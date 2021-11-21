Оставайтесь на линии: почему падает скорость интернета

Во время пандемии домашний интернет стал главным инструментом каждого специалиста, перешедшего на удаленку. От того, насколько качество соединения соответствует заявленным провайдером параметрам, напрямую зависит и способность таких сотрудников своевременно выполнять профессиональные задачи. «Известия» выяснили, почему интернет далеко не всегда работает так, как обещает провайдер, и как это можно исправить.

Несмотря на применение самых современных технологий российскими провайдерами домашнего интернета, на практике далеко не всегда скорость и качество соединения соответствуют параметрам, заявленным в тарифе. В качестве эксперимента «Известия» проверили тариф на 500 Мбит/с от МГТС в обычной московской квартире. С одного и того же устройства в течение дня скорость менялась от 156 до 217 Мбит/с, а на расстоянии 2 м от роутера в прямой видимости — от 244 до 481 Мбит/с. В момент обращения в техническую службу провайдера в зоне прямой видимости и при отключении всех остальных устройств от сети Wi-Fi результаты показали 433, 360 и 392 Мбит/с с разницей в несколько минут .

Откуда берутся проблемы со скоростью

В пресс-службе МГТС «Известиям» рассказали, что скорость соединения может колебаться в течение суток из-за количества абонентов, одновременно пользующихся интернетом . Трафик делится между всеми устройствами, одновременно подключенными к одной и той же сети. При этом медленная загрузка данных может быть вызвана ограничениями со стороны тех, кто предоставляет к ним доступ .

— В тарифном плане оператор указывает скорость соединения в пределах своей сети. Интернет — это совокупность разных сетей связи с различной пропускной способностью каналов, установленным оборудованием и прочими факторами, поэтому оператор, например, Москвы не может повлиять на скорость соединения с сервером, установленным в США или Японии . Она вполне может быть ниже, — рассказали «Известиям» в МГТС.

Исполнительный директор Объединенной телекоммуникационной корпорации (ОТК) Ярослав Дубовиков подтвердил, что само по себе понятие «замер скорости» далеко не всегда применимо к подключению ввиду многих факторов. Одним из наиболее значимых является маршрут интернет-трафика: чем меньше промежуточных узлов, тем выше будет скорость.

Оставайтесь на линии_2 Фото: Global Look Press/Fabian Sommer

— Оператор обеспечивает скорость до определенного предела. Гарантировать скорость он может только внутри своей сети. За границами зоны своей ответственности оператор скорость соединения гарантировать не может и не должен. Ведь важно не только то, с какой емкостью порта вы подключены к оператору, а с какой емкостью тот сервер, с которого вы запрашиваете информацию, подключен к своему оператору связи, — говорит собеседник «Известий».

Дело в том, что большинство веб-ресурсов выставляют принудительные ограничения по скорости одной сессии, например не более 2 Мбит/с . Поэтому даже если оператор предоставляет клиенту канал в 500 Мбит/с, загрузка данных с веб-ресурса все равно будет ограничена скоростью 2 Мбит/с.

Несмотря на распространенное предубеждение, погодные условия слабо влияют на скорость соединения с сетью, говорит эксперт по телекоммуникациям Василий Трухин. Он отмечает, что они могут влиять на работу мобильных интернет-сетей, но и там гораздо важнее, сколько клиентов одновременно обслуживает одна вышка.

С домашними интернет-сетями ситуация совершенно иная, и тут всё часто зависит от того, какое оборудование использует клиент. Нередко люди отказываются от роутеров, которые им предлагает установить провайдер, предпочитая использовать уже купленные . Но далеко не все старые устройства способны работать на современных высоких скоростях . Наконец, качество беспроводного соединения может зависеть даже от расстановки мебели и бытовой техники в помещении .

— Причиной может быть плохо совместимое оборудование, которое клиент предпочитает использовать вместо того, что предоставил провайдер. Проблемы также могут крыться в беспроводном оборудовании на конечном устройстве — компьютере или телефоне, — объясняет Василий Трухин. — Также в помещении могут возникать различные помехи. Если, например, между пользователем и роутером стоит холодильник или другие большие металлические предметы — по законам физики они приводят к потере сигнала .

Еще одна вполне очевидная проблема, на которую обращает внимание Ярослав Дубовиков, — «забитость» каналов связи. Любой частотный диапазон имеет физические ограничения, и когда сетей становится слишком много (часто их бывает сразу несколько даже в одной квартире), качество каждой сети в отдельности ухудшается.

— Решением является переход на другой канал или другую частоту. Всё большее распространение получают 5 ГГц диапазон для Wi-Fi сетей: у них, правда, радиус покрытия меньше, чем у 2,4 ГГц, но таких сетей не так много — меньше помех в их работе, — объясняет собеседник «Известий».

Как всё исправить

Решить проблему со скоростью соединения со своей стороны в целом несложно, объясняют собеседники «Известий». Василий Трухин предлагает в первую очередь обратить внимание на качество кабелей, которые используются в домашней интернет-инфраструктуре: все они должны быть как минимум категории 5е . Кроме того, если в доме много техники , которая требует быстрого и бесперебойного соединения (всё же сигнал на частоте 5 ГГц гораздо хуже проникает через стены и другие предметы из-за сравнительно более короткой волны), отдельные элементы лучше подсоединить к роутеру через провода . Такой схемой стоит воспользоваться, если у вас дома несколько телевизоров с выходом в сеть, а также игровых приставок и других стационарных «пожирателей» сигнала. Такой же совет дали и в пресс-службе МГТС.

Оставайтесь на линии_5 Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

Сам роутер при этом лучше расположить в центральной части помещения, а не над входной дверью , как это обычно делают. Так сигнал будет увереннее добираться до отдаленных частей квартиры. Разумеется, располагать его внутри металлических конструкций вроде ящиков или щитков тоже не самая лучшая идея, так как в этом случае срабатывает принцип «клетки Фарадея», гасящей исходящий сигнал .

Ярослав Дубовиков отмечает, что с подобной проблемой всегда можно обратиться к провайдеру. Как правило, он всегда готов дать рекомендации по размещению оборудования . Кроме того, сейчас в продаже есть специализированные роутеры, которые создают бесшовное пространство, не ухудшая при этом качество сети.

Если виноват провайдер

Собеседник «Известий» из ОТК добавляет, что услуги связи — это лицензируемый вид деятельности, поэтому за соблюдением качества предоставляемых операторами услуг следят надзорные органы. Среди них и Роскомнадзор, который в том числе проводит расследования по обращениям граждан.

— Но доказать факт без участия самого оператора очень сложно — у абонента просто нет доступа к сетевой инфраструктуре, чтобы сделать правильные заключения. Обычно операторы заинтересованы в быстром устранении проблем и прикладывают максимум усилий . Ведь клиент легко может перейти к другому оператору, а падение доходов никого не радует, — объясняет он.

Но, разумеется, существуют и не совсем добросовестные практики, которыми иногда злоупотребляют некоторые операторы . Так, генеральный директор компании «Электронная система доверия Еконфи» Юрий Петросян в беседе с «Известиями» рассказал, что банальной причиной постоянных провалов в скорости может быть «перепроданность» канала .

Оставайтесь на линии_3 Фото: Global Look Press/Jochen Tack

— Есть ли эта причина именно у вас, вы можете легко определить . Достаточно вспомнить: когда вы заселялись или когда провайдер впервые пришел в ваш дом и подключившихся клиентов было немного, было ли падение скорости в часы пик? Если нет, а падение проявляется по прошествии месяцев или лет пользования, то провайдер грешит большим количеством проданных подключений, а значит, общая пропускная способность существенно превышает имеющееся магистральное подключение, — объясняет эксперт.

Такая проблема может быть решена только со стороны оператора, поскольку для этого именно ему нужно менять магистральное оборудование . И тут стоит рассчитывать только на его порядочность, поскольку жалобы в надзорные органы, по словам эксперта, ничего не дадут.

— Вы ничего не докажете, поскольку в договоре на подключение юристы закладывают формулировки скорости «до энного количества Мбит/с», а формулировка «от энного количества» там отсутствует , — говорит Петросян.

Тем не менее никто не мешает пользователю проявить смекалку и дать понять оператору, что он хорошо разбирается в теме и может высказать свою претензию на профессиональном языке. В таком случае, утверждает Петросян, вполне возможно поднять скорость ближе к верхней тарифной планке.

— Они могут сделать ужимание скорости на вашу квартиру, даже вполовину. И если клиент этого не замечает, то его могут начать потихонечку ущемлять. А потом они будут говорить, что очень стараются обеспечить максимальную скорость по договору, но иногда она падает по независящим от них причинам: скорости сайтов и тех узлов связи, через которые трафик дальше уходит, — объясняет Петросян.

В беседе с «Известиями» эксперт рассказал, что когда видит подобные проблемы с собственным интернетом, всегда обращается к провайдеру и приводит конкретные данные, свидетельствующие об ограничениях именно с его стороны.

— Я им говорю, что делал пинг до их узла, а именно такого-то сервера, и до этого конкретного IP-адреса скорость точно такая же низкая, то есть скорость падает не где-то там «снаружи» . После этого обычно следует небольшая пауза, потом же просят перезагрузить роутер, и скорость моментально возвращается к уровню тарифного потолка, — делится опытом эксперт.

В МГТС добавили, что оператор всегда готов помочь клиенту решить его проблему в индивидуальном порядке .

— Компания всегда стремится пойти навстречу в устранении технических проблем. Компенсации возможны, если проблема будет со стороны компании, — подытожили представители провайдера.