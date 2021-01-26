Со сроком давности: врачей не наказали за массовое заражение гепатитом

В Приамурье городской суд Благовещенска принял решение прекратить дело о заражении 169 детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице. Дело по статье «Халатность», в котором было три фигуранта и 149 томов, прекращено по банальной причине: истекли сроки давности . «Известия» разбирались, почему за заражение онкобольных детей гепатитом никто не понесет ответственности.

Не успели осудить

Уголовное дело поступило в суд в октябре 2020 года. По статье «Халатность» обвинение было предъявлено трем сотрудникам больницы: заместителю главврача по лечебной работе Асе Серге, а также заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской соответственно. По мнению следствия, они были виновны в том, что в период с 2009 по 2018 год медперсонал использовал нестерильные медицинские перчатки при обработке катетеров при переливании крови и нестерильный медицинский инструментарий. В результате гепатитом оказались заражены 169 детей.

Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2018 года, объем его — 149 томов. Однако все усилия следователей оказались напрасными: дело закрыли. 12 января адвокаты стороны защиты на заседании суда в присутствии 25 потерпевших попросили закрыть дело за истечением сроков давности. На прошлой неделе ходатайство было удовлетворено — сотрудники больницы избежали наказания.

Благовещенский городской суд после этого выступил с разъяснением по делу. Отмечается, что «возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по истечении сроков давности уголовного преследования». Так как халатность — преступление небольшой тяжести, то «лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года».

Платовой и Серге инкриминировались деяния, совершенные в период с 8 апреля 2008 года по 31 декабря 2018 года, Батурской — с 5 июля 2011 года по 31 декабря 2018 года. Срок давности, заявили в суде, истек 31 декабря 2020 года. При этом «прекращение уголовного дела за истечением сроков давности… не является реабилитирующим основанием», заявили в суде. Материалы дела поступили в суд 28 октября, с тех пор прошло шесть заседаний — но их не хватило для вынесения приговора.

Фото: Instagram/@sosgepatit28 Зал Благовещенского суда

Прокуратура Амурской области, которая поддержала ходатайство защиты, и министерство здравоохранения региона, а также Минздрав России не ответили на запросы «Известий».

Продлить сроки

Закрытие дела по такому основанию стало итогом многолетней борьбы родителей пострадавших детей. Гепатитом заразились те, кто проходил лечение в отделении онкогематологии областной детской больницы: у них сначала выявляли рак, а затем добавляли «ласкового убийцу», как называют гепатит С за его незаметное развитие. По данным СМИ, родители обращались с просьбами найти источник заражения задолго до возбуждения уголовного дела, в том числе в Роспотребнадзор.

В итоге ведомство провело свое расследование, уже после возбуждения уголовного дела признав связь между инфицированием детей и их лечением в амурской больнице. В 2019 году власти региона также признали очаг заражения гепатитом. Было решено выделить на лечение детей с гепатитом около 39 млн рублей до 2023 года. При этом руководство больницы говорило, что дети получали помощь в том числе в других регионах и могли заразиться там. Главврач больницы Руслан Белоус заявлял, что «нужно говорить не о заражении, а о выявлении». Он утверждал, что «внутреннее расследование» не указало на факты преступления, а проверка Роспотребнадзора «базировалась на личностных и необъективных данных от родителей».

Со сроком давности Фото: Depositphotos

— Конечно же, преступление чудовищное, — заявила «Известиям» депутат Госдумы Марина Беспалова. — Халатность привела к таким ужасным последствиям, трагически изменив судьбы более сотни детей. Такое прощать нельзя. Думаю, резонно будет, возможно, максимально продлить сроки давности по таким преступлениям и ужесточить наказание.

Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина заметила «Известиям», что сама по себе ч. 1 ст. 293 УК РФ «вообще не предусматривает реальное лишение свободы» — был возможен штраф в размере до 120 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Она заметила, что предварительное следствие по делу велось 22 месяца, в суд материалы поступили поздно. Решение, говорит Турунина, может быть обжаловано в течение 10 суток: сторона потерпевших может попробовать заявить о «неправомерном затягивании следственных действий, в том числе намеренно, что привело к прекращению уголовного преследования виновных лиц на стадии судебного следствия».

— Очень странно, почему за этот срок следствие не смогло завершить все процессуальные действия и передать материалы в суд, — заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Нельзя исключать, что это была заинтересованность, чтобы использовать существующую законодательную возможность и затянуть дело, чтобы истек срок давности, и не привлекать к ответственности.

Он отметил, что подобные ситуации случаются и «порождают недоверие к судебной и правовой системе».

— Мы со своей стороны посмотрим на срок давности этой статьи, запросим правоприменительную практику в Верховном суде, чтобы понять, какое количество возбужденных дел закрывается, какое количество дел не доходит до суда из-за истечения срока давности, и уже после этого примем решение о возможных законодательных корректировках, — заявил он «Известиям».

Дефицит статей

Адвокат Алексей Горяинов замечает, что сроки давности по ятрогенным делам (то есть касающимся нанесения вреда здоровья медиками. — «Известия») в принципе очень короткие, а сами дела при этом очень сложные.

— Поэтому сроки давности привлечения к ответственности нередко истекают до окончания судебного следствия , — сказал он «Известиям».

Адвокат по медицинским вопросам Общества защиты пациентов Анна Орешкова отмечает, что два года — очень небольшой срок для расследования уголовного дела, связанного с медициной. Особенно с учетом количества потерпевших.

Со сроком давности Фото: Depositphotos

— У каждого из них был комплекс диагнозов помимо этого заражения, различных медицинских процедур, которые нужно было проанализировать и четко выявить прямую причинно-следственную связь , — сказала она «Известиям». — Это сложно: с потерпевшими проводилось много медицинских манипуляций, не только в Благовещенске, но и в других городах.

По ее словам, не очень удачной для потерпевших оказалась статья, по которой было возбуждено дело.

— Переквалифицировать дело на другие статьи, я думаю, сейчас не представляется возможным, — отметила она. — При квалификации дела смотрели, что показала судебная экспертиза. Это не делается наугад.

При этом, добавила Орешкова, у органов следствия в принципе не очень много статей, которые можно было бы применять к медработникам. Например, пытаются применять ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», однако для возбуждения дела по ней необходимо доказать умысел фигуранта.

Со сроком давности Оглашение постановления Фото: Instagram.com/@sosgepatit28

— У нас даже нет термина «врачебные ошибки» в законодательстве, — отметила Орешкова. — Нет четких понятий по этому вопросу, как в США или Европе. И следствие ищет статьи, пытается их применять: ст. 109 о причинении смерти по неосторожности, ст. 118 о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, ст. 124 о неоказании помощи, очень спорную, но с большими сроками давности ст. 238.

Она также отмечает, что даже если бы дело успели рассмотреть, то вряд ли потерпевшие остались бы довольны приговором: врачи реальные сроки получают очень редко.

Компенсация возможна

Впрочем, замечает Орешкова, взыскать компенсацию за причинение вреда с больницы, а не с врачей, еще можно. Некоторые родители так и сделали: ранее сообщалось, что около 20 семей выиграли иски о компенсации морального вреда из-за заражения детей гепатитом С. Пострадавшим присудили по 400–500 тыс. рублей .

— Тем родителям, которые не подавали иски, в любом случае стоит это сделать, — заявила она. — Больница не обладает большими финансовыми возможностями, но, как правило, она не сама платит. Поэтому средства будут изыскиваться, все решения судов будут исполняться.

Со сроком давности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Алексей Горяинов также отмечает, что борьбу нужно продолжать — и в рамках гражданского процесса «не только можно, но и нужно» получить компенсацию.

— Пренебрежение очевидными правилами безопасности должно повлиять на определение характера вины и, соответственно, размера компенсации, — считает он. — Нужно, во-первых, взыскивать компенсации, а в случае наступления тяжких последствий для кого-то из детей в результате заражения можно привлекать врачей к уголовной ответственности по более тяжкой статье.

Осложняет онкологию

Председатель правления МОО «Вместе против гепатита» Никита Коваленко заявил «Известиям», что в этой ситуации все инфицированные в Благовещенске дети в первую очередь должны получить бесплатную медицинскую помощь по вирусному гепатиту — не только лекарства, но и обследования и все необходимые медицинские наблюдения. По его словам, его организация готовит обращение к губернатору Амурской области по поводу гарантий получения медицинской помощи потерпевшими.

Со сроком давности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Современными препаратами можно лечить только подростков старше 12 лет, — пояснил он. — Для подбора терапии нужно пройти обследования, сдать анализы. Большая часть из них не покрывается ОМС. А для онкологических пациентов список обследований может быть расширен. Дети младше 12 лет, пока не достигнут возраста, с которого можно применять лечение, должны как минимум раз в год проходить обследование по гепатиту. И это тоже должно быть бесплатно.

Кроме того, заметил он, никто из инфицированных детей не должен столкнуться с необоснованными ограничениями на лечение онкологии и получение другой медицинской помощи.

— Гепатит не является противопоказанием для лечения онкологии, — заметил он. — Противопоказаниями могут служить нарушения работы печени, вызванные гепатитом.

Коваленко пояснил, что гепатит С «не скоротечное, но все-таки опасное инфекционное заболевание», которое развивает серьезные нарушения — цирроз и рак печени.

Со сроком давности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Плюс снижение функции печени негативно сказывается на многих системах организма: эндокринной, сердечно-сосудистой, почках и пр., — заявил он. — Кроме того, международные исследования показывают, что гепатит С может осложнять течение онкологии, приводить к рецидивам. Так что ничего хорошего в дополнительном заболевании для детей нет.

Коваленко отмечает, что средний и младший медицинский персонал часто впадает в две крайности: «либо панически боится гепатита, либо считает, что ничего страшного не произойдет, если шприц помыть хлоркой». Причиной он считает недостаточное финансирование сферы здравоохранения, из-за которого отделы кадров «вынуждены закрывать глаза на образование кандидатов на ставки младшего и среднего медперсонала».