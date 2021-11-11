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Тариф «Подъемный»: цены на интернет и ТВ в России собираются повысить на 10%

В чем причины нового возможного скачка
Фото: Depositphotos/IgorTishenko
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Тариф «Подъемный»: цены на интернет и ТВ в России собираются повысить на 10%
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2021-11-09 16:30:14
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Тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 2022 году могут вырасти на 10%, свидетельствуют подсчеты агентства TelecomDaily по результатам опроса топ-менеджеров крупных компаний связи. «Известия» ознакомились с исследованием. Причины подорожания традиционны — увеличение цен на оборудование, инфляция, законодательные изменения последнего времени. Правда, этот рост, ранее ежегодно составлявший 12–15%, замедлится, полагают эксперты. Операторы адаптируются к появившимся статьям расходов, а новых не ожидается, поясняют они. К тому же, повышая тарифы, связисты рискуют потерять часть клиентов.

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Охлаждение тарифов

В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на 10%, подсчитало агентство TelecomDaily, опросив этой осенью топ-менеджеров крупных компаний. Расчеты не касаются мобильной связи, оговаривается в исследовании. Помимо инфляции, грядущий рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, отмечает глава TelecomDaily Денис Кусков.

На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, а также периодически останавливаются предприятия по их выпуску — те же проблемы касаются и пользовательской электроники: смартфонов, планшетов, компьютеров, — указывает эксперт.

Как говорится в исследовании, 78% респондентов заявили о готовности поднять в 2022 году тарифы. При этом 48% опрошенных не исключают увеличения цен на 10% и больше. О возможном росте тарифов на более «вегетарианские» 3–9% заявили в 32% компаний.

Тариф «Подъемный»
Тариф «Подъёмный»: цены на интернет и ТВ в России собираются повысить на 10%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Однако для абонентов есть и хорошие новости — тарифы на домашний интернет и ТВ будут расти медленнее, чем в 2020 и 2021 годах: тогда ежегодно операторы увеличивали их на 12–15%, говорится в материалах TelecomDaily. В конце 2020-го планировали повысить (и в итоге повысили) тарифы более чем на 10% не 48%, а 74% компаний, рассказывает Денис Кусков. При этом 20% компаний вообще не планируют увеличения цен, а 2% не исключают их снижения, говорит глава TelecomDaily.

— Исходя из такой динамики и прогнозов операторов, можно сделать вывод, что в 2022 году темпы роста тарифов снизятся по сравнению с 2020 и 2021 годами на 2–5 п.п., — считает Денис Кусков.

«Щедрость» связистов он объясняет тем, что продолжавшийся два года рост тарифов в разных сегментах рынка имеет психологический предел. Постоянное повышение цен негативно воспринимается абонентами, что снижает их лояльность — а это для современного рынка связи ключевой показатель, так как компаниям негде взять новых пользователей, объясняет специалист. Дальнейший рост цен может привести к массовому оттоку абонентов у тех или иных операторов и их переподключению конкурентами, клиентам надо дать передышку, считает он.

При этом рынок уже частично адаптировался к «закону Яровой», росту цен на оборудование и контент, повышению НДС — операторы научились строить бизнес-планы с учетом этих реалий. При этом новых факторов, способных привести к резкому росту затрат, как экономических, так и регуляторных, пока не просматривается. Поэтому компенсировать издержки, стремительно увеличивая тарифы, операторам пока не надо, — говорит Денис Кусков.

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Здоровая связь

Общее финансовое состояние компаний фиксированной связи за 2021 год стало устойчивее. 89% не испытывают трудностей (в 2020 году так ответили 78% опрошенных топ-менеджеров), говорится в материалах TelecomDaily. Из них 59% отмечают, что средств хватает в том числе на развитие (против 46% годом ранее), а о финансовых проблемах предупреждают только 6% (год назад — 14%).

В другом сегменте рынка связи — сотовом — заморозка цен уже началась. Проведенный TelecomDaily в конце первого полугодия 2021-го опрос мобильных абонентов показал: более 90% пользователей не заметили изменения цен на сотовую связь по сравнению с концом 2020-го. Частично эти данные подтверждаются информацией, опубликованной ранее Росстатом. Если в декабре 2020 года россияне тратили на сотовую связь в среднем чуть менее 389 рублей, то в апреле 2021-го — примерно на 3 рубля меньше, выяснила служба.

С одной стороны, повышать тарифы компании вынуждают инфляция, рост цен на оборудование, увеличение арендной платы, сохраняется влияние «закона Яровой», отмечает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. С другой — крупнейшие российские сотовые операторы, например МТС и «Вымпелком», при этом являются одними из крупнейших фиксированных операторов, напоминает эксперт.

Тариф «Подъемный»
Тариф «Подъёмный»: цены на интернет и ТВ в России собираются повысить на 10%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У сотовых компаний в Европе, Америке, многих странах Азии одна из серьезных статей расходов — развитие сетей 5G. В России их развертывание пока затягивается, существует масса связанных с этим проблем, пока не решенных бизнесом и государством. Поскольку в РФ сейчас не надо инвестировать в 5G, операторам не приходится компенсировать выпадающую из-за этого прибыль, — объясняет Константин Анкилов.

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В «Вымпелкоме» согласны, что темпы роста тарифов снижаются. Это происходит за счет выравнивания среднего ежемесячного платежа (ARPU) действующих и новых абонентов в последние два-три года. У операторов сохранилась небольшая доля абонентов, которых может затрагивать повышение цен, говорит представитель компании.

— Фактор, влияющий на рост ARPU, — увеличение в абонентской базе и в новых подключениях количества пользователей высокоскоростных тарифов — они по умолчанию выше, а также уход от долгосрочных скидок, — утверждает он.

В то же время инвестиции в развитие, модернизацию и поддержку сети будут стимулировать рост тарифов, отмечают в «Вымпелкоме».

В «Ростелекоме», «Мегафоне», МТС и «ЭР-Телеком Холдинге» отказались от комментариев.

В пресс-службе ФАС «Известиям» сказали, что в настоящее время у нее отсутствует информация о росте тарифов на услуги связи по фиксированной технологии, а также информация о наличии предпосылок для такого роста.

В РФ ежемесячная плата за фиксированный интернет в среднем составляет 400–450 рублей, так что ее повышение на 10% вряд ли станет серьезной дополнительной нагрузкой для пользователей, считает аналитик iKS-Cosulting Максим Савватин.

К тому же провайдеры не всегда увеличивают тарифы напрямую — зачастую, поднимая ценник, они предлагают бонусы для абонентов, например повышение скорости доступа или дополнительные услуги, заключает он.

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