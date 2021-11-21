Оставайтесь на линии: почему падает скорость интернета
Во время пандемии домашний интернет стал главным инструментом каждого специалиста, перешедшего на удаленку. От того, насколько качество соединения соответствует заявленным провайдером параметрам, напрямую зависит и способность таких сотрудников своевременно выполнять профессиональные задачи. «Известия» выяснили, почему интернет далеко не всегда работает так, как обещает провайдер, и как это можно исправить.
Несмотря на применение самых современных технологий российскими провайдерами домашнего интернета, на практике далеко не всегда скорость и качество соединения соответствуют параметрам, заявленным в тарифе. В качестве эксперимента «Известия» проверили тариф на 500 Мбит/с от МГТС в обычной московской квартире. С одного и того же устройства в течение дня скорость менялась от 156 до 217 Мбит/с, а на расстоянии 2 м от роутера в прямой видимости — от 244 до 481 Мбит/с. В момент обращения в техническую службу провайдера в зоне прямой видимости и при отключении всех остальных устройств от сети Wi-Fi результаты показали 433, 360 и 392 Мбит/с с разницей в несколько минут.
Откуда берутся проблемы со скоростью
В пресс-службе МГТС «Известиям» рассказали, что скорость соединения может колебаться в течение суток из-за количества абонентов, одновременно пользующихся интернетом. Трафик делится между всеми устройствами, одновременно подключенными к одной и той же сети. При этом медленная загрузка данных может быть вызвана ограничениями со стороны тех, кто предоставляет к ним доступ.
— В тарифном плане оператор указывает скорость соединения в пределах своей сети. Интернет — это совокупность разных сетей связи с различной пропускной способностью каналов, установленным оборудованием и прочими факторами, поэтому оператор, например, Москвы не может повлиять на скорость соединения с сервером, установленным в США или Японии. Она вполне может быть ниже, — рассказали «Известиям» в МГТС.
Исполнительный директор Объединенной телекоммуникационной корпорации (ОТК) Ярослав Дубовиков подтвердил, что само по себе понятие «замер скорости» далеко не всегда применимо к подключению ввиду многих факторов. Одним из наиболее значимых является маршрут интернет-трафика: чем меньше промежуточных узлов, тем выше будет скорость.
— Оператор обеспечивает скорость до определенного предела. Гарантировать скорость он может только внутри своей сети. За границами зоны своей ответственности оператор скорость соединения гарантировать не может и не должен. Ведь важно не только то, с какой емкостью порта вы подключены к оператору, а с какой емкостью тот сервер, с которого вы запрашиваете информацию, подключен к своему оператору связи, — говорит собеседник «Известий».
Дело в том, что большинство веб-ресурсов выставляют принудительные ограничения по скорости одной сессии, например не более 2 Мбит/с. Поэтому даже если оператор предоставляет клиенту канал в 500 Мбит/с, загрузка данных с веб-ресурса все равно будет ограничена скоростью 2 Мбит/с.
Несмотря на распространенное предубеждение, погодные условия слабо влияют на скорость соединения с сетью, говорит эксперт по телекоммуникациям Василий Трухин. Он отмечает, что они могут влиять на работу мобильных интернет-сетей, но и там гораздо важнее, сколько клиентов одновременно обслуживает одна вышка.
С домашними интернет-сетями ситуация совершенно иная, и тут всё часто зависит от того, какое оборудование использует клиент. Нередко люди отказываются от роутеров, которые им предлагает установить провайдер, предпочитая использовать уже купленные. Но далеко не все старые устройства способны работать на современных высоких скоростях. Наконец, качество беспроводного соединения может зависеть даже от расстановки мебели и бытовой техники в помещении.
— Причиной может быть плохо совместимое оборудование, которое клиент предпочитает использовать вместо того, что предоставил провайдер. Проблемы также могут крыться в беспроводном оборудовании на конечном устройстве — компьютере или телефоне, — объясняет Василий Трухин. — Также в помещении могут возникать различные помехи. Если, например, между пользователем и роутером стоит холодильник или другие большие металлические предметы — по законам физики они приводят к потере сигнала.
Еще одна вполне очевидная проблема, на которую обращает внимание Ярослав Дубовиков, — «забитость» каналов связи. Любой частотный диапазон имеет физические ограничения, и когда сетей становится слишком много (часто их бывает сразу несколько даже в одной квартире), качество каждой сети в отдельности ухудшается.
— Решением является переход на другой канал или другую частоту. Всё большее распространение получают 5 ГГц диапазон для Wi-Fi сетей: у них, правда, радиус покрытия меньше, чем у 2,4 ГГц, но таких сетей не так много — меньше помех в их работе, — объясняет собеседник «Известий».
Как всё исправить
Решить проблему со скоростью соединения со своей стороны в целом несложно, объясняют собеседники «Известий». Василий Трухин предлагает в первую очередь обратить внимание на качество кабелей, которые используются в домашней интернет-инфраструктуре: все они должны быть как минимум категории 5е. Кроме того, если в доме много техники, которая требует быстрого и бесперебойного соединения (всё же сигнал на частоте 5 ГГц гораздо хуже проникает через стены и другие предметы из-за сравнительно более короткой волны), отдельные элементы лучше подсоединить к роутеру через провода. Такой схемой стоит воспользоваться, если у вас дома несколько телевизоров с выходом в сеть, а также игровых приставок и других стационарных «пожирателей» сигнала. Такой же совет дали и в пресс-службе МГТС.
Сам роутер при этом лучше расположить в центральной части помещения, а не над входной дверью, как это обычно делают. Так сигнал будет увереннее добираться до отдаленных частей квартиры. Разумеется, располагать его внутри металлических конструкций вроде ящиков или щитков тоже не самая лучшая идея, так как в этом случае срабатывает принцип «клетки Фарадея», гасящей исходящий сигнал.
Ярослав Дубовиков отмечает, что с подобной проблемой всегда можно обратиться к провайдеру. Как правило, он всегда готов дать рекомендации по размещению оборудования. Кроме того, сейчас в продаже есть специализированные роутеры, которые создают бесшовное пространство, не ухудшая при этом качество сети.
Если виноват провайдер
Собеседник «Известий» из ОТК добавляет, что услуги связи — это лицензируемый вид деятельности, поэтому за соблюдением качества предоставляемых операторами услуг следят надзорные органы. Среди них и Роскомнадзор, который в том числе проводит расследования по обращениям граждан.
— Но доказать факт без участия самого оператора очень сложно — у абонента просто нет доступа к сетевой инфраструктуре, чтобы сделать правильные заключения. Обычно операторы заинтересованы в быстром устранении проблем и прикладывают максимум усилий. Ведь клиент легко может перейти к другому оператору, а падение доходов никого не радует, — объясняет он.
Но, разумеется, существуют и не совсем добросовестные практики, которыми иногда злоупотребляют некоторые операторы. Так, генеральный директор компании «Электронная система доверия Еконфи» Юрий Петросян в беседе с «Известиями» рассказал, что банальной причиной постоянных провалов в скорости может быть «перепроданность» канала.
— Есть ли эта причина именно у вас, вы можете легко определить. Достаточно вспомнить: когда вы заселялись или когда провайдер впервые пришел в ваш дом и подключившихся клиентов было немного, было ли падение скорости в часы пик? Если нет, а падение проявляется по прошествии месяцев или лет пользования, то провайдер грешит большим количеством проданных подключений, а значит, общая пропускная способность существенно превышает имеющееся магистральное подключение, — объясняет эксперт.
Такая проблема может быть решена только со стороны оператора, поскольку для этого именно ему нужно менять магистральное оборудование. И тут стоит рассчитывать только на его порядочность, поскольку жалобы в надзорные органы, по словам эксперта, ничего не дадут.
— Вы ничего не докажете, поскольку в договоре на подключение юристы закладывают формулировки скорости «до энного количества Мбит/с», а формулировка «от энного количества» там отсутствует, — говорит Петросян.
Тем не менее никто не мешает пользователю проявить смекалку и дать понять оператору, что он хорошо разбирается в теме и может высказать свою претензию на профессиональном языке. В таком случае, утверждает Петросян, вполне возможно поднять скорость ближе к верхней тарифной планке.
— Они могут сделать ужимание скорости на вашу квартиру, даже вполовину. И если клиент этого не замечает, то его могут начать потихонечку ущемлять. А потом они будут говорить, что очень стараются обеспечить максимальную скорость по договору, но иногда она падает по независящим от них причинам: скорости сайтов и тех узлов связи, через которые трафик дальше уходит, — объясняет Петросян.
В беседе с «Известиями» эксперт рассказал, что когда видит подобные проблемы с собственным интернетом, всегда обращается к провайдеру и приводит конкретные данные, свидетельствующие об ограничениях именно с его стороны.
— Я им говорю, что делал пинг до их узла, а именно такого-то сервера, и до этого конкретного IP-адреса скорость точно такая же низкая, то есть скорость падает не где-то там «снаружи». После этого обычно следует небольшая пауза, потом же просят перезагрузить роутер, и скорость моментально возвращается к уровню тарифного потолка, — делится опытом эксперт.
В МГТС добавили, что оператор всегда готов помочь клиенту решить его проблему в индивидуальном порядке.
— Компания всегда стремится пойти навстречу в устранении технических проблем. Компенсации возможны, если проблема будет со стороны компании, — подытожили представители провайдера.