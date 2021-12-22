В своем коде: медикам и учителям передадут планшеты на российской ОС в 2022-м

Планшеты на российской операционной системе, закупленные для проведения переписи населения-2021, могут передать врачам и медикам в 2022 году. В феврале Росстат будет готов направить устройства в Минцфиры для дальнейшего перераспределения, рассказали «Известиям» в статистическом ведомстве. Пока же на 360 тыс. планшетов сбрасывают настройки, удаляют данные и прикладное ПО. Уже ведутся работы с соответствующими ведомствами по подготовке к передаче устройств, подтвердили в Минцфиры.

Важное поручение

Еще в 2020 году президент России Владимир Путин поручил обеспечить дальнейшее использование в государственных органах и бюджетных медицинских и образовательных организациях планшеты на основе отечественной мобильной операционной системы «Аврора», закупленные для проведения в 2021-м Всероссийской переписи населения.

В Минцифры сообщили «Известиям», что сейчас рассматривают возможность передачи планшетов медработникам и сотрудникам образовательных учреждений. Сейчас ведутся работы с соответствующими ведомствами по подготовке к передаче устройств, уточнили в министерстве. Речь о 360 тыс. планшетов.

— На данный момент планшеты находятся у Росстата — мы занимаемся их подготовкой к передаче в Минцифры. До конца февраля 2022 эти работы будут завершены: мы сбрасываем настройки, стираем пользовательские данные, удаляем прикладное ПО. Дальнейшую судьбу планшетов определит правительство на основе рекомендаций Минцифры, — сообщил «Известиям» руководитель пресс-службы Росстата Игорь Ваган.

Он добавил, что в ведомстве высоко оценили работу планшетов на «Авроре» во время всероссийской переписи населения. У переписчиков не возникло больших проблем с программной или аппаратной частями устройств. В частности, в ведомстве похвалили планшеты за отзывчивый интерфейс, продолжительную работу от одного заряда и качество сборки.

— Все небольшие проблемы с программной частью в подавляющем большинстве [случаев] были вызваны недостаточной компетенцией переписчиков и быстро решались по обращению в службу поддержки, — добавил Игорь Ваган.

Впрочем, порядка 200 из 360 тыс. устройств во время переписи были повреждены и потеряли работоспособность, уточнил представитель Росстата.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что планшеты с ОС «Аврора» зарекомендовали себя как надежное современное мобильное устройство. За время подготовки и проведения переписи было выявлено менее 0,5% брака из всей поставленной партии, отметили в ведомстве.

«Известия» направили запросы в Минобрнауки и в Минздрав, в последнем рекомендовали обратиться в Росстат.

С симпатией к медицине

«Аврора» — единственная российская мобильная ОС общего назначения, которая обладает всеми необходимым сертификатами безопасности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и ФСБ. Разработкой системы с 2016 года занимается компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП).

Сейчас Минцифры формирует список заявителей на получение планшетов, заявил «Известиям» гендиректор ОМП Павел Эйгес.

— Получатели будут отбираться по нескольким критериям. Во-первых, заявитель должен описать сценарии, в которых будут использоваться устройства. Во-вторых, он должен подтвердить, что для его целей подходят характеристики устройств. В-третьих, он должен описать дополнительное прикладное программное обеспечение, которое требуется для выполнения задач. В случаях, когда заявитель понимает, что базового набора ПО не хватает, он должен также указать, кто будет разрабатывать программы, примерный бюджет, а также сроки завершения работ, — сказал Павел Эйгес.

Он отметил, что ОМП и партнеры уделяют особое внимание работе с медучреждениями и специфике внедрения у них мобильных адаптированных решений. Например, компания «Новые системные технологии» (НСТ), разрабатывает под «Аврора ОС» приложение для доступа к Автоматизированной диспетчерской службе станций скорой медицинской помощи (АДИС). В НСТ подтвердили эту информацию.

В ОМП также отметили, что федеральные и региональные медицинские учреждения часто обращаются к создателям «Авроры» за консультациями, запрашивают проведение презентаций и демонстрации устройств на этой ОС. Некоторые из них уже самостоятельно закупили первые партии устройств для тестирования, добавил Павел Эйгес. По его словам, одна из таких организаций — территориальный федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Омской области.

Единственная проблема экосистемы «Аврора» — нехватка некоторых приложений, например сервиса видео-конференц-связи Trueconf и программного комплекса для защиты локальных и удаленных рабочих мест Vipnet Client, рассказал начальник отдела информационной безопасности и технического обеспечения управления ИТ ТФОМС Омской области Егор Василенко.

— В целом же благодаря оптимизации и относительно низким системным требованиям «Аврора» довольно шустрая. Даже с учетом того что работают с ней устройства далеко не с топовыми характеристиками, — подчеркнул он.

В региональном комитете здравоохранения Курской области сообщили, что планшеты планируют передать участковым терапевтам для работы при вызовах на дом.

Впрочем, сейчас спрос на российские планшеты среди различных ведомств существенно превышает тираж, выпущенный для переписи населения, добавил президент группы компаний «Аквариус» (выпускает планшеты на «Авроре») Владимир Степанов.