Провернули втихую: зачем на россиян оформляют чужие телефонные номера

Недавно житель Новосибирска зашел в приложение одного из крупнейших операторов сотовой связи, где его ждал неприятный сюрприз. Как оказалось, на мужчину были зарегистрированы несколько номеров, причем сам новосибирец к заключению этих договоров не имел никакого отношения. Выяснилось, что на его паспортные данные также были оформлены SIM-карты и других операторов — в общей сложности более 40 номеров. Как отмечают опрошенные «Известиями» специалисты, от таких ситуаций на сегодняшний день, к сожалению, никто не застрахован. Что делать в подобных случаях и как уберечь себя от возможных проблем при покупке сим-карты — в материале «Известий».

Неприятное открытие

Житель Новосибирска совершенно случайно обнаружил, что на него были оформлены десятки номеров четырех самых крупных сотовых операторов, однако сам он эти договоры не заключал. Узнал же обо всех этих SIM-картах мужчина лишь недавно, когда получил от одного из операторов предложение подключить к тарифу близких и другие его возможные номера.

— Я подумал, может, жену подключить, и решил посмотреть условия. А они: «Какой номер хотите подключить?» И вываливают целую кучу номеров. Если бы такого предложения не было, я бы никогда в жизни не узнал бы, что такое вообще возможно, — рассказал журналистам ошеломленный открытием новосибирец.

Провернули втихую Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В тот же день он пошел в торговый центр, где есть отделения всех четырех операторов, и попросил по паспорту проверить количество оформленных на него договоров связи. Их оказалось 44, при этом, по словам мужчины, часть договоров были вообще зарегистрированы на данные его водительского удостоверения. Другие были подписаны от вымышленного имени, однако с указанием его паспортных данных. «Сильно меня разозлили. Написал везде заявления. Жду результатов», — заявил мужчина.

Как такое могло произойти

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Tele2, ситуация, в которой на человека мог быть оформлен хотя бы один номер без его ведома, является для компании из ряда вон выходящей. «Сейчас службы продаж и безопасности проводят проверку инцидента. Скорее всего, речь идет о фроде (мошеннических действиях. — «Известия») на стороне дилера. Решения о действиях компании в отношении дилера, использовавшего данные абонента, будут приниматься после окончания проверки. Естественно, все задолженности по номерам, оформленным с нарушением процедуры, заявитель погашать не будет », — отметили в компании.

— Любой человек может проверить наличие и количество оформленных на его паспортные данные номеров в любом салоне связи Tele2. Наши клиенты могут в любой момент проверить это в веб-версии «Личного кабинета» на my.tele2.ru. Мы также рекомендуем пользователям быть максимально осторожными при предоставлении персональных данных — лишь ограниченное число организаций могут запрашивать копии паспорта, не следует оставлять паспортные данные при совершении онлайн-покупок и использовании различных сервисов в интернете.

На момент публикации материала в компаниях МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» не смогли ответить на запрос «Известий».

Провернули втихую Фото: ТАСС/dpa/Paul Zinken

Как отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, на сегодняшний день подобные ситуации, к сожалению, отнюдь не редки, несмотря на все меры борьбы с серыми симками. Так, в России был принят ряд законов, призванных совершенствовать процесс реализации SIM-карт. С 2014 года в стране запрещено продавать SIM-карты без предоставления паспортных данных, а в 2018 году в силу вступили изменения в федеральный закон «О связи», обязывающий операторов сотовой связи отказывать в услугах абонентам, не прошедшим идентификацию. Более того, с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий торговлю SIM-картами вне специализированных салонов связи: купить их можно будет только заключив договор в салоне или дистанционно с помощью биометрической идентификации. Исключение составят специальные передвижные пункты операторов связи. За продажу SIM-карт вне салонов введут административную ответственность.

Однако, указывает Денис Кусков, не секрет, что в действительности купить SIM-карту без предъявления паспорта можно практически на любом вокзале любого города. «А люди, которые это продают, записывают туда либо вымышленные данные, либо данные людей, которые покупали у них номера, либо с баз данных паспортов , — отмечает эксперт. — Нечистые на руку продавцы SIM-карт используют подобные номера, для того чтобы получить вознаграждение от операторов, и потом возникают такого рода проблемы».

С этим согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «По закону SIM-карта должна быть оформлена на человека по его паспортным данным. Операторы начали проверять актуальность паспортных данных, соответственно, те, кто с лотков продает SIM-карты, зачастую паспорта не просят, поэтому они и стали оформлять по тем данным, которые они где-то нашли», — отметил он.

Как предотвратить и что делать

При этом обезопасить себя от подобных ситуаций на 100% невозможно, считает Денис Кусков.

Провернули втихую Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Тем не менее лучше покупать SIM- карты в официальных салонах оператора. Не надо покупать в метро, на вокзалах и в переходах по той причине, что так возможному злоумышленнику будет проще получить ваши данные и записать на вас еще 10 номеров. Кроме того, раз в промежуток какого-то времени, например раз в квартал, стоит обращаться к оператору сотовой связи и проверять количество SIM-карт, зарегистрированных на данный паспорт.

Но что же делать, если человек все-таки обнаруживает зарегистрированные на его имя номера, к которым он не имеет никакого отношения? Для начала необходимо обратиться к оператору, чтобы попробовать закрыть все договоры, указывает Эльдар Муртазин. Параллельно с этим также стоит обратиться в полицию с заявлением о том, что персональные данные были украдены неизвестными лицами, либо были использованы для незаконного оформления договоров , советует аналитик.

Исходя из норм Гражданского кодекса, для того чтобы у человека возникли обязательства, должен быть договор, который считается действительным только в том случае, если сторону можно идентифицировать и установить его подпись и фактическое участие, объяснил в разговоре с «Известиями» юрист Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов.