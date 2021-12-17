Согласно трафику: сотовые операторы готовят повышение цен на 6–10%

Сотовые операторы планируют увеличить тарифы , рассказали «Известиям» четыре источника в отрасли. Уже в начале нового года они могут вырасти на 8–10%, отметили два из них, а третий упомянул о возможности повышения цен на 6%. Подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов у ФАС пока нет, сообщили в ведомстве. Но эксперты считают рост тарифов вынужденной мерой — к нему операторов подталкивают как экономические, так и регуляторные предпосылки: растут расходы на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов. Поэтому в Минцифры готовят меры по поддержке отрасли, сказали в ведомстве. Сами операторы пока официально либо отрицают планы повысить тарифы, либо не комментируют этот вопрос.

Игра на повышение

Тарифы на сотовую связь в России в начале 2022 года могут вырасти на 8–10% . Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомых с менеджерами операторов мобильной связи. Такое повышение действительно рассматривается, подтвердил собеседник, близкий к одной из компаний. Хотя подорожание может оказаться «на пару процентных пунктов меньше» , чем утверждают другие источники, уточнил он. О том, что вопрос о росте тарифов обсуждается, хотя окончательное решение еще не утверждено, сообщил еще один источник, близкий к другой сотовой компании.

По данным Mobile Research Group, в 2020 году рост цен на сотовую связь в РФ составил 10% . Но в 2021-м тарифы практически не менялис ь, а в какие-то периоды даже снижались, свидетельствуют данные Росстата. Лишь в ноябре по сравнению с октябрем они выросли на 1,6%, зафиксировало ведомство. Но, по мнению руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, прямой и косвенный рост цен в течение года присутствовал и был значительно выше.

— Многие ранее бесплатные сервисы, например доступ к онлайн-кинотеатрам, стали платными. Некоторые операторы, не повышая цен, сократили объемы пакетов предоставляемых абонентам услуг, минут и мегабайтов, — утверждает эксперт.

По словам Сергея Половникова, также в этом году наблюдалась фактическая отмена безлимитных интернет-тарифов и опций. Это нельзя отнести к прямому повышению цен, но расходы абонентов, потребляющих большие объемы трафика, могли увеличиться, считает он.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что повышать тарифы напрямую операторам в последние годы становится всё труднее — ситуацию на рынке стала пристально отслеживать Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Например, в начале 2020 года Tele2, «Вымпелком» и «Мегафон» повысили тарифы. Проведенная ФАС проверка показала, что цены выросли на 3,5%. Также ведомство выяснило, что в мае 2020 года Tele2 поднял тарифы на 7–14%. Антимонопольная служба сочла это повышение необоснованным и предписала оператору вернуть тарифы на прежний уровень.

— У ФАС в настоящее время нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности и принимает меры антимонопольного реагирования, — сообщил «Известиям» представитель ведомства.

В 2021 году рост цен был малозаметен — операторы, очевидно, хотели дать абонентам некоторую передышку, чтобы не допустить снижения лояльности и оттока клиентов , заметил Денис Кусков.

Тарифы на вырост

По словам Сергея Половникова, существуют как экономические, так и регуляторные предпосылки для роста расходов операторов на фоне снижения их доходов — компаниям приходится это компенсировать, увеличивая тарифы. Например, компании обязаны выполнять требования «закона Яровой» по хранению голосового и интернет-трафика абонентов, а создание и эксплуатация хранилищ данных требуют существенных затрат, напомнил эксперт. Кроме того, операторы готовятся к введению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Такая практика может привести к выпадению части доходов от мобильного доступа, не исключил эксперт.

— В 2020 году из-за пандемии и перехода клиентов на удаленную работу и учебу операторам приходилось нести расходы, связанные с расширением и повышением пропускной способности сетей. Теперь же они обусловлены инфляцией, ростом ставок аренды, стоимости строительных работ, горюче-смазочных материалов и многого другого. Операторы вынуждены постоянно инвестировать в развитие сетей — если оно остановится на фоне постоянного роста объемов интернет-трафика, снижение качества связи и скорости мобильного доступа неизбежно , — объяснил Сергей Половников.

Один из собеседников «Известий» на сотовом рынке связывает готовящееся повышение тарифов с ростом затрат. По его словам, к этому привел «аномально высокий рост потребления мобильного интернета из-за пандемии», увеличивший издержки операторов на обслуживание сетей связи.

— Огромный рост трафика — на 80–100% за два года — требует больших вложений в модернизацию сети и оборудования , — уточнил он.

Также среди причин — увеличивающийся спрос на современные технологии, необходимость больших инвестиций в их развитие, правовые изменения в отрасли и общая экономическая ситуация.

В МТС отказались от комментариев. Так же поступили в пресс-службе Tele2. Компания в ближайшее время не планирует повышать цены на услуги, но будет следить за ситуацией на рынке, утверждает близкий к Tele2 источник.

— Стоимость услуг связи формируется в зависимости от множества факторов, включая экономическую ситуацию, конкурентную среду, уровень спроса и потребности клиентов. Сейчас мы не планируем менять текущие условия для абонентов, — заверил представитель «Мегафона».

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») не стали комментировать возможное изменение тарифов . Их корректировки — обычная рыночная практика , считают в пресс-службе компании. На телеком-рынке сегодня высокий уровень конкуренции и он позволяет балансировать предложение по ценам, что делает услуги связи в России одними из самых доступных в мире, сказал представитель «Вымпелкома».

В Минцифры «Известиям» напомнили, что готовят первый пакет мер поддержки телекоммуникационной отрасли.

— Операторы находятся в тяжелых условиях, трафик растет, количество новых абонентов резко не увеличивается . С точки зрения модернизации сетей у них всё меньше ресурсов, чтобы своевременно эту модернизацию проводить, потому что источников финансирования нет, — привели в пресс-службе ведомства слова министра информационных технологий, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Ранее он также отмечал, что ведомство будет обсуждать, как сделать так, чтобы инвестиционная активность операторов при всех требованиях государства была на должном уровне.