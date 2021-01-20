Мало покажется: ноутбукам спрогнозировали подорожание на 6-8% за полгода

В ближайшие полгода дефицит ноутбуков сохранится, а цены на лэптопы вырастут еще на 6-8%, спрогнозировали «Известиям» аналитики и участники рынка. Стоимость портативных компьютеров в 2020 году уже взлетела на 33–50%. Причины — девальвация рубля, дефицит компонентов для устройств на мировом рынке и рост спроса на конечную продукцию, пояснили производители. Тенденция сохранится и в первом полугодии 2021 года, говорят эксперты.

Пошли в рост

В 2020 году россияне приобрели 3,1 млн ноутбуков на сумму около 140 млн рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». Это оценка по рынку в целом, а не только продажи ритейлера. Реализация ноутбуков выросла на 30% в штучном выражении и на 55% в денежном в сравнении с 2019 годом , уточнил представитель «М.Видео-Эльдорадо». Геймерские модели средней стоимостью 67,5 тыс. рублей покупали вдвое чаще, добавили в компании.

Схожие оценки у «Связного»: в прошлом году реализовано 3,4 млн ноутбуков на 156,1 млн рублей по всей стране. Ритейлеры на продаже переносных компьютеров выручили на 58% больше, чем годом ранее, добавили в компании. Средний чек вырос на 17% до 45,4 тыс. рублей. Причем на ноутбуки стоимостью от 25 тыс. рублей до 40 тыс. рублей пришлось 37% всех покупок. Самый большой рост показал сегмент лэптопов стоимостью 40-60 тыс. рублей, их доля в продажах выросла с 15% до 27%.

В Price.ru оценили рост спроса на ноутбуки в 2020 году в 33%. При этом интернет-покупатели вдвое чаще искали недорогие устройства, отметила генеральный директор компании Елена Суховей.

Во время пандемии многие граждане перешли на удаленную работу и учебу, в связи с чем возросла потребность в количестве гаджетов на семью , добавил вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. При этом покупатели отдают предпочтение все же дорогостоящим устройствам с широким функционалом, топовыми характеристиками, качественным «железом» и продвинутой «начинкой», добавил он.

Три года ждут

Объемы продаж ноутбуков в России снижались с 2010 года. Только в 2018–2019 годах рынок начал показывать незначительную позитивную динамику благодаря появлению новых игровых моделей, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На этом фоне ни ритейлеры, ни производители не были готовы к пандемии и резкому росту спроса. Кроме того, из-за коронакризиса образовался дефицит компонентов, поэтому самые лучшие по соотношению цены и качества лэптопы закончились еще весной. Выросли продажи планшетов, которые частично заместили этот возросший спрос, пояснил он.

Острый дефицит ноутбуков в России наблюдается практически с самого начала 2020 года, сообщила директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в России Ирина Кукина. Кроме пандемии и массового перехода на удаленную работу или учебу, были технические проблемы и задержки поставок со стороны производителей процессоров, добавила она.

Особенно сильно дефицит ощущается в сегменте бюджетных ноутбуков стоимостью до 30 тыс. рублей. Эта категория была полностью распродана и на нее до сих пор огромный спрос, сказала эксперт. Это привело к нехватке не только самих портативных компьютеров, но и их составных частей — панелей, памяти, накопителей, из-за чего последние шесть-восемь месяцев цена на устройства постепенно растет, объяснила Ирина Кукина.

На рынке логистических услуг также есть дефицит, наблюдаются повышение тарифов и значительные задержки с поставками , отметила она. Все это приводит к тому, что новые крупные партии бюджетных серий Lenovo будут не ранее февраля-марта 2021 года, добавила Ирина Кукина.

Как выяснили «Известия», сегодня наблюдается дефицит и ноутбуков Apple — у крупных ритейлеров новые «яблочные» компьютеры можно купить только по предзаказу. В Apple не ответили на запрос «Известий».

По словам Эльдара Муртазина, Apple закупает компоненты на свободном рынке, не заказывая у производителей заранее, как это делает большая часть крупных вендоров. Из-за коронакризиса фабрики, производящие компоненты и микросхемы, не работали часть прошлого года, добавил независимый эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян. Этим, вероятно, и объясняется дефицит в том числе и «яблочной» техники.

Вопрос спроса

В первом полугодии 2021 года стоимость ноутбуков вырастет примерно на 6–8% из-за роста себестоимости их производства и продолжающегося дефицита, считает Эльдар Муртазин. В 2020 году цены на них уже увеличились примерно на 33%, отметил аналитик.

По оценке руководителя направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрея Латышева, эти показатели еще выше: в прошлом году лэптопы взлетели в цене на 50%. Заметнее всего это было осенью на фоне растущего курса доллара и усиливающегося дефицита товара.

Ситуация останется напряженной и в первую половину этого года, считает эксперт. Период планирования поставки заказанных партий от вендоров сейчас составляет как минимум два квартала, отметил Андрей Латышев.

Рост цен на лэптопы обусловлен превышением спроса над предложением и девальвацией рубля, пояснил генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко. По его прогнозу, глобальный дефицит компонентов сохранится по крайней мере в первом полугодии 2021-го.

При положительном сценарии развития ситуации с пандемией цены на ноутбуки могут снизиться, но не раньше лета этого года , считает Ирина Кукина. По ее словам, для этого необходим возврат к прежним условиям работы фабрик, снижение спроса и большой объем товарных остатков на складах.

По словам руководителя пресс-службы Asus Кирилла Погорелова, изменение цен на ноутбуки в 2021 году будет зависеть как от доступности компонентов на фабриках, курса доллара, так и уровня спроса на продукцию.