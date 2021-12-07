Клинический случай: как сократить число врачебных ошибок

Дело 2018 года, когда после тонзиллэктомии в Тамбове скончалась 20-летняя девушка, закончилось только сейчас — родственники погибшей, обвинявшие в ее смерти врачей, но не добившиеся продвижения уголовного дела, смогли получить более 1 млн рублей в качестве компенсации через суд. Эксперты отмечают, что жалоб на врачей во время пандемии стало больше. Далеко не все они обоснованны, но очевидно, что в отношениях между медиками и пациентами много проблем. Какие нужно решать в первую очередь, разбирались «Известия».

Смерть пациента — не повод для уголовного дела?

Медработников обвиняют в смерти пациентов очень часто. Так, в Волгограде Росздравнадзор начал проверку после смерти пациента с COVID-19: дочь умершего утверждает, что ее 72-летний отец 13 ноября якобы задохнулся при замене кислородного баллона.

В областном комитете здравоохранения заявили «Известиям», что информация не соответствует действительности. В ходе предварительной проверки установлено, что 27 октября пациент поступил в состоянии средней тяжести, 28 октября его подключили к кислородной поддержке, 30 октября перевели в палату реанимации и интенсивной терапии. Две недели он получал необходимое лечение, находился на кислородной поддержке.

— Вместе с ним в реанимации к общей кислородной системе были подключены другие пациенты. Все они подключены к единой системе снабжения кислородом, перебоев в подаче кислорода не было, — сообщили в комитете. — Несмотря на интенсивную терапию, состояние мужчины резко ухудшилось 13 ноября. В течение 40 минут врачи предпринимали необходимые реанимационные действия, однако мужчина скончался.

Клинический случай Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Преступления, связанные с опасными действиями медработников, называются ятрогенными и обычно крайне трудны для расследования. Случай в Тамбове показателен — родственники девушки, которая скончалась еще в июле 2018 года после операции по удалению миндалин, до сих пор добиваются справедливости. На днях стало известно, что они отсудили у городской клинической больницы № 3 в качестве компенсации морального вреда 1,2 млн рублей — 800 тыс. матери, 400 тыс. брату погибшей.

Операция по тонзиллэктомии (удалению миндалин) была плановой. После у девушки был сильный отек гортани. Она, как утверждается, пыталась привлечь внимание врачей, но те отвечали, что все идет по плану. Через неделю пациентка впала в кому: у нее началось «позднее послеоперационное кровотечение из ниши правой миндалины из-за сильного кашля», как говорится в заключении. Спасти девушку не удалось , через три дня она умерла.

Спустя полторы недели СУ СК по Тамбовской области возбудило уголовное дело по ч. 2. ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). Было проведено несколько судмедэкспертиз, в том числе эксгумация. Эксперты выявили «дефекты оказания медицинской помощи», но они «не повлияли на правильность постановки диагноза , назначение и проведение соответствующего лечения». В январе 2021 года уголовное дело было прекращено. Суд же компенсировал моральный вред на основании выявленных «дефектов».

Что думают юристы об этом случае

— Как видим, Следственный комитет проводил проверку по обращению, в том числе было несколько экспертиз, — сказала «Известиям» адвокат по медицинским вопросам Общества защиты пациентов Анна Орешкова. — По всей видимости, они не выявили прямую причинно-следственную связь, которую так ждут пациенты или их родственники в спорных случаях, поэтому и было закрыто уголовное дело. Если даже эксгумация была проведена, то, наверное, уже дальше некуда проверять.

По ее словам, обычно органы прокуратуры и Следственного комитета обрабатывают такие жалобы по алгоритму, опрашивая докторов, свидетелей, отдельно проводится судебно-медицинская экспертиза .

— Радует, что родственники погибшей девочки выиграли гражданский процесс, — говорит Орешкова. — Но если для гражданского процесса, для компенсации морального вреда, достаточно дефектов оказания медицинской помощи и понесенных моральных и нравственных страданий родственников, то для уголовного дела недостаточно .

Клинический случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В таких делах самое важное — это заключение судмедэкспертизы. По выводам экспертов следователи обычно принимают решение, говорит эксперт.

Национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права в России, адвокат Алексей Горяинов считает, что инцидент в Тамбове может содержать основания для возбуждения уголовного дела — от операции по тонзиллэктомии люди умирать не должны.

— Сложно оценить дело без анализа материалов, но очевидно, что это как минимум повод для проведения процессуальной проверки следственными органами, — сказал он «Известиям». — Кровотечение после операции — это прогнозируемое осложнение, которое врачи должны предвидеть в рамках своих должностных обязанностей, профессиональных компетенций, и своевременно принимать меры. Но с этим не смогли справиться, девушка впала в кому. То есть это смерть, возникшая после прогнозируемого осложнения от медицинского вмешательства.

По его словам, эксперты должны были ответить на вопрос о причинно-следственной связи смерти с ятрогенными дефектами.

— Доследственные проверки и экспертизы проводятся очень разные, — говорит адвокат. — Все зависит прежде всего от компетенции и желания следователей. Многое зависит от состава судебно-медицинских экспертов, состава комиссии экспертов. Количество проверок указывает, что следователи пытались качественно сделать свою работу, но нужно внимательно изучать обстоятельства дела, чтобы делать однозначные выводы.

Увеличилось ли количество врачебных ошибок

— В пандемию число жалоб пациентов увеличилось , — говорит Орешкина. — Сейчас все переключились на коронавирус, мы уже не говорим вообще ни о сердечно-сосудистых заболеваниях, ни об онкозаболеваниях, люди часто не могут получить плановую помощь. И это, конечно, запускает каскад жалоб пациентов . Плановая помощь необходима по любым хроническим заболеванием — неполучение ее вовремя приводит к неблагоприятным последствиям.

Клинический случай Фото: РИА Новости/Илья Питалев

При этом она замечает, что реестра врачебных ошибок не ведется. У других общественных организаций также нет информации о том, выросла ли статистика по ятрогенным преступлениям и врачебным ошибкам. Минздрав, Генпрокуратура и СК не ответили на запрос «Известий» по этому поводу на момент публикации материала.

Однако, замечает сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал, условия для ситуации, когда количество жалоб на врачей растет, в условиях пандемии появились.

Первая причина — это кадры

В феврале 2020 года были опубликованы результаты исследования, проведенного приложением «Справочник врача», из которого следовало, что сами медицинские работники считают главными причинами врачебных ошибок кадровый дефицит и перегрузки. Так ответили 78% врачей-специалистов (опрос проводился среди 5243 респондентов). 73% указали также на отсутствие необходимого оборудования для полноценного исследования, на нетипичное течение заболевания — 68%, на нехватку квалификации и противоречия в клинических рекомендациях Минздрава — 48%.

Также 72% врачей отмечали, что к врачебной ошибке нужно относиться как к упущению, а не как к преступлению, а 40% выступили против персональной ответственности врача.

Сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал замечает, что правильнее говорить не о врачебных ошибках, а о ятрогенных преступлениях.

— Действия врача, медработника могут стать причиной негативных последствий для пациента, и вина его с формальной точки зрения действительно может иметь место, — сказал он. — Однако объективно его ненадлежащие действия могут оказаться результатом организационных проблем.

Клинический случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По его словам, сложилась ситуация, когда нагрузка на врачей выросла, в управленческих решениях присутствует хаос из-за недостатка ресурсов .

— И основная причина ятрогенных преступлений — это нехватка кадров, перегрузка врачей [работой], неправильная организация трудового процесса , — говорит Коновал. — Мы сейчас занимаемся вопросами Коломенского перинатального центра: в сентябре там пытались сократить 20 младших медсестер. Мы сохранили им работу, но проблема в лечебном учреждении осталась: там в принципе не хватает 100–120 единиц младшего медицинского персонала. То есть медсестры остались, но каждая работает за шестерых. И, разумеется, они не успевают вовремя обслуживать всех пациенток.

Еще один случай, с которым работает сейчас профсоюз, связан с нехваткой врачей и машин скорой помощи в одном из городов России. По словам Коновала, речь идет о проблемной пациентке, для которой мама постоянно вызывала скорую помощь. В очередной раз диспетчер просто решил оценить этот вызов как неотложный, а не как экстренный (время прибытия к пациенту — 2 часа и 20 минут соответственно), чтобы придержать последнюю бригаду для экстренных вызовов. В итоге женщина умерла в больнице. И мать, и экспертиза склонились к тому, что виновата диспетчер, которая сейчас находится под следствием.

— Но было бы машин достаточно, работала бы скорая помощь в режиме ожидания, то и приехала бы за 20 минут на любой вызов , — говорит Коновал. — А бригада ездит с вызова на вызов, даже не заезжая на посадку, какая тут ошибка? Организационная. Есть вина диспетчера? Суд даст оценку, но, на наш взгляд, нет.

Решаются ли кадровые проблемы

— Недавно в правительстве заявили об «отрицательном балансе» притока кадров в медицине, — говорит Андрей Коновал. — То есть на официальном уровне признано, что даже в рамках пандемии количество медработников в целом по стране уменьшилось. С 2013 года число врачей уменьшилось на 2%, среднего медперсонала — почти на 9%.

Коновал считает, что один из путей решения — введение новой системы оплаты труда . Запустить ее должны были в 2020 году в нескольких пилотных регионах, однако пандемия заставила отложить ввод на 2021 год. В этом году, согласно постановлению, внедрение новой системы оплаты труда должно было начаться в семи регионах, но сейчас этот процесс остановлен.

— Правительство, видимо, не собирается форсировать события, — говорит он. — Если бы начали решать сейчас, то, может быть, года через два мы могли увидеть положительные результаты.

Клинический случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов говорит, что очень многие врачи готовы из профессии уйти . По его словам, исследование союза показало, что в малых городах с населением до 100 тыс. человек таких специалистов 62% от общего числа, в некоторых — 82% .

В то же время в красных зонах формируется пул докторов, которых называют помощниками инфекциониста — это врачи других специальностей, которые пришли туда на более высокую зарплату.

— Таким образом, оголяется структура специализированной помощи, начинают страдать пациенты с хроническими заболеваниями , — указывает Власов.

Какова цена уголовного дела о врачебной ошибке

— Врачебная ошибка — это добросовестное заблуждение специалиста, а не попытка или желание причинить страдания пациенту , — говорит Власов. — Но в Госдуме некоторые предлагали переквалифицировать ее в халатность — в уголовную статью. Представьте, к чему это приведет!

Ян Власов рассказал о недавнем случае в небольшом городе на Урале, где были предъявлены обвинения двум урологам. Они пытались в течение 12 часов сохранить почку молодому человеку, но пациент умер.

— Два с половиной года длилось уголовное преследование, их оправдали, но оба к тому времени ушли из хирургической урологии , сейчас спокойно сидят на УЗИ в частном кабинете. Город остался без урологической хирургической помощи. Такова цена подобного рода ошибок.

Руководитель Коллегии адвокатов при Российском обществе хирургов, доктор медицинских наук Николай Григорьев замечает, что проблема еще и в том, что все жалобы сейчас разбираются в уголовном порядке.

— Количество дел, которые доходят до суда, не увеличилось , — сказал он «Известиям». — Но возбуждается порядка 6 тыс. дел, из них 92 – 94% прекращаются. Следствие длится долго, человек под ним находится по два года, для врача, да и для любого человека это очень тяжело. Они просто уходят из специальности.

Как считает Григорьев, не используется в полной мере функция дознания. На него отводится по закону всего месяц, но за этот срок почти невозможно провести судебно-медицинскую экспертизу. В итоге по истечении месяца возбуждается уголовное дело . Притом что работает СК, по словам Григорьева, хорошо, проблема остается — уголовные дела возбуждаются, а потом просто прекращаются, уже очень сильно подорвав работу и врачей, и самих следователей.

Нужно ли юридически воспитывать врачей

Ян Власов отмечает, что страх врача ошибиться действительно может влиять на принимаемые им решения, и часто не в пользу пациента.

— Но у нас сложилась ситуация, когда «все против всех», — говорит он. — Обратите внимание, какая общая напряженность в обществе. Чисто человеческие отношения пострадали, это отражение более глобальной ситуации, нежели отношения врач-пациент. Но эти отношения нужно восстанавливать.

По его мнению, врачам в этом помогли бы знания в области права. Для сближения позиций врачей и пациентов у Всероссийского союза пациентов есть курс лекций, который начинается как раз с вопросов медицинского права и обязанностей.

Клинический случай Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Я считаю, что наши врачи сейчас юридически подкованы достаточно слабо, — также считает Алексей Горяинов. — При этом они находятся в негативном информационном поле, создаваемом людьми, которые просто спекулируют на таких темах. Врачи сильно запуганы, но совершенно не понимают, во-первых, пределы основания своей ответственности, во-вторых, что законом предусмотрено, что врач не будет признан виновным, даже если вышел за рамки свой компетенции в определенном случае во имя спасения жизни пациента .

Однако, отмечает адвокат, есть и еще одна проблема — от врачей очень тяжело добиться правды. Ни в рамках судебного разбирательства, ни даже в рамках общения в формате врач-пациент.

— Они практически никогда не рассказывают о том, что произошло, потому что боятся ответственности, потому что руководство требует не разглашать информацию и так далее, — говорит Горяинов. — Это одна из основных проблем российского здравоохранения, которую нужно преодолевать. Причем на законодательном уровне , чтобы, если пациента ввели в заблуждение о состоянии его здоровья, помощь была оказана с дефектами, а от пациента это скрывается — значит, врач автоматически должен лишаться права занятия профессиональной деятельностью на какой-то период.

По его словам, в других странах могут отстранять врачей за это пожизненно.

Впрочем, замечает эксперт, в последнее время положительные сдвиги все же появились. Так, по словам адвоката, в Москве департамент здравоохранения сейчас вводит систему переаттестации работников и проверочных испытаний для врачей, на которых поступает сразу несколько жалоб.