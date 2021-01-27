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Злоключения электроники: российской технике спрогнозировали резкое подорожание

В отрасли считают, что из-за дефицита чипов рост цен на устройства может составить до 50%
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Злоключения электроники: российской технике спрогнозировали резкое подорожание
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2021-01-26 16:58:31
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Цены на электронику российского производства могут вырасти на 20–50%, сообщили в опрощенных «Известиями» компаниях. Разработчиков коснулся мировой дефицит полупроводниковых микросхем, пояснили они. Проблема ведет к росту издержек, которые могут сказаться на рыночной стоимости продукции, пояснили представители отрасли. Вероятно, что дефицит чипов также приведет к росту доли товаров плохого качества, увеличению сроков производства и снижению темпов импортозамещения в России, говорят эксперты.

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Кто успел, тот и заказал

Основной вклад в образование дефицита микросхем внесли мировые лидеры рынка потребительской электроники, отметил генеральный директор GS Nanotech Олег Ким. Столкнувшись с признаками нехватки компонентов во время первой волны пандемии коронавируса, крупнейшие компании бросились увеличивать заказы на различные детали (в первую очередь чипы) на фабриках по производству полупроводников, пояснил он. Так вендоры старались обеспечить себе профицит компонентов для удовлетворения спроса на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. В 2020 году спрос на эти категории товаров только рос, поскольку многие люди были вынуждены организовать работу и учебу дома.

Злоключения электроники
микросхемы презентация хуавей
Фото: Global Look Press/Long Wei
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Это может произойти из-за дефицита продукции на фоне роста спроса на неё

— Возникшее из-за этого лавинообразное увеличение заказов стало основной причиной дефицита компонентов, — считает Олег Ким.

Также на ситуацию повлияла и торговая война США и Китая, полагает генеральный директор Mobile Inform Group (изготовитель смартфонов и планшетов MIG) Константин Манцветов.

— Заблокировав продажу чипов от той же Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (один из ведущих мировых изготовителей. — «Известия») для крупнейших полугосударственных компаний Китая, США вынудили таких гигантов, как Huawei и ZTE, закупать сырье про запас со сроком аж на один-два года, чтобы снизить риски, — сказал Константин Манцветов.

На тайваньские фабрики оказывает дополнительную нагрузку и растущая в мире популярность 5G, добавил Олег Ким.

В итоге производители компонентов не успевают удовлетворить спрос всех заказчиков, даже работая на всю мощность. В декабре прошлого года крупнейшие фабрики Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и United Microelectronics Corp. (UMC) рапортовали о полной загрузке на первый и второй кварталы 2021 года. Работа некоторых линий распланирована на все 12 месяцев.

Страдают все

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Дефицит компонентов ожидаемо отразился на рынке электроники, указал Олег Ким.

— Чипмейкеры отреагировали на спрос: в декабре 2020 года TSMC отменил оптовые скидки для основных игроков. В их числе Apple, АMD, Nvidia и не только, — утверждает эксперт.

При этом объемы закупок микросхем у российских компаний пренебрежительно малы относительно крупнейших глобальных корпораций, уточнил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

— Достаточно сказать, что годовой объем закупок компонентов крупнейших российских производителей оборудования отличается от лидеров мирового рынка более чем на три порядка, — сказал эксперт.

Злоключения электроники
микросхема телефон Nvidia
Фото: Global Look Press/Igor Golovniov
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Таким образом, российские разработчики и производители электроники сталкиваются с задержками в поставках комплектующих, и реализация их проектов задерживается. Последнее может быть чревато многомиллионными неустойками, указал Иван Покровский. Проблема касается сотен отечественных компаний, уточнил он.

Опрошенные «Известиями» вендоры подтвердили наличие проблемы.

— В открытую российским производителям в поставках никто не отказывает, но сроки меняются в сторону увеличения, как, впрочем, и для всех остальных заказчиков, — рассказал Олег Ким.

В среднем задержки составляют две-три недели, уточнил Константин Манцветов. Срок изготовления устройств автоматически увеличивается на то же время, добавил он.

— По итогам прошлого года дефицит мы не ощутили, были проблемы со сроками поставки размещенных заказов. Но в наступившем году предвидим ухудшение, — отметил директор департамента сквозного управления проектами «АТБ Электроника» Степан Фионов.

Отсрочки в поставках могут сказаться на темпе импортозамещения в России, не исключил Константин Манцветов. По его словам, запуск некоторых проектов может быть задержан.

Компонент издержек

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В условиях дефицита компонентов у российских вендоров ощутимо возрастают издержки, указал Иван Покровский. На десятки процентов завышаются цены редких компонентов на складах поставщиков, приходится оплачивать услуги брокеров, которые ищут и перепродают остатки деталей со всего мира, растут инвестиции в редизайн продуктов, позволяющий собирать устройства из доступных материалов, привел примеры эксперт. В конце концов приходится тратиться на проверку комплектующих от непроверенных дистрибьюторов, добавил он.

— В этом случае компании очень часто получают контрафактные компоненты и рискуют качеством своей продукции и репутацией надежного производителя, — отметил Иван Покровский.

В итоге дополнительные издержки компании могут исчисляться двузначными цифрами, указал он.

Расходы на закупку комплектующих выросли на 20–30%, подтвердили в компании — разработчике бытовой электроники и смартфонов INOI. Бывают ситуации, когда нужных деталей и вовсе нет в продаже, рассказал представитель вендора.

Злоключения электроники
камера телефон
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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— Больше всего ощущается нехватка микрочипов, которые управляют дисплеями. Но также она распространяется на чипсеты (мобильные процессоры. — «Известия»), микрочипы для камер и модули NFC, — сообщил технический директор INOI Владимир Якушев.

В «АТБ Электроника» и GS Nanotech также подтвердили подорожание компонентов и согласились, что рост издержек приведет к росту конечной стоимости продуктов. INOI уже подняла цены на большинство своих товаров и предвидит дальнейшее их подорожание, отметили в компании.

— Многие продукты дорожают на 20—30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально, – сказал Владимир Якушев.

Иван Покровский в свою очередь отметил, что в условиях локального дефицита на отдельные группы компонентов себестоимость устройств вырастет на несколько процентов.

В Mobile Inform Group, напротив, не ожидают сильного влияния дефицита компонентов на стоимость своей продукции.

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