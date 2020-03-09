Вывоз из зоны ответственности: пациентка с инсультом умерла после недели катания между больницами

В Омской области врачи в течение недели перевозили пациентку между двумя больницами. Из-за неправильной диагностики 44-летняя мать четверых детей умерла от инсульта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность», а двух главврачей отстранили от занимаемых должностей. В подробностях произошедшего разбирались «Известия».

8 часов без помощи

Уголовное дело возбудили после того, как брат погибшей журналист омской газеты Леонид Евсеев написал открытое письмо министру здравоохранения области Дмитрию Вьюшкову. Он рассказал, что 13 февраля его сестра почувствовала сильное недомогание и записалась на прием к терапевту. Доктор измерил давление пациентки, которое на тот момент составляло 240 на 150. Вместо госпитализации врач дал таблетку, понижающую давление, и выписал рецепт на препараты. Дома женщине стало хуже, и супруг вызвал «скорую». Спустя полчаса медики приехали осмотреть пациентку и сообщили, что ей требуется госпитализация.

О2 Елена Евсеева Фото: РЕН ТВ

В районную больницу Елена Евсеева приехала вместе с супругом. В течение часа женщина лежала в коридоре на полу на носилках. По прошествии этого времени врачи решили отправить пациентку в другую больницу, которая находится в 40 км в Калачинске. Когда утром супруг позвонил в лечебное учреждение, чтобы узнать о состоянии жены, ему ответили, что ее перевезли обратно в Горьковскую больницу. Днем Елена позвонила мужу и сообщила, что перестала слышать на одно ухо и чувствует сильное головокружение.

На следующий день мужа попросили купить ампулы Актовегина и привезти в больницу. Как сообщил супруг, лекарство женщине не ввели и оставили в процедурном кабинете. Спустя сутки семье сообщили, что пациентка находится в реанимации и ее готовят к перевозке в Калачинскую больницу. Уже там мужчине ответили, что его жену перевезли напрасно, и посоветовали «не отпускать «скорую», чтобы поехать обратно. Супруг Елены настоял на том, чтобы жену осмотрел невролог, после этого ей сделали МРТ и рентген головного мозга.

— Елена произнесла слово «пить», ее напоили. Прощаясь с супругом, она жестом попросила, чтобы он ее поцеловал, и, шутя, погрозила ему, указывая на глаза, чтобы он не плакал. Когда ее везли в реанимацию, она помахала рукой. Больше живой он ее не увидел. 19 февраля в 6:50 утра мужу позвонили из Калачинской ЦРБ и сообщили, что «ваша жена умерла», — говорится в письме брата погибшей женщины.

О1 Степан Евсеев Фото: РЕН ТВ

В реанимации Елена Евсеева оказалась после четырех поездок между больницами, но время к тому моменту было упущено и женщина скончалась. Причиной смерти признали отек мозга и ишемический инсульт. Семья планирует судиться сразу с двумя районными больницами и требовать от каждой возмещения материального и морального ущерба.

— Два раза туда-сюда катали, 160 км по дороге проехала, время потеряли, а помощи никакой. С себя ответственность сняли, никаких действий не было принято, 160 км, 8 часов без помощи человек, — рассказал РЕН ТВ вдовец Елены Степан Евсеев.

Пинали как футбольный мяч

После публикации открытого письма 26 февраля региональные минздрав и прокуратура начали проверки. Как позднее сообщили в минздраве, два главврача районных больниц Омской области лишились поста после случая с женщиной.

Во время совещания губернатор области Александр Бурков распорядился провести тщательную проверку деятельности медицинских учреждений. Он заявил, что минздрав не владеет точной информацией о состоянии ряда больниц области, а также внутренних конфликтах в коллективах медучреждений.

— Почему две центральные районные больницы работают в таком режиме и не слышат друг друга? И никто не обращает внимания на пациента. Это же не футбольный мяч! Человек в 44 года лишился жизни, — сказал губернатор, добавив, что виновные должны быть не просто уволены, но и привлечены к ответственности.

J3 Центральная районная больница Омской области Фото: РЕН ТВ

В минздраве уже подвели предварительные результаты проверки и сообщили, что врачи могли спасти многодетную мать. Но из-за того, что медики недооценили состояние пациентки, она скончалась.

— Были ошибки в протоколах оказания помощи, утвержденных минздравом. Выяснить причинно-следственную связь между этими ошибками и смертью пациентки все-таки предстоит компетентным органам. Вмешался лично губернатор Омской области, дал нагоняй министру здравоохранения публично. Думаю, это ускорило весь процесс , — сообщила «Известиям» представитель минздрава региона Галина Назарова.

Как оценить степень ущерба

В случае если вина врачей будет установлена, родственники погибшей женщины имеют полное право требовать компенсации за ее смерть. Причем ответчиком в таких делах выступают больницы, а не конкретные врачи, совершившие ошибку в лечении, пояснил «Известиям» медицинский юрист Андрей Некрасов.

— В первую очередь ответственность может наступить для организаций, которые отказались принять эту пациентку. Деятельность адвоката будет связана с привлечением дополнительных специалистов в сфере медицины и технологий. Если говорить о компенсации родственникам, то получить ее можно после подачи иска к организации о взыскании морального вреда, — пояснил медицинский юрист.

Чтобы попытаться отсудить какие-то суммы, нужно сделать две вещи. Во-первых, провести медицинские исследования и экспертизу еще до стадии подачи иска. Компетентный эксперт должен будет ответить на ряд вопросов: существовала ли причинно-следственная связь между действиями медперсонала и смертью пациентки, а также была ли нарушена методика работы по утвержденным подзаконным актам минздрава. После этого истец получает формальное право требовать компенсацию морального вреда. Следующий шаг — определить степень причинения морального вреда.

О4 Горьковская центральная районная больница Омской области Фото: РЕН ТВ

— В нашей стране всё очень непросто в сфере оценки морального ущерба. Для этого делают психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты выясняют индивидуальные особенности человека и приходят к выводу, действительно ли смерть родственника приносит моральные страдания и в какой степени. Это может показаться странным, но это обязательная часть экспертизы. Самая сложная процедура — оценить эти страдания в рублях. У нас утвердился довольно циничный ценник в 1 млн рублей за смерть человека. Есть попытки преодолеть эту сумму, но даже не всегда по стране можно получить хотя бы столько, — добавляет Некрасов.

Ответчиками в таких делах, как правило, являются юридические лица, потому что врач, в том числе и главный, — это простой работник, а значит, он несет ответственность в пределах своего среднемесячного заработка.

— Врачей, которые лично работали с этой женщиной и совершили ошибки, могут привлечь к уголовной ответственности. Конечно, как адвокат я бы никогда не стал советовать судиться с частным работником, потому что с него ничего не взыщешь. Судиться одновременно с больницей как организацией и с конкретными врачами, признанными виновными, нельзя, потому что это будет признаком незаконного обогащения. Нужно определять роль каждого виновного в этом и кто обязан компенсировать, — отметил специалист по медицинскому праву.