Промедление смерти подобно: в Минусинске ребенок стал жертвой нападения и халатности медиков

Двенадцатилетний мальчик из города Минусинска стал жертвой нападения и врачебной халатности. Когда он возвращался домой из музыкальной школы, его ударили по голове за отказ отдать телефон. После этого врачи две недели продержали ребенка в больнице и в итоге выписали как здорового. Но спустя несколько дней мальчика пришлось экстренно транспортировать санавиацией в Красноярск на операцию: врачи диагностировали отек мозга и кровоизлияние. Почему минусинские медики упустили время и будут ли искать нападавших — разбирались «Известия».

Пошел другой дорогой

Нападение на ребенка произошло вечером 5 февраля. Егор возвращался домой после репетиции детского оркестра — 12-летний мальчик играет на кларнете. Здание музыкальной школы находится прямо напротив дома, где живет семья ребенка: нужно перейти дорогу через два светофора. Но в тот вечер мальчик решил пройти по другой дороге напрямик мимо магазина. Там к нему подошли двое подростков и попросили телефон, чтобы позвонить.

Минусинск_1 Музыкальная школа, в которой занимался Егор Фото: Артем Плешивых

— По субботам мы обычно его не встречаем, из окна дома видно музыкальную школу, и мы следим, как он дойдет. Мне позвонили в 18:30 и сообщили, что он лежит без сознания. Мы с мужем выбежали, на перекрестке уже стояла «скорая». Его рвало, он жаловался на сильную боль в голове. Еще в машине он сказал, что его ударили и просили дать телефон. Он их видел — один в голубой куртке высокий, другой в маске с черепом, — рассказала «Известиям» мама мальчика Анна Полуэктова.

Когда маме позвонили, Егор уже был без сознания: от удара он упал в обморок. «Скорую» вызвал прохожий, он же нашел в детском дневнике телефон мамы и сообщил ей о произошедшем. Когда женщина вместе с ребенком оказались в Минусинской больнице, ей несколько дней пришлось уговаривать врачей сделать КТ головного мозга. Врачи ответили, что аппарат сломался прямо перед их приездом, и через несколько дней снимок сделали в частной клинике «Виктория». Результаты не выявили патологий, повторный снимок также ничего не показал, и врачи приняли решение выписать пациента.

Минусинск_2 Магазин, у которого двое подростков напали на Егора Фото: Артем Плешивых

— Он провел четыре дня под капельницами, его постоянно рвало, и он ничего не ел. Кололи обезболивающее иногда, и на этом всё лечение. Он прямо плакал из-за того, что боль невыносимая. Меньше чем через две недели сказали, что сына выписывают домой. Егор попросил забрать его вечером, когда врачи уже ушли, и утром прийти за выпиской, медсестра сказала, что так можно сделать. Написала бумагу о том, что беру на себя ответственность за это решение. Теперь врачи пытаются переложить на меня ответственность за то, что я привела недолеченного сына домой на несколько часов раньше, чем планировали они, — добавил мама пострадавшего мальчика. По ее словам, вместо невропатолога сына отвели на обследование к ЛОРу и как такового лечения ребенок не проходил.

Ввели в кому, ждали авиацию

Спустя несколько дней дома у мальчика начались судороги, которые сопровождались резкими болями в голове. Мальчик в этом момент был без сознания, а потом пришел в себя. Родители вызвали «скорую», и Егора отвезли в реанимацию. Там ребенку дважды сделали КТ, но никаких нарушений не выявили.

— Ночью он стал задыхаться, я хлопала ему по щекам, он не реагировал, а потом я увидела слезу. В карете «скорой» он кричал, что болит голова, глаза были огромные, вытаращенные. Вторые судороги начались, когда мы подъезжали в больницу. Там его сразу же увезли в реанимационную, а потом ввели в состояние искусственной комы, — добавила мама пострадавшего мальчика.

Фото: Артем Плешивых Частная клиника «Виктория», где Егору дважды делали КТ

Врачи решили, что ребенка необходимо транспортировать в одну из красноярских больниц, и для этого нужно было воспользоваться санавиацией: расстояние между городами составляет около 450 км.

— Изначально оговорили, что авиация прибудет в 9 утра. Я приехала к 8 часам, но спустя час не было ни вертолета, ни врача. Приехал врач, не смог связать с авиацией, начались проблемы. Вылет задержали на три часа. Потом сказали, что нет гарантии того, что больница в Красноярске примет сына. Сказали, возможно, наше место уже заняли. Перенесли вылет на 15:50, а в итоге мы прилетели в Красноярск в 6 часов вечера, и мы потеряли время. Только в краевой больнице я узнала, что у сына отек головного мозга, кровотечение и его состояние очень тяжелое. Я считаю, что в городской больнице не провели сыну нужного обследования. Если бы ему сделали нормальные МРТ и КТ, таких последствий еще можно было избежать, — рассказала Полуэктова.

Минусинск_3 Прейскурант цен на исследования частной клиники «Виктория» Фото: Артем Плешивых

В Минусинске ребенка ввели в состояние искусственной комы 23 февраля. По словам мамы мальчика, в праздничный день никто из врачей не согласился принять ребенка в Красноярске. В настоящий момент Георгий находится в стабильно тяжелом состоянии и врачи борются за его жизнь. В скором времени ему предстоит перенести операцию.

Мать мальчика написала заявление в полицию в связи с нападением. Несмотря на то что вокруг этого места есть несколько камер, в городе с населением 68 тыс. человек не смогли найти нападавших.

Вопросы к диагностике

«Известия» направили запрос в краевое министерство здравоохранения и попытались узнать, почему в больнице города Минусинска не было оборудования для КТ и МРТ, но на момент публикации ответа не последовало.

Любопытно и то, что в городе работают более 20 частных медицинских центров и всего одна городская больница. В соседнем Абакане около 10 государственных межучреждений и несколько десятков платных клиник и кабинетов. Многие врачи совмещают работу в бюджетных и коммерческих медучреждениях и вынуждают пациентов приходить на платный прием.

Чтобы как можно скорее разрешить ситуацию, друзья семьи Георгия написали чиновникам и депутатам с просьбой оказать помощь. Одним из откликнувшихся стал депутат Госдумы Сергей Натаров.

Минусинск_4 Минусинская межрайонная больница Фото: соцсети

— Поступило обращение, и нужно было срочно реагировать. Как я понимаю, была совершена ошибка при первоначальном заключении, когда ребенок поступил в больницу. Или МРТ неправильно прочитали, или сами его неправильно сделали, после чего наступила ситуация, при которой ребенка нужно было срочно эвакуировать из Минусинска. В Красноярске тоже не смогли быстро определить, в какую больницу везти мальчика, затягивалось время, пришлось в ручном режиме включаться с процесс, связываться с министром и давать команды, какая больница в итоге примет ребенка, — рассказал «Известиям» Натаров.

По его словам, по факту произошедшего должно быть инициировано служебное расследование.

— Будем надеяться, что разберутся и все, кто причастен к этому, понесут наказание, потому что каждая жизнь, особенно ребенка, очень важна и нужно действовать быстро и качественно . Помимо этого, поступило обращение мамы в органы, и мы в обязательном порядке подключим краевые и федеральные структуры, чтобы случай с нападением взяли на контроль, — добавил депутат .

Одним из первых о случившихся узнал депутат Красноярского законодательного собрания Илья Зайцев. К нему обратились друзья семьи Георгия с просьбой помочь мальчику в тяжелом состоянии.

Минусинск_6 Егор в палате реанимации Фото: РЕН ТВ

— В такой ситуации, когда кажется, что у ребенка всё хорошо, а ему резко становится плохо, — судороги, переход на ИВЛ, искусственная кома — родителям, конечно, кажется, что время течет медленно, а реагируют недостаточно быстро. Но в этом конкретном случае всё было сделано максимально быстро — как только врачи поняли, что Егор сможет выдержать транспортировку в Красноярск, — заявил Зайцев.

Однако, по его словам, к осуществлению диагностики в больнице Минусинска действительно есть вопросы.