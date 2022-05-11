Договор по ставке: банковские комиссии за оплату связи хотят ограничить 1%

Банковскую комиссию за оплату услуг сотовой связи через мобильные приложения и сайты могут ограничить 1%. Такое предложение Минцифры направило в ЦБ и Минэкономразвития, с ним ознакомились «Известия». Мера поддержки, по замыслу разработчиков, будет действовать до 31 августа и, по оценкам связистов, поможет сэкономить им как минимум несколько сотен миллионов рублей. Если же ограничения комиссий продлят, за год отрасль сможет сэкономить несколько миллиардов рублей, подсчитали «Известия». В масштабах телеком-бизнеса это немного, но любая экономия сейчас пойдет на пользу операторам и абонентам, уверены эксперты. Нагрузка на сети растет, и чтобы сохранить приемлемое качество связи операторам приходится наращивать затраты на модернизацию и эксплуатацию: снижение издержек ослабит давление этих расходов на стоимость связи, объясняют специалисты.

Скидка для операторов

Минцифры просит ЦБ и Минэкономразвития зафиксировать комиссии, которые сотовые операторы платят банкам за прием платежей, на уровне 1%. Это следует из письма замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Кима (есть у «Известий»), направленного в госструктуры. Речь идет о приеме и переводе на счета операторов платежей за услуги связи, «в том числе с использованием электронного средства платежа», уточняется в обращении. Под такими средствами подразумеваются, в первую очередь, мобильные приложения кредитных организаций и их сайты, объяснил «Известиям» источник, близкий к одной из структур.

В ЦБ заявили «Известиям», что получили письмо от Минцифры, и дадут ответ ведомству в установленном порядке. В пресс-службе Минэкономразвития также подтвердили получение обращения и добавили, что поддерживают данную инициативу.

Банковский пересчёт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Реализовать эту меру Минцифры предлагает, расширив принятое в марте решение совета директоров ЦБ — оно ограничивает 1% комиссии при оплате услуг в сфере связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров с банковских карт. Срок действия этого решения — с 18 апреля по 31 августа 2022 года. Но оно затрагивает только платежи с использованием карт — комиссия за оплату из приложения или на сайте банка без ввода реквизитов карты в таком случае будет выше, объяснили в Минцифры. Министерство предлагает установить единое комиссионное вознаграждение по платежам за услуги связи вне зависимости от использования платежных карт, сообщили «Известиям» в пресс-службе.

Более 85% абонентов для оплаты услуг связи предпочитают использовать мобильные приложения и интернет-сайты кредитных организаций, добавили в ведомстве.

По данным Минцифры, в крупных банках средний размер комиссионного вознаграждения по платежам за услуги связи составляет более 1,1%. Объем платежей операторов связи за 2021 год составил более 1 трлн рублей, отмечают в ведомстве. Величина комиссионного вознаграждения за этот период превысила 12 млрд рублей — при этом из них более 9 млрд было уплачено по ставке 1,1 % или выше. При ограничении максимального размера комиссии до 1% экономия для операторов связи на период с 18 апреля 2022 г. по 31 августа 2022 составила бы около 500 млн рублей, подсчитали в Минцифры.

По словам источника, близкого к одному из операторов, плата банкам за эквайринг в среднем достигает 1,4–1,5% от суммы платежа. В большинстве случаев текущая комиссия достигает от 1,6 до 2,7% в зависимости от величины платежа, уточнил директор по продуктовой стратегии «Группы Т1» Сергей Иванов.

Банковский пересчет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Таким образом, исходя из данных Минцифры и участников рынка, сокращение ставки до 1% позволило бы операторам сэкономить на эквайринге как минимум 2,6–5,7 млрд рублей в год (в случае, если бы фиксированная ставка действовала бы в течение всего периода), подсчитали «Известия».

В среднем ставки крупнейших банков за прием и перевод платежей за услуги связи превышают 1%, подтверждает источник в одной из сотовых компаний. Снижение до 1% принесло бы отрасли несколько сотен миллионов рублей, полагает он.

«Мегафон» поддерживает инициативу Минцифры — с учетом реального пользовательского опыта она представляется своевременной, отмечает представитель оператора.

Издержки роста

В Абсолют Банке и «Зените» сообщили, что не взимают комиссию за проведение таких платежей с клиентов, при этом не уточнили, установлена ли комиссия для самих операторов. Порядка 85% платежей в адрес мобильных операторов проводится в приложении банка на смартфоне, рассказали «Известиям» в «Зените». Функции пополнения баланса на телефоне, а также автоплатежа реализованы и в «Абсолюте».

— Инициатива Минцифры продолжает формирование комплекса мер поддержки отечественного телеком-сектора. Она призвана сократить стоимость платежей, идущих через банки в сторону операторов связи, — пояснил Сергей Иванов. — С учетом финансовых оборотов операторов и количества абонентов, могут высвободиться существенные для телеком-отрасли средства, которые предполагается направить на поддержание и развитие сетей связи в условиях технологических ограничений.

Сейчас больше всего трат операторов приходится на закупку оборудования для обеспечения устойчивости и бесперебойности работы сетей, согласен сотрудник одной из компаний связи.

Tele2 поддерживает меру, предложенную Минцифры — ограничение эквайринговой комиссии до 1% поможет рынку сэкономить как минимум 1 млрд рублей, считает представитель оператора Дарья Колесникова. Эта мера вместе с другими инструментами поддержки отрасли позволит операторам направить средства на развитие абонентских сервисов и сохранение устойчивости сетей, считает она.

Банковский пересчёт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По прогнозу, который приводил в марте Российский союз промышленников и предпринимателей, до конца года оборудование для сотовой связи может подорожать на 60–80%. «Принимая во внимание ограничение рынка заемного капитала и удорожание стоимости кредитов <…> инвестиционные возможности операторов сократятся более чем в два раза», — предупреждали в союзе.

Несколько сотен миллионов или даже миллиардов рублей — не такая большая сумма для российской отрасли связи, это менее 1% выручки операторов, заметил гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

— Но и такая поддержка важна сейчас для связистов, — отметил эксперт. — Чтобы сети при постоянном росте нагрузки работали без сбоев и не снижалось качество и скорость мобильного интернета, оборудование надо постоянно модернизировать и обслуживать. Оборудование, которое будет поступать в РФ, будет стоить дороже, чем закупленное ранее.

Сокращение расходов операторов важно и для абонентов — они будут пользоваться связью приемлемого уровня, а издержки будут в меньшей степени давить на тарифы для пользователей, добавил специалист.