Взяли на учет: в России подвели первые итоги цифровой реформы в электроэнергетике

Группа «Россети» установила в стране около 4,5 млн «умных» приборов учета электроэнергии. Только в этом году в планах компании — 1,1 млн счетчиков, а до 2030-го — 18,1 млн устройств. Закон об интеллектуальном учете заработал в России в 2020-м. Он снял с потребителей ответственность за установку приборов, а энергетическим компаниям помог существенно оптимизировать затраты на передачу электроэнергии. Внедрение счетчиков в частном секторе и на предприятиях находится в зоне ответственности сетевых компаний, а в многоэтажных домах — гарантирующих поставщиков. Подробнее — в материале «Известий».

Надежность и качество

Закон об «умных» счетчиках вступил в силу в июле 2020-го. С тех пор замена старого и установка нового счетчика — обязанность сетевых компаний и гарантирующих поставщиков. Потребителям не надо платить за приборы и следить за сроками поверок. До конца этого года ресурсоснабжающие организации еще могут монтировать счетчики старого образца, но с 2022-го все новые приборы должны быть интеллектуальными.

Сетевой холдинг «Россети» к этому подготовился заранее и стал устанавливать цифровые устройства еще до вступления в силу закона. До 2030 года компания хочет внедрить в стране 18,1 млн «умных» счетчиков, план выполнен почти на 25%. В некоторых регионах показатели выше: например, в Калининградской области на «цифру» перевели 96,5% потребителей, в Тюменской области — 70,3%, в Кузбассе — 63,4% .

Пока главное, что успели оценить потребители, — возможность онлайн-передачи показателей и функционал мобильных сервисов, которые позволяют контролировать расход электроэнергии и учат экономить на оплате счетов за киловатты.

— Функционал производимых нами интеллектуальных приборов учета позволяет использовать гибкую и эффективную систему многотарифного учета, а значит, существенно экономить при оплате потребленной энергии. Контроль потребляемой мощности повышает качество электроснабжения потребителей. Дополнительно внедрена еще одна из важнейших функций для нашего клиента — защита от обрыва фаз: диспетчеру своевременно приходят сигналы о сбоях, что, соответственно, повышает безопасность эксплуатации техники в домах, защиту и сохранение здоровья потребителя, — сказала президент одного из ведущих производителей приборов учета в России АО «Электротехнические заводы «Энергомера» Виктория Курсикова.

Есть и другие эффекты. «Умные» счетчики способны следить за напряжением на стороне потребителя и формировать объективную картину при любом нарушении. Это означает сокращение числа незапланированных отключений и ускорение восстановительных работ.

Драйвер перемен

В «Россети Янтарь», которые обеспечили «умными» счетчиками большинство потребителей, говорят, что благодаря этому выросла платежная дисциплина, исключена возможность оказания неконтролируемых нагрузок на сеть, снизились потери с 18,44% в 2015 году до 10,12% в 2020 году. Так удалось сэкономить более 322 млн кВт*ч электроэнергии.

Экономия энергетиков от снижения потерь может пойти на ремонт, модернизацию и развитие электросетевого комплекса регионов, добавляют в «Россети Тюмень». Компания только за прошлый год получила почти 72 млн рублей экономии в результате установки «умных» счетчиков, в следующем — эта цифра может вырасти до 136 млн рублей.

Кроме того, интеллектуальный учет органично вписывается в работу по развитию онлайн-услуг, особенно в период пандемии. Такие сервисы сейчас активно внедряют во всех отраслях, включая энергетику. Например, сегодня можно дистанционно оформить заявку на техприсоединение, рассчитать необходимую мощность и стоимость на специальных калькуляторах, оплатить счета, а в некоторых регионах — договориться о техобслуживании или ремонте, в том числе в формате «электрик на час».

Также «умный» учет — базовый элемент цифровой трансформации. На ПМЭФ-2021 замгендиректора «Россетей» Константин Михайлик рассказал, что каждый такой счетчик ежегодно генерирует 300 терабайт информации о потреблении. Данные позволяют не только улучшить качество электроснабжения и снизить потери, но и создать в перспективе новые сервисы для клиентов — например, управление спросом, расширенные тарифные меню, рекомендации по энергосбережению. Речь о нетарифной выручке, которая станет источником инвестиций в другие проекты.

На следующем этапе массивы данных открывают возможности для сотрудничества разных отраслей — энергетики, нефтегазового комплекса, транспорта и других.

— Главная проблема — доверие, даже если речь не идет о прямых конкурентах и обмене информацией, представляющей коммерческую тайну. Сейчас под эгидой Минэнерго и Минцифры России идет работа над созданием открытой платформы, которая упростит такое взаимодействие, — сказал Константин Михайлик.

Импортозамещение и диверсификация

Вступление в силу закона об интеллектуальном учете привело к увеличению спроса на «умные» счетчики, и это поспособствовало не только повышению уровня интеллектуализации и цифровизации электросетевого комплекса страны, говорят в «Энергомере». — Для обеспечения этой потребности производители увеличивают количество рабочих мест, набирают высококвалифицированный персонал. Наша компания инвестирует в развитие новых технологических решений, и активное применение отечественных инновационных разработок служит толчком для развития российской электронной компонентной базы в рамках политики импортозамещения, — отметила Виктория Курсикова («Энергомера»).

В эту работу включились и государственные компании, в том числе из оборонного сектора, которые активно диверсифицируют производство. Например, в прошлом году холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») на НПП «Исток» впервые в России начал выпуск «умных» счетчиков на базе отечественных компонентов и софта. Для этого «Исток» получил заем от Фонда развития промышленности (ФРП) на 363 млн рублей.

Федеральный испытательный центр (ФИЦ), который проводит аттестацию интеллектуальных приборов учета, сообщил, что по характеристикам российские электросчетчики не уступают импортным аналогам.

— В сегменте приборов учета российские производители достойно конкурируют с зарубежными, — сказали в ФИЦ.

Сейчас якорный заказчик для предприятий «Ростеха» — «Россети». Компания обещает инвестировать в интеллектуальный учет 381 млрд рублей до 2030 года. Сразу несколько структур «Ростеха» — холдинг «Росэлектроника» и концерн «Автоматика» — включены в работу.

— Запуск производства отечественных интеллектуальных приборов учета электроэнергии на наших предприятиях является одним из значимых проектов в рамках диверсификации. Выпуск востребованных рынком высокотехнологичных продуктов способствует увеличению доли гражданской продукции, а также расширению технологических компетенций. Кроме того, использование отечественного оборудования в таких критически важных отраслях, как электроэнергетика, позволяет обеспечить безопасность и технологический суверенитет страны, — заявил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании «Росэлектроники») Сергей Сахненко.