайдеров и сотовых операторов, использующих мощности зарубежных спутников, могут возникнуть проблемы, предупреждают эксперты. Впрочем, российские спутниковые группировки достаточно мощны, чтобы справиться с ними, добавляют специалисты.

От небес поворот

Минцифры, Роскомнадзору, Минэкономразвития, а также специальной рабочей группе может быть поручено проработать к 1 марта вопрос «о необходимости дальнейшего использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств». Это следует из материалов к заседанию Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), назначенному на 31 января. С документами ознакомились «Известия». Предложение пока носит статус проекта.

Вопрос о необходимости использовании в России спутников, находящихся под юрисдикцией других стран, прорабатывается , сказал «Известиям» федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.

В Минцифры отказались от комментариев, отметив, что ведомство не может дать пояснения по текстам, которые появляются под видом проектов решений ГКРЧ, пока они не будут одобрены комиссией. «Известия» направили запросы в Роскомнадзор и Минэкономразвития.

Вопрос о целесообразности допуска на рынок РФ иностранных спутниковых группировок возник в тот момент, когда ГКРЧ должна продлить разрешение на использование частот, необходимых для оказания услуг российским потребителям, следует из материалов комиссии.

Уловить связь Фото: РИА Новости/Павел Львов

В 2017 году комиссия разрешила использовать несколько диапазонов (775–6650 МГц, 13750–14500 МГц, 3400–4200 МГц и др.) для подключения российских пользователей к спутниковому интернету по технологии VSAT через иностранные космические аппараты. Эта технология фиксированного доступа используется для связи в отдаленных и труднодоступных районах компаниями, банками, сотовыми операторами (для подключения базовых станций), перечисляет один из участников рынка связи. В приложении к решению значится 32 зарубежных спутника, которыми можно пользоваться в РФ. Среди них аппараты американской Intelsat, французской Eutelsat, бермудской Asia Broadcast Satellite (ABS), японские спутники JCSat и некоторые другие.

Частоты для подключения к ним в РФ были выданы сроком на пять лет, действие решения ГКРЧ заканчивается в этом году. Как следует из материалов к ближайшему заседанию ГКРЧ, ФСБ вынесло отрицательное заключение на его продление. Обоснования такой позиции в них не указаны. «Известия» направили запрос в силовое ведомство.

Если чиновники собираются прорабатывать вопрос о необходимости использования в России ресурса иностранных спутников, можно предположить, что речь может пойти не только о геостационарных аппаратах, обеспечивающих интернет-доступ VSAT, но и о других технологиях, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В частности, о низкоорбитальных группировках, таких, например, как OneWeb и StarLink.

— Не секрет, что российские силовики неоднозначно относятся к зарубежной спутниковой связи. Например, когда в 2018 году в России пытался легализоваться и получить частоты OneWeb, ФСБ сочла это нецелесообразным, — напомнил эксперт «Известиям».

Британский OneWeb может представлять угрозу для национальной безопасности России, цитировал ранее Reuters представителя ФСБ. Гарантии того, что OneWeb не выполняет разведывательных функций и не может нанести ущерб гражданам и обществу, не могут быть проверены российской стороной, говорил он.

«Известия» направили запросы в Intelsat, ABS, SKY Perfect JSAT Group (оператор спутников JCSat) и Eutelsat.

Не без связи

Участники рынка и эксперты по телекоммуникациям отмечают, что в целом невозможность пользоваться услугами иностранных спутников вряд ли сильно скажется на российских пользователях интернета. По мере развития спутниковых группировок российских ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы» зависимость от иностранных бортов неуклонно снижается , отмечают они. Ситуация, когда емкость на еще незапущенном спутнике приходилось бронировать, сильно заранее ушла в прошлое, отметил источник, знакомый с менеджерами нескольких компаний связи. К тому же потребность в спутниковой связи в России постепенно уменьшается — в удаленные и труднодоступные районы приходят оптические линии.

Невозможность арендовать мощности на иностранных спутниках сильного влияния на рынок не окажет, согласен акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев.

— Некоторых спутников, перечисленных в постановлении 2017 года, уже нет на орбите. При этом на большинстве других российские пользователи, скорее всего, сейчас арендуют единичные каналы связи. Правда, существенные проблемы могут возникнуть у провайдера спутникового интернета «СенСат» (проект «РТКомм.ру»), который на Дальнем Востоке предоставляет услуги, используя спутники JCSat-48 и Horizons 3E (Intelsat), — отмечает эксперт.

Уловить связь Фото: Global Look Press/Rocket Lab

В «Ростелекоме», которому принадлежит «РТКомм.ру», отказались от комментариев.

Невозможность использовать иностранные борты создаст проблемы сотовым операторам, считают два источника, знакомые с руководством компаний. По спутниковым каналам мобильные организации подключают свои базовые станции к интернету — зачастую пользоваться иностранными спутниками дешевле, чем российскими, к тому же необходимая емкость на отечественных есть не всегда, объясняет один из собеседников. По его словам, смена спутника потребует, в частности, замены приемо-передающего оборудования на базовых станциях.

При этом опрошенные «Известиями» пользователи спутниковой связи опасаются, что цены на использование российского ресурса вырастут.

— Отечественные владельцы спутниковых группировок таким образом пробуют лоббировать свои интересы — вынудить отечественных операторов пользоваться их емкостями, а не иностранными. Но этого ресурса может не хватить, чтобы удовлетворить все потребности всех категорий клиентов на территории РФ, — предупреждает источник «Известий» на рынке спутниковой связи.

Гендиректор «Космической связи» Алексей Волин сказал, что о готовящихся решениях ГКРЧ ему ничего не известно. «Известия» направили запрос в «Газпром космические системы».