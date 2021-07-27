Цена на всех: кабмину предложили установить единый интернет-тариф для школ

Почти треть российских школ переплачивают за интернет , говорится в исследовании ОНФ. Его руководство направило в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко рекомендации по единому тарифу и качеству услуг для общеобразовательных учреждений. В обращении также предлагается выяснить причины завышенной стоимости. В аппарате зампреда кабмина признали проблему и пообещали искать ее решение вместе с объединением. А в Минцифры сообщили о подключении к Всемирной сети по госконтрактам более 15,6 тыс. школ, уточнив, что специалисты ведомства также фиксировали разные суммы трат на интернет в регионах . В Госдуме предложение об установлении единого тарифа для всех учебных заведений поддержали.

Выше среднего

Сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева 23 июля направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рекомендации по достижению цифрового равенства в общеобразовательных учреждениях (есть в распоряжении «Известий»). В документе обозначено три инициативы :

— провести мониторинг стоимости услуг провайдеров по обеспечению доступа общеобразовательных организаций к интернету;

— определить причины существенного превышения стоимости услуг над средним значением по стране;

— рассмотреть вопрос о разработке механизма по определению и фиксации единого для всех школ тарифа на оплату услуг провайдера по обеспечению доступа к интернету, а также о принятии единого для всех регионов РФ стандарта качества предоставляемого общеобразовательным организациям соединения.

В аппарате зампреда правительства признали наличие проблемы и рассказали «Известиям» о готовности искать решение вместе с объединением.

— Что касается тарифа на интернет, Минцифры совместно с ФАС проводили оценку в субъектах. Как правило, тариф составляет 57% от среднероссийского и зависит от тарифов региональных операторов. Но остаются школы, где есть перекосы. Ситуация по ним будет Минцифры в партнерстве с ОНФ отработана и будет выработано системное решение , — рассказали в аппарате вице-премьера.

Цена на всех Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В сентябре 2020 года фронт провел мониторинг качества интернет-услуг почти в 2,7 тыс. образовательных учреждений из 73 регионов. Результаты оказались возмутительными , сообщила «Известиям» Елена Шмелева. Было выявлено, что 22% школ платят за интернет вдвое больше средней цены по России, а 6% — расходуют втрое больше средств .

— Таким образом, около трети образовательных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования, находятся в неравном положении по отношению к другим подобным организациям . Это связано с тем, что они вынуждены тратить больше на оплату услуг по обеспечению доступа к сети Интернет при отсутствии прямой зависимости между стоимостью услуг и скоростью, — пояснила сопредседатель ОНФ.

У всех детей должен быть равный доступ к культурному и социальному капиталу, а такая ситуация не позволяет полностью раскрыть потенциал ребенка , добавила Елена Шмелева.

В конце 2020 года Высшая школа экономики (ВШЭ) провела исследование, где выявила готовность школ к дистанционной работе на время эпидемии коронавируса. Наилучшие результаты показали в основном регионы Центральной России: Владимирская, Липецкая, Московская, Тульская и Тамбовская области. В список лидеров также вошли Ленинградская, Самарская, Свердловская, Тюменская области и Чукотский автономный округ.

Цена на всех Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

К наименее готовым эксперты отнесли Амурскую, Еврейскую автономную, Магаданскую области, Забайкальский край, а также Карачаево-Черкесию, Адыгею, Республику Алтай, Бурятию, Ингушетию, Калмыкию, Якутию и Туву.

Разные контракты

В Минцифры «Известиям» подтвердили проведение совместного с ФАС мониторинга по оценке стоимости интернета для общеобразовательных организаций .

— Важно отметить, что не все школы в регионах входят в число тех, которые подключаются по трехлетним госконтрактам Минцифры (2019–2021) в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В 2019–2020 годы по госконтрактам подключено к интернету более 15,6 тыс. школ, — подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что в результате сравнения стоимости услуг по подключению в рамках госконтрактов и тех контрактов, которые регионы реализовывали сами, были выявлены различия. «Стоимость передачи данных по контрактам субъектов РФ значительно выше стоимости аналогичных услуг, оплачиваемых в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», добавили в Минцифры .

В Госдуме посчитали возможным введение единого интернет-тарифа для всех школ.

Цена на всех Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Система выравнивания цифрового неравенства была построена так, что огромные бюджетные средства были переданы очень малому числу подрядчиков. Поэтому интернет, который пришел в школы и другие социально значимые учреждения, стал «золотой» по цене. Цифры иногда шокируют, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он добавил, что многие главы регионов говорят о целесообразности введения общего базового тарифа .

— Далеко не во всех школах есть хороший трафик, я даже не говорю о том, что есть школы, где работа вообще затруднена. Интернет может быть в кабинете директора и учительской, но не всегда он есть в кабинетах. Однако сейчас реализуется отдельная программа в нацпроекте «Образование». Вопрос с доступом будет решен в самое ближайшее время , — рассказал «Известиям» член Общественной палаты, директор Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергей Станченко.