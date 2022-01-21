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Открыты на учет: сотовые операторы выходят на рынок электросчетчиков

Что это даст бизнесу и потребителям энергии
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Открыты на учет: сотовые операторы выходят на рынок электросчетчиков
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2022-01-20 13:54:58
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Сотовые операторы займутся установкой и обслуживанием электросчетчиков — они начинают предлагать энергетическим компаниям «умные» системы учета электроэнергии. Предложение своевременно — с 1 января специальный закон предписывает устанавливать в новых домах приборы, подключаемые к интеллектуальным системам учета (переводить на них старые планируется постепенно). После того как замена произойдет в большинстве российских домов, доходы операторов от обслуживания «умных» счетчиков могут достигнуть 30 млрд рублей в год, оценили эксперты. Сотовые технологии действительно оптимальны для подключения таких приборов, но операторов не следует допускать к их продаже и установке, отмечают специалисты в области электроэнергетики.

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С 1 января в РФ вступили в силу требования закона об «умных» счетчиках, предписывающие устанавливать и вводить в эксплуатацию такие приборы, подключающиеся к интеллектуальным системам учета электроэнергии и дистанционно передающие показания энергосбытовым компаниям в автоматическом режиме. Такие счетчики в обязательном порядке надо устанавливать в новостройках, а в старых домах планируется менять действующие приборы на новые по истечении межповерочного периода.

Поскольку речь о построении систем интернета вещей (IoT), установка и обслуживание таких счетчиков может стать новым бизнесом для сотовых компаний, рассказали «Известиям» их представители.

МТС разработала комплексное решение, включающее полный цикл сбора данных. В него входят электросчетчик с модулем для подключения к сотовой сети по технологии NB-IoT, автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), средства для передачи трафика данных, — отметил представитель оператора Алексей Меркутов.

По его словам, счетчик автоматически передает по сотовой сети показания в системы учета электроэнергии, снабжающей организации, или в информационные системы клиента.

Есть решения на базе NB-IoT и у Tele2, рассказала представитель оператора Дарья Колесникова.

Открыты на учёт
лампочка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сейчас в портфеле примерно 15 потенциальных заказчиков — это крупные поставщики электроэнергии, энергосбытовые компании и гидроэлектростанции. В частности, решение IoT Tele2 для энергетической отрасли рекомендовано «Мосэнергосбытом» к использованию предприятиями, — сообщила она.

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По словам Дарьи Колесниковой, оператор провел модернизацию платформы для IoT. Это позволяет создавать выделенные сегменты сети для NB-IoT с минимальной дополнительной нагрузкой на основную сеть, заверила она.

«Билайн бизнес» в этом году предложит своим клиентам полный спектр услуг для создания системы коммерческого и технического учета электроэнергии, в частности обеспечит поставку приборов учета, пообещал руководитель службы продуктов M2M/IoT «Вымпелкома» Максим Павлов. Кроме того, компания предоставляет платформу для учета газа, воды и тепловой энергии, а также занимается проектированием и вводом в эксплуатацию узлов и систем учета, перечислил он.

«Мегафон» с 2017 года на базе NB-IoT предоставляет решения для сбора, передачи и аналитики данных с приборов коммунального учета, рассказал его представитель. Сейчас оператор модернизирует сеть для более активного запуска этой технологии, добавил он.

С внедрением умных счетчиков потребителям электроэнергии больше не придется передавать показания вручную, объяснили в МТС. Такие счетчики будут фиксировать уровень напряжения и частоту, настраиваться и подсчитывать расход электроэнергии, передавать архивные данные, справочную информацию и выполнять другие функции, отметил Алексей Меркутов. По его словам, платить за строительство и поддержку «умной» системы учета (а также за установку счетчиков) будут поставщики электроэнергии — с ними планируется заключать долгосрочные контракты на 16 лет. При этом плата за месяц подключения и обслуживания каждого «умного» счетчика составит порядка 250 рублей, знает источник, близкий к оператору.

Ничего принципиально нового в предложениях сотовых операторов нет — установкой приборов учета и созданием систем коммерческого учета уже успешно занимаются сетевые организации и сбытовые компании, сказала директор департамента по связям с органами власти ассоциации НП ТСО Наталья Готова.

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По предварительной оценке «ТМТ консалтинга», в 2021 году в РФ насчитывалось около 30 млн устройств, подключенных к интернету вещей (+15% к 2020 году). Выручка от услуг связи для этих неодушевленных пользователей (connectivity) составила около 11 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Это около 1% от всей выручки сотовых операторов, отметил аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко. Ежегодно в России будет появляться около 10 млн «умных» счетчиков, оценила она: около 1 млн в новостройках и около 9 млн в старом жилом фонде. Очевидно, темпы роста выручки сотовых операторов от услуг связи для IoT с массовым появлением «умных» счетчиков увеличатся, считает Ирина Якименко.

— Но следует учитывать, что счетчики будут подключаться не только по сотовым сетям, но и с помощью альтернативных технологий, например LoRaWAN, WiFi и других, — сказала эксперт.

Можно предположить, что после полноценной замены счетчиков, в том числе в старом жилом фонде, ежегодная выручка от их обслуживания может составить не менее 30 млрд рублей — это больше, чем сотовые компании сейчас зарабатывают на всех вместе взятых IoT-проектах, оценил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Открыты на учёт
платежи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Президент Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного ФО, зампредседателя научно-экспертного совета по энергетике Совфеда Владислав Озорин считает нецелесообразным разрешать операторам связи заниматься продажей и установкой «умных» счетчиков: в соответствии с требованиями ФЗ-52 за установку интеллектуальных приборов учета в сфере ЖКХ отвечают энергосбытовые компании. Вопросы установки таких приборов — задача не только ресурсоснабжающих организаций, но и администраций регионов и муниципальных образований, отметил парламентарий. В то же время он признал, что технология NB-IoT, которую используют сотовые компании, оптимальна для приборов, передающих с определенной периодичностью небольшие объемы информации, в том числе электросчетчиков.

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— Установка интеллектуальных приборов учета с переходом на «прямые» договоры энергоснабжения позволила бы значительно сократить долги перед энергосбытовыми компаниями. Возможность дистанционного отключения или ограничения энергоснабжения является серьезным стимулом оплатить потребленный ресурс, — указал Владислав Озорин.

Общий рынок приборов учета электроэнергии в перспективе до 2035 года он оценил примерно в 75–100 млн штук. По словам эксперта, только для одних «Россетей», у которых на балансе находится более 18 млн точек учета, до 2030 года требуется инвестиций на сумму более 360 млрд рублей. Владислав Озорин считает, что оптимально было бы иметь «умные» приборы не дороже 4 тыс. рублей за единицу.

В «Россетях» «Известиям» сообщили, что при развитии интеллектуального учета на объектах сетевого комплекса компания использует как собственные, так и сторонние цифровые каналы связи. Выбор делают исходя из экономической целесообразности, региональной специфики и соответствия требованиям регулятора. О существовании предложений сотовых операторов в «Россетях» знают, но сегодня подобные комплексные решения не внедряются, отметили в компании.

Каждый гарантирующий поставщик электроэнергии сам выбирает стратегию, отметили «Известиям» в Ассоциации ГП и ЭСК. Кто-то может отдать на откуп операторам, кто-то работает с производителями приборов учета и электронной компонентной базы, а кто-то собирается сам производить приборы. Но отвечать за организацию учета в конечном итоге будет ГП вне зависимости от того, каким образом он строит систему, заявили представители энергобизнеса.

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