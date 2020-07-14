Целебный кредит: в Хабаровске вынесен приговор псевдомедику

Первый процесс по делу о фиктивных медицинских центрах, сколотивших миллионы на обмане пожилых граждан, завершился обвинительным приговором, об этом сообщили 13 июля в хабаровской краевой прокуратуре. В отношении менеджера отдела продаж было доказано почти 40 эпизодов мошенничества. Осужденной назначено условное наказание. «Известия» вспомнили похожие дела и выяснили, как аферисты от медицины обирают стариков.

Типовой «бизнес-проект»

Несмотря на мягкий приговор подсудимой, этот процесс можно считать знаковым для всей страны. Впервые удалось довести до суда дело в отношении мошенников-псевдомедиков, жертвами которых обычно становятся пожилые люди, наивно верящие рекламе. Канал РЕН ТВ уже рассказывал об этом деле. Потерпевшими проходят 8 тыс. человек, общий ущерб составил свыше 100 млн рублей.

«Приговором Центрального районного суда города Хабаровска осуждена 33-летняя местная жительница, которая признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере» , — говорится в сообщении надзорного ведомства. Осужденная приговорена к 3 годам колонии условно и 3 годам испытательного срока.

Как выяснил суд, не имевшей медицинского образования женщине в преступной группировке был доверен первый этап обмана клиента. С помощью бытового прибора «Мультискан» она «диагностировала» заболевания, которыми по факту люди не страдали. Затем она убеждала клиентов в срочной необходимости пройти курс лечения. Введенные в заблуждение посетители соглашались на кабальные условия договора об оказании услуг, а также подписывали кредитные договоры для оплаты «лечения». Осужденная действовала чуть больше полугода — с мая по декабрь 2018-го. Ее сообщники, по мнению следствия, занимались преступными махинациями гораздо дольше, с октября 2016 по конец 2018 года. Иски пострадавших к осужденной на сумму свыше 4 млн рублей суд удовлетворил в полном объеме.

j1 Обыски в салонах красоты в Москве и Санкт-Петербурге Фото: СК РФ/sledcom.ru

Похожие дела сейчас расследуются и в других регионах страны. В сентябре прошлого года СК сообщил о крупномасштабной операции в Москве и Санкт-Петербурге (проведено 40 обысков) по делу «медучреждений» «АнгелМед» (ООО «Ангелмед-Лесная»), «Роял Клиник» (ООО «Центр Косметики»), «Верба» (ООО «Верба») и «Ювента» (ООО «Гермес»). Аферисты действовали по той же схеме: завлекали пожилых людей в свои центры, «находили» у них смертельно опасные заболевания и предлагали их срочно пойти «курс лечения» за непосильную для пенсионеров сумму. Которую, конечно же, предлагалось взять в долг.

В мае 2019 года похожую сеть накрыли в семи регионах страны — в Москве, Петербурге, Рязанской, Калужской, Владимирской, Ярославской областях и Чувашии. Были задержаны 11 человек, а предполагаемый ущерб гражданам составил около 1 млрд рублей. Людей уговаривали брать на лечение кредиты на суммы от 60 тыс. до полумиллиона рублей.

«Проверяли паспорта клиентов»

О том, как криминальные группы зарабатывают на чужой ипохондрии и желании хорошо выглядеть, «Известиям» на условиях анонимности рассказал бывшая сотрудница подобной псевдомедицинской организации.

— Центр, куда я устроилась, позиционировал себя как предприятие сферы медицины красоты. Тогда я не понимала, куда попала. Позже выяснилось, что там было всего два человека с медицинскими дипломами о высшем образовании — они занимались пластической хирургией. Еще было несколько медицинских сестер, которые выдавали себя за врачей, и очень много менеджеров, которые врали, что они специалисты , — рассказывает девушка.

о2 Сотрудники медицинского центра в Хабаровске Фото: РЕН ТВ

По ее словам, для первичного осмотра использовались бытовые приборы, на основе «показаний» которых клиентов и убеждали согласиться на проведение над ними псевдомедицинских манипуляций.

— Менеджеры накидывали услуг на 100–150 тыс рублей. В большинстве случаев это были бесполезные косметологические процедуры. Выручку делали преимущественно немолодые дамы за 60. Понятно, что в таком возрасте сложно убрать морщины и прочие следы старения, но схема обмана на этом контингенте работала исправно, — говорит собеседница «Известий».

Маркетинг был устроен довольно просто — обзвон, обещание бесплатного массажа лица.

— Человек мог попасть в сам центр только при наличии паспорта — его проверяла охрана на входе и сотрудницы, заполнявшие анкеты. Мол, просто, чтобы убедиться, что имеют дело с россиянами. Если документа не было, не было и смысла тратить время на бесперспективного клиента. Паспорт нужен был для того, чтобы оформить на человека кредит, — поясняет бывшая сотрудница студии красоты и здоровья.

Источник «Известий» в полиции подтвердил рост популярности у мошенников различного рода схем, связанных с медициной.

о3 Медицинские карты клиентов центра в Хабаровске Фото: РЕН ТВ

— Играют на инстинкте самосохранения человека. Аудитория таких мошенников — старики, у которых есть хронические заболевания , — говорит полицейский.

Сегодня базы потенциальных клиентов блуждают от одного жулика к другому — в них часто есть телефон человека, информация о его покупках, возрасте, месте жительства.

— Этого обычно достаточно аферистам, чтобы сделать вывод о том, как построить беседу. Разумеется, большинство взрослых разумных людей откажется от контакта с такими проходимцами. Но есть процент тех, кто купится. Причем часто мы имеем дело с людьми, которые неоднократно попадались на уловки мошенников. У преступников есть отдельные базы на таких доверчивых граждан , — пояснил сыщик.

Сопутствующий ущерб

Преступники, выдающие себя за медработников, опасны не только тем, что незаконно лишают граждан денежных средств, но и тем, что они могут лишить человека и здоровья, считает адвокат и телеведущая Виктория Данильченко, глава МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко».

— Поэтому к подбору клиники и лечащего врача нужно подходить крайне ответственно. В первую очередь, нужно проверить наличие лицензии на оказание медицинских услуг, обратить внимание на образование и опыт врача, ознакомиться с отзывами в интернете. Доктор — это специалист с высшим профильным образованием, который обладает знаниями в определенной сфере медицины. Не может хороший врач лечить и от алкоголизма, и от онкологии, — говорит адвокат.

о5 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По ее словам, если врач настаивает на приобретении препаратов строго у определенного продавца или у самой клиники, это должно вызывать опасения.

— Причем насторожить должны не только слишком высокие цены, но и слишком низкие. Настойчивые просьбы взять кредит, чтобы оплатить медицинские услуги, уверяя, что поможет только дорогостоящее «авторское» лечение, также должны навести на мысль, что доктор заинтересован не в лечении, а в продаже препарата. Если обращать внимание на эти, казалось бы, простые моменты, то вполне можно оградить себя от мошенников и просто профессионалов низкого уровня. А если с такой проблемой все-таки приходится столкнуться в жизни, то обязательно нужно сохранять все документы — чеки, договоры, анализы, результаты обследований — и обращаться в правоохранительные органы. К сожалению, доказать факт того, что вас лечили неправильно, очень сложно, практически невозможно, — рассказала Виктория Данильченко.

Однако шаги в направлении прозрачности при оказании медицинских услуг делаются, считает адвокат МКА «Апостериори» Роман Сиротин.

— Существовавшая ранее у правоохранительных органов практика отказа в возбуждении уголовных дел, ссылаясь на то, что конфликт лежит в области гражданско-правовых отношений, осталась в прошлом. В настоящее время при привлечении лиц к уголовной ответственности в данной сфере органы предварительного следствия исходят из реально оказанной медицинским учреждением услуги. При этом проверяют наличие необходимых для этой деятельности лицензий, квалификацию врачей, и оборудование, и документацию, — рассказал «Известиям» адвокат Сиротин.

о4 Фото: Depositphotos

Следствие устанавливает все обстоятельства дела и круг привлекаемых к уголовной ответственности лиц, объясняет правозащитник.